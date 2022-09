Geotab devient la première entreprise dédiée à la télématique à recevoir la validation SBTi pour ses objectifs de réduction des émissions

Les objectifs de réduction des émissions de Geotab sont approuvés et alignés sur l'ambition de 1,5°C

PARIS, 1er septembre 2022 /PRNewswire/ -- Geotab , leader mondial de la télématique et du transport connecté, a annoncé aujourd'hui qu'elle est la première entreprise dédiée à la télématique à voir ses objectifs de réduction des émissions validés et approuvés par l' initiative Science Based Targets (SBTi) . Les objectifs de Geotab répondent aux critères requis pour que la hausse de la température mondiale soit limitée à 1,5°C, l'objectif le plus ambitieux de l'Accord de Paris.

Geotab's carbon emissions reduction targets approved and validated by SBTi Geotab Logo

Geotab a publié son rapport inaugural sur le développement durable en 2021 , s'engageant à prendre des mesures en faveur du climat et à faire évoluer le monde vers un avenir plus durable. Validé par SBTi, Geotab s'engage à réduire de 50% les émissions absolues de GES de portée 1 et 2 d'ici à 2030 par rapport à l'année de référence 2019. Geotab s'engage également à réduire de 50% les émissions absolues de GES de portée 3 dans le même laps de temps.

"Chez Geotab, nous ne nous contentons pas de croire à la durabilité, elle est au cœur même de notre mission. Nous sommes fiers d'être la première entreprise dédiée à la télématique dédié à recevoir la validation SBTi", a déclaré Edward Kulperger, vice-président senior de l'Europe chez Geotab. "Nous reconnaissons notre responsabilité envers le marché pour remplir nos obligations de due diligence, et nous nous engageons à mesurer de manière transparente nos propres émissions de carbone, tout en soutenant les clients et les fournisseurs dans leur propre parcours. L'approbation SBTi valide nos efforts continus pour éviter les dommages environnementaux irréversibles et la perte de ressources naturelles."

Guidée par sa mission d'aider les entreprises à renforcer leur taux de réduction des émissions de carbone et leurs efforts en matière de développement durable , Geotab donne accès à une suite complète d'outils alimentés par le plus grand ensemble de données sur les performances réelles des VE, notamment l'EVSA (audit d'électrification), le tableau de bord Green Fleet, l'outil de température pour l'autonomie des véhicules électriques et l'outil de comparaison de la dégradation des batteries des véhicules électriques. Grâce à sa technologie, Geotab inspire confiance et aide les entreprises à prendre des décisions intelligentes et durables qui sont dans le meilleur intérêt de leur organisation, de la communauté au sens large et de la planète en général.

Engagée à préserver l'avenir, SBTi définit les meilleures pratiques en matière d'objectifs fondés sur la science pour aider à mobiliser les entreprises vers une économie à faible émission de carbone. En 2019, l'organisation a lancé, la campagne The Business Ambition for 1,5°C en partenariat avec le Pacte mondial des Nations unies et la coalition We Mean Business. Cette campagne est un appel urgent à l'action pour que les entreprises fixent des objectifs conformes à 1,5°C et à un avenir net zéro pour éviter les pires impacts du changement climatique.

A propos de Geotab

Geotab optimise la sécurité, connecte les véhicules commerciaux au cloud et fournit des analyses pour mieux gérer les flottes. Grâce à des centaines d'options de solutions tierces, la plateforme et la Marketplace ouvertes de Geotab permettent aux petites et grandes entreprises d'automatiser leurs opérations en intégrant les données des véhicules à leurs autres actifs de données. Le dispositif embarqué (IoT hub) offre des fonctionnalités supplémentaires grâce aux Add-Ons IOX. En traitant des milliards de points de données par jour, Geotab tire parti de l'analyse des données et du machine learning pour aider les clients à améliorer leur productivité, optimiser leurs flottes grâce à la réduction de la consommation de carburant, renforcer la sécurité des conducteurs en conformité avec les réglementations. Les produits Geotab sont représentés et vendus dans le monde entier par l'intermédiaire de revendeurs Geotab agréés. Pour en savoir plus www.geotab.com/fr et suivez-nous sur @GEOTAB et sur LinkedIn .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1889238/Geotab_Inc__Geotab_becomes_the_first_dedicated_telematics_compan.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1889237/Geotab_Inc__Geotab_becomes_the_first_dedicated_telematics_compan.jpg

SOURCE Geotab Inc.