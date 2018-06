Geoswift lance GeoRemit au Money 20/20 Europe pour simplifier les transferts d'argent P2P vers la Chine

Dans la plupart des pays, les remises de fonds sur le marché intérieur représentent un processus relativement simple. Le défi est toutefois de remettre de l'argent rapidement et sûrement entre la Chine et le reste du monde. Le cadre de réglementations complexes et de lois contraignantes régissant en Chine les mouvements d'argent rend ceci extrêmement complexe pour le grand public cherchant à faire des transactions vers la Chine.

Un niveau supplémentaire de sécurité pour les transactions en ligne est assuré par notre service GeoRemit qui intègre un suivi complet de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) avec des mesures de contrôle des transactions et des fraudes. Ceci aide à créer un mouvement de paiements sûrs et transparents. Pour les paiements effectués vers la Chine, GeoRemit veille à ce que la totalité des opérations passant par sa plateforme soit en conformité avec les exigences de la Banque populaire de Chine (BPC).

Raymond Qu, fondateur et PDG de Geoswift, a fait remarquer : « GeoRemit a été conçu pour accélérer, rationaliser et simplifier le processus de versements et de transfert d'argent dans un contexte en mutation permanente, où les valeurs des transactions deviennent de plus en plus petites pour des volumes de transactions de plus en plus importants. Nous sommes conscients de l'importance pour les utilisateurs de rester connectés et de faire des échanges commerciaux avec des gens dans d'autres endroits dans le monde. Nous avons édifié notre infrastructure technologique pour combler en matière de paiements le vide séparant les personnes à l'étranger et les Chinois outremer éloignés de leur pays. Parallèlement à une intégration fluide par une interface unique de programmation d'applications (API) sur GeoRemit, nous avons mis en place des procédures rigoureuses de conformité afin d'assurer que les transactions soient filtrées, légitimes et livrées en toute sécurité à leurs destinataires. En tant que facilitateurs de paiements transfrontaliers, nous nous chargeons de veiller à ce que les utilisateurs continuent à bénéficier de services de versements accessibles, abordables et sûrs, et en même temps de protéger l'intégrité des marchés financiers sur lesquels nous opérons. »

Geoswift sera un exposant au Money 20/20 Europe au RAI d'Amsterdam du 4 au 6 juin. Visitez le kiosque E101 pour y trouver de plus amples informations sur les offres de services de Geoswift.

À propos de Geoswift

Geoswift est une société innovante de technologie des paiements connectant la Chine au reste du monde. La Société rassemble des experts mondiaux de premier plan dans la technologie des paiements, et qui possèdent une connaissance approfondie de l'industrie, de la technologie et des politiques monétaires en Chine et dans le monde. Geoswift fournit à ses clients des solutions personnalisées transfrontalières à guichet unique pour leurs paiements vers la Chine et à partir de celle-ci. Des sociétés mondiales dominantes dans le commerce électronique, la plupart des universités les plus prestigieuses et les plus grandes marques du secteur des voyages font confiance à Geoswift pour la croissance de leurs affaires.

Geoswift est un acquéreur pour UnionPay International en Amérique du Nord et un partenaire de longue date de nombreuses autres institutions financières de premier rang. Elle exploite également de nombreux bureaux de change partout en Chine.

Geoswift a son siège à Hong Kong avec des bureaux opérationnels pour ses fonctions stratégiques et réglementaires à Shanghai, Singapour, Londres, Vancouver, Seattle et San Francisco. Pour davantage d'informations, veuillez visiter www.geoswift.com ou faire parvenir vos demandes à info@geoswift.com.

CONTACT AVEC LA PRESSE :

Cognito Asia

Prisita Menon / Sharan Nanwani

geoswift.asia@cognitomedia.com

téléphone : +65 6221 7310

Cognito UK

Robert Ratcliffe

Robert.Ratcliffe@cognitomedia.com

SOURCE Geoswift

Related Links

http://www.geoswift.com