Geotab comparte su Informe de Emisiones de GEI de 2021

En 2021, las emisiones de carbono de la compañía disminuyeron un 14% en comparación con las registradas en 2019

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Como miembro del Climate Pledge y con sus objetivos de reducción de emisiones de carbono validados por la iniciativa Science Based Targets (SBTi), Geotab Inc. ("Geotab") ha anunciado hoy que ha publicado su Informe de Emisiones de GEI de 2021 .

Entre los aspectos más destacados del informe de emisiones de GEI de 2021 de Geotab se encuentran:

Las emisiones totales de carbono de Geotab en 2021 disminuyeron un 14% con respecto a la referencia de 2019.

En 2021, Geotab logró una reducción del 6% en las emisiones de Alcance 1, una reducción del 21% en las emisiones de Alcance 2 y una reducción del 14% en las emisiones de Alcance 3*.

El cambio neto total de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de Alcance 1, 2 y 3 en 2021 frente a 2019 fue una reducción de 6,129 toneladas métricas de CO 2 e.

e. Geotab está en camino de cumplir sus objetivos de reducción de emisiones del 50% para 2030 y de llegar a cero en 2040.

"El impacto de la intensificación del cambio climático es claro, y debemos tomar medidas colectivas para limitar las emisiones globales de carbono", declaró Chuck Van Kempen, Vicepresidente Asociado de Sostenibilidad Corporativa de Geotab. "En Geotab, la sostenibilidad está en el centro de nuestro propósito. Como empresa, esto significa establecer objetivos de reducción de las emisiones de carbono y comprometernos a actuar de forma transparente; como socio, esto significa apoyar a nuestros clientes para que agilicen la reducción de sus emisiones de carbono con soluciones sostenibles basadas en datos."

En 2020, Geotab experimentó un importante descenso de las emisiones debido a la pandemia, que provocó la transición global al trabajo remoto. La reducción de los desplazamientos del personal, los viajes de negocios y otros factores relacionados contribuyeron a la disminución de las emisiones. Cuando el mundo volvió a la actividad en 2021 y la producción aumentó, para satisfacer las necesidades del mercado Geotab se mantuvo centrada en sus objetivos y redujo con éxito sus emisiones de carbono mediante el despliegue proactivo de programas sostenibles. Algunos ejemplos de los programas de la empresa son los reembolsos de vehículos eléctricos y los incentivos de transporte público para los empleados, así como sus políticas de trabajo desde casa y de viajes de negocios para ayudar a reducir los desplazamientos.

Geotab también se ha sumado a iniciativas con el objetivo de reducir las emisiones de carbono, como The Climate Pledge (en inglés), Science Based Targets initiative (en inglés), We Mean Business Coalition (en inglés) y Race to Zero (en inglés). Como parte de estas iniciativas, Geotab se ha comprometido a informar anualmente sobre sus emisiones de GEI.

La industria del transporte contribuye considerablemente a las emisiones de gases de efecto invernadero. Con más de 3 millones de vehículos conectados en la actualidad, el impacto más significativo de Geotab sobre el cambio climático puede lograrse al ayudar a descarbonizar las flotas en todo el mundo. Con un conjunto completo de herramientas potenciadas por el más extenso conjunto de datos sobre el rendimiento de los vehículos eléctricos (EV) en el mundo real, incluyendo el Informe para la adopción de vehículos eléctricos (EVSA), el Panel de Gráficos de Green Fleet, la Herramienta de Temperatura para la Autonomía de los EV y la Herramienta de Degradación de las Baterías de los EV, las flotas pueden hacer una transición sin problemas para reducir su emisión de carbono y tomar medidas reales contra el cambio climático.

Para más información sobre las soluciones sostenibles para flotas de Geotab, visite: https://www.geotab.com/es-latam/soluciones-de-gestion-de-flotas/sostenibilidad/

*GEI: Gases de efecto invernadero.

*Alcance 1, 2 y 3: El Alcance 1 de Geotab cubre las emisiones directas procedentes de fuentes que son propiedad de la empresa o están arrendadas por ella, mientras que el Alcance 2 incluye las emisiones indirectas procedentes de la generación de energía adquirida por la empresa. El Alcance 3 de la empresa incluye todas las demás emisiones indirectas que no son propiedad ni están controladas por Geotab, pero que están relacionadas con sus actividades y operaciones, como las emisiones creadas a lo largo de nuestra cadena de suministro.

Acerca de Geotab

Geotab avanza en la seguridad, conectando los vehículos comerciales a la nube y proporcionando análisis basados en datos para ayudar a los clientes a administrar mejor sus flotas. La plataforma abierta y el Marketplace de Geotab, que ofrece cientos de opciones de soluciones de terceros, permite a las pequeñas y grandes empresas automatizar sus operaciones integrando los datos de los vehículos con sus otros activos de datos. Como centro de IoT, el dispositivo en el vehículo proporciona funcionalidad adicional a través de los complementos IOX. Al procesar miles de millones de puntos de datos al día, Geotab aprovecha la analítica de datos y el aprendizaje automático para ayudar a sus clientes a mejorar la productividad, optimizar las flotas mediante la reducción del consumo de combustible, reforzar la seguridad de los conductores y lograr un firme cumplimiento de los cambios normativos. Los productos de Geotab son representados y vendidos en todo el mundo a través de los distribuidores autorizados de Geotab. Para obtener más información, visite www.geotab.com y síganos en @GEOTAB y en LinkedIn.

Contacto con los medios: Hanna Corrente, Manager, Strategic Communications/Public Affairs, Geotab, [email protected]

