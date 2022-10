Geotab divulga Relatório de emissões de GEE de 2021

As emissões de carbono da empresa diminuíram 14% em 2021 em comparação ao ano de referência de 2019

LONDRES, 13 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Como signatária da inciativa The Climate Pledge e com suas metas de redução de emissões de carbono validadas pela Science Based Targets initiative (SBTi), a Geotab Inc. ("Geotab") anunciou hoje que divulgou o seu Relatório de emissões de gases de efeito estufa (GEE) de 2021.

De acordo com o relatório de GEE de 2021:

As emissões totais de carbono da Geotab diminuíram 14% em 2021 em comparação ao ano de referência de 2019

Em 2021, a Geotab atingiu uma redução de 6% nas emissões do Escopo 1, uma redução de 21% nas emissões do Escopo 2 e uma redução de 14% nas emissões de Escopo 3*

A mudança líquida total das emissões de gases de efeito estufa (GEE) dos escopos 1, 2 e 3 em 2021 em comparação a 2019 foi uma redução de 6.129 toneladas métricas de CO2e

A Geotab está no caminho certo para atingir suas metas de redução de emissões de 50% de redução até 2030 e atingir zero emissão de carbono até 2040

Em 2020, a Geotab apresentou uma queda significativa nas emissões devido à pandemia, o que provocou a transição global para o trabalho remoto. A redução do deslocamento dos funcionários, das viagens de negócios e de outros fatores relacionados contribuiu para a redução das emissões. Conforme o mundo retomou os negócios em 2021 e a produção aumentou para atender às necessidades do mercado, a Geotab manteve o foco em suas metas e reduziu com sucesso suas emissões de carbono, implementando proativamente programas sustentáveis. Exemplos de programas da empresa incluem descontos para veículos elétricos e incentivo ao uso do transporte público para os funcionários e suas diretrizes de trabalho de casa e de viagens de negócios para ajudar a reduzir o deslocamento.

A Geotab também se uniu a iniciativas com o objetivo de reduzir as emissões de carbono, incluindo as inciativas The Climate Pledge, Science Based Targets, We Mean Business Coalition e Race to Zero. Como parte dessas iniciativas, a Geotab se comprometeu a informar as suas emissões de GEE anualmente.

"Os eventos econômicos e políticos que estão ocorrendo no mundo atualmente enfatizam a importância de limitar as emissões de carbono por meio de ações coletivas," disse Edward Kulperger, vice-presidente sênior da Geotab para região da Europa, Oriente Médio e África. "Na Geotab, reconhecemos os desafios que as empresas estão enfrentando. Para apoiar os nossos parceiros e clientes, a Geotab oferece soluções sustentáveis baseadas em dados a fim de ajudar a acelerar a redução das emissões de carbono deles e ao mesmo tempo manter empresas lucrativas. Como empresa, estabelecemos nossas próprias metas de redução das emissões de carbono em linha com o Acordo de Paris e nos comprometemos com ações transparentes."

O setor de transporte contribui significativamente para as emissões de gases de efeito estufa. Com três milhões de veículos conectados na estrada atualmente, o impacto mais significativo da Geotab sobre as mudanças climáticas pode ser obtido ajudando a descarbonizar as frotas em todo o mundo. Com um conjunto completo de ferramentas alimentadas pelo mais extenso conjunto de dados sobre o desempenho no mundo real de veículos elétricos, incluindo a EV Suitability Assessment (EVSA), o Green Fleet Dashboard, a Temperature Tool for EV Range e a EV Battery Degradation Tool, as frotas podem fazer uma transição perfeita para a emissão de baixos níveis de carbono e adotar ações reais contra as mudanças climáticas.

*Escopo 1, 2 e 3: o Escopo 1 da Geotab abrange as emissões diretas de fontes que são de propriedade ou alugadas pela empresa, enquanto o Escopo 2 inclui emissões indiretas da geração de energia comprada pela empresa. O Escopo 3 da empresa inclui todas as outras emissões indiretas que não são de propriedade ou controladas pela Geotab, mas estão relacionadas com as suas atividades e operações, como as emissões criadas em toda a nossa cadeia de suprimentos.

Sobre a Geotab

A Geotab está promovendo a segurança, conectando veículos comerciais à nuvem e oferecendo análises baseadas em dados para ajudar os clientes a gerenciar melhor as suas frotas. A plataforma aberta e o mercado da Geotab, que oferecem centenas de opções de soluções de terceiros, permitem que pequenas e grandes empresas automatizem as operações, integrando dados de veículos com seus outros ativos de dados. Como um centro de IoT, o dispositivo dentro do veículo oferece funcionalidade adicional por meio de complementos IOX. Processando bilhões de pontos de dados por dia, a Geotab utiliza a análise de dados e o aprendizado de máquina para ajudar os clientes a melhorar a produtividade, otimizar as frotas por meio da redução do consumo de combustível, melhorar a segurança do motorista e garantir forte conformidade com as mudanças regulatórias. Os produtos da Geotab são representados e vendidos em todo o mundo por meio dos revendedores autorizados da Geotab. Para saber mais, acesse www.geotab.com/uke siga-nos no @GEOTAB e no LinkedIn.

