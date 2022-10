Les émissions de carbone de Geotab ont diminué de 14% entre 2019 et 2021.

PARIS, 12 octobre 2022 /PRNewswire/ -- En tant que signataire du Climate Pledge et avec ses objectifs de réduction des émissions de carbone validés par l' initiative Science Based Targets (SBTi), Geotab Inc. (" Geotab ") a annoncé aujourd'hui qu'elle avait publié son Rapport sur les émissions de GES en 2021 .

Selon le rapport sur les GES de 2021 :

Geotab publie un rapport sur les émissions de gaz à effet de serre en 2021 (CNW Group/Geotab Inc.)

Les émissions totales de carbone de Geotab en 2021 ont diminué de 14% par rapport à la base de référence de 2019.

En 2021, Geotab a atteint une réduction de 6% des émissions du Scope 1*, une réduction de 21% des émissions du Scope 2* et une réduction de 14 % des émissions du Scope 3*.

La variation nette totale des émissions de gaz à effet de serre (GES) des Scopes 1*, 2* et 3* en 2021 par rapport à 2019 représente une réduction de 6,129 tonnes d'équivalent CO2.

Geotab est en bonne voie pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions, à savoir une réduction de 50% d'ici à 2030 et une réduction nette zéro d'ici à 2040.

En 2020, Geotab a connu une baisse significative de ses émissions en raison de la pandémie, qui a provoqué la transition mondiale vers le travail à distance. La réduction des déplacements du personnel, des voyages d'affaires et d'autres facteurs connexes a contribué à la baisse des émissions. Alors que le monde a repris ses activités en 2021 et que la production a augmenté pour répondre aux besoins du marché, Geotab est resté concentré sur ses objectifs et a réussi à réduire ses émissions de carbone en déployant de manière proactive des programmes durables. Parmi les exemples de programmes de l'entreprise, citons les aides aux véhicules électriques et le remboursement des transports en commun pour les employés, ainsi que ses directives sur le travail à domicile et les voyages d'affaires pour aider à réduire les déplacements domicile-travail.

Geotab a également adhéré à des initiatives visant à réduire les émissions de carbone, notamment The Climate Pledge , Science Based Targets initiative , We Mean Business Coalition et Race to Zero . Dans le cadre de ces initiatives, Geotab s'est engagé à faire un rapport annuel sur ses émissions de GES.

« L'impact de l'intensification du changement climatique est clair, et nous devons prendre des mesures collectives pour limiter les émissions mondiales de carbone », a déclaré François Denis, directeur général France chez Geotab. « Chez Geotab, la durabilité est au cœur de notre mission. En tant qu'entreprise, cela signifie fixer des objectifs de réduction des émissions de carbone et s'engager à agir de manière transparente ; en tant que partenaire, cela signifie aider nos clients à accélérer la réduction de leurs émissions de carbone grâce à des solutions durables basées sur les données ».

L'industrie du transport contribue de manière significative aux émissions de gaz à effet de serre. Avec 3 millions de véhicules connectés sur la route aujourd'hui, l'impact le plus significatif de Geotab sur le changement climatique peut être réalisé en aidant à décarboniser les flottes dans le monde entier. Grâce à une suite complète d'outils alimentés par le plus vaste ensemble de données sur les performances réelles des véhicules électriques (VE), notamment l'EVSA (audit d'électrification) , le tableau de bord des flottes vertes, l'outil de mesure de la température pour l'autonomie des VE et l'outil de dégradation des batteries des VE, les flottes peuvent effectuer une transition transparente vers un modèle à faible émission de carbone et prendre des mesures concrètes contre le changement climatique.

Pour plus d'informations sur les solutions de flotte durable de Geotab, veuillez consulter le site : https://www.geotab.com/fr/solutions-gestion-flotte/recomandations-pour-une-flotte-durable/ .

*Scopes 1, 2 et 3 : les émissions de Scope 1 représentent les émissions directes d'une entreprise, des sources qui sont possédées ou louées par la société. Les émissions du Scope 2 représentent les émissions indirectes provenant de la production de l'énergie achetée par l'entreprise. Les émissions de Scope 3 représentent toutes les autres émissions indirectes qui ne sont pas incluses dans le Scope 2 et proviennent de sources qui ne sont pas détenues ou contrôlées par l'entreprise, mais sont liées à ses activités et opérations. Par exemple, les émissions générées sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.

À propos de Geotab

Geotab fait progresser la sécurité, connecte les véhicules professionnels au cloud et fournit des analyses axées sur les données pour aider les clients à mieux gérer leurs flottes. La plateforme ouverte et la Marketplace de Geotab, qui offrent des centaines d'options de solutions tierces, permettent aux petites, aux grandes entreprises et aux collectivités d'automatiser leurs opérations en intégrant les données des véhicules à leurs autres actifs de données. En tant que hub IoT, le dispositif embarqué offre des fonctionnalités supplémentaires grâce aux modules complémentaires IOX. Traitant des milliards de points de données par jour, Geotab s'appuie sur l'analyse de données et la machine learning pour aider les clients à améliorer leur productivité, à optimiser les flottes par la réduction de la consommation de carburant, à renforcer la sécurité des conducteurs et à atteindre une forte conformité aux changements réglementaires. Les produits de Geotab sont représentés et vendus dans le monde entier par des revendeurs agréés Geotab. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.geotab.com/fr et nous suivre @GEOTAB et sur LinkedIn .

