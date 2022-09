Geotab se convierte en la primera empresa de telemática en recibir la validación de SBTi por sus objetivos de reducción de emisiones

Los objetivos de reducción de emisiones de la empresa están aprobados y alineados con la ambición de 1,5°C

TORONTO, 1 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Geotab Inc. ("Geotab"), líder mundial en IoT y transporte conectado, ha anunciado hoy que es la primera empresa dedicada a la telemática en tener sus objetivos de reducción de emisiones validados y aprobados por la iniciativa Science Based Targets (SBTi) . Los objetivos de Geotab cumplen los criterios necesarios para mantener el aumento de la temperatura global limitado a 1,5 °C, el objetivo más ambicioso del Acuerdo de París.

Geotab publicó su Informe de Sustentabilidad 2021 , comprometiéndose a tomar medidas climáticas y a mover el mundo hacia un futuro más sostenible. Validada por SBTi, Geotab se compromete a reducir las emisiones absolutas de GEI de alcance 1 y 2 en un 50% para 2030 a partir del año base de 2019. Geotab también se compromete a reducir las emisiones absolutas de GEI de alcance 3 en un 50% en el mismo plazo.

"En Geotab no solo creemos en la sostenibilidad, sino que es el núcleo de nuestro propósito. Estamos orgullosos de ser el primer proveedor telemático especializado en recibir la validación SBTi", declaró Neil Cawse, director general y fundador de Geotab. "Estamos comprometidos con la medición transparente de nuestras propias emisiones de carbono, al tiempo que apoyamos a nuestros clientes y proveedores en su propio viaje. Juntos, podemos tomar decisiones más inteligentes y hacer mejor las cosas para nuestro planeta".

Guiada por su misión de ayudar a las empresas a acelerar su tasa de reducción de carbono y a ampliar sus esfuerzos de sostenibilidad, Geotab proporciona acceso a un conjunto completo de herramientas impulsadas por el mayor conjunto de datos para el rendimiento de los vehículos eléctricos en el mundo, incluyendo El informe para la adopción de vehículos eléctricos (EVSA), el Panel Green Fleet, la Herramienta de Temperatura para la Autonomía de los Vehículos Eléctricos y la Herramienta de Degradación de las Baterías de los Vehículos Eléctricos. A través de su tecnología, Geotab inspira confianza y apoya a las empresas en la toma de decisiones inteligentes y sostenibles que beneficien a su organización, a la comunidad y al planeta en general.

Comprometida con salvaguardar el futuro, la SBTi define las mejores prácticas en el establecimiento de objetivos basados en la ciencia para ayudar a movilizar a las empresas hacia una economía baja en carbono. En 2019, la organización lanzó la campaña The Business Ambition for 1.5°C , en colaboración con el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la coalición We Mean Business . La campaña es un llamado urgente a la acción para que las empresas establezcan objetivos en línea con 1,5°C y un futuro de cero emisiones para evitar los efectos más graves del cambio climático.

Para obtener más información sobre la sostenibilidad corporativa de Geotab, visite (en inglés): https://www.geotab.com/about/corporate-sustainability/ .

