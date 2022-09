Geotab é a primeira empresa dedicada a telemática a receber validação do SBTi para o cumprimento de metas de redução de emissões

As metas da empresa foram aprovadas e alinhadas com ambição de 1,5°C do Acordo de Paris

SÃO PAULO, 1 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Geotab , líder global em telemática, anuncia que é a primeira empresa dedicada do setor a ter suas metas de redução de emissões validadas e aprovadas pela iniciativa Science Based Targets (SBTi) . As metas da Geotab cumprem os critérios necessários para manter o aumento da temperatura global limitado a 1,5°C, o objetivo mais ambicioso do Acordo de Paris.

Em 2021, a companhia publicou seu primeiro Relatório de Sustentabilidade , assumindo o compromisso de adotar ações contra as mudanças climáticas e impulsionar o mundo em direção a um futuro mais sustentável. Com o documento validado pela SBTi, a Geotab se compromete a reduzir as emissões absolutas de gases de efeito estufa (GEE) de escopo 1 e 2 em 50% até 2030, considerando os resultados de 2019 como base. A empresa também tem o compromisso de reduzir as emissões absolutas de GEE de escopo 3 em 50% dentro do mesmo prazo.

"Tendo a sustentabilidade como um dos pilares base do nosso propósito, ficamos orgulhosos de nos consagrarmos como o primeiro provedor de telemática dedicado a receber a validação SBTi", disse Eduardo Canicoba, vice-presidente da Geotab no Brasil. "O comprometimento global em seguir um caminho transparente e responsável com relação à redução de nossas emissões de carbono é passado também para os nossos clientes, que recebem toda a informação e apoio necessário para seguirem suas próprias jornadas em prol de um planeta melhor".

Guiada por sua missão de ajudar as empresas a reduzir a emissão, a Geotab fornece acesso a um conjunto completo de ferramentas alimentadas pelo maior conjunto de dados para desempenho de veículos elétricos (EV) no mundo real, incluindo a Ferramenta para Avaliação de Migração para Frota Elétrica (EVSA), Painel de Frota Ecológica, Ferramenta de Temperatura para a Faixa EV e a Ferramenta de Degradação da Bateria EV. Por meio de sua tecnologia, a Geotab inspira confiança e ajuda as empresas a tomarem decisões inteligentes e sustentáveis, favorecendo os melhores interesses da organização, da comunidade e do planeta em geral.

Comprometida com a preservação do futuro, a SBTi estabelece as melhores práticas na definição de metas baseadas na ciência para ajudar a mobilizar as empresas para uma economia de baixo carbono. Em 2019, a organização lançou a campanha The Business Ambition for 1.5°C em parceria com o UN Global Compact e a coalizão We Mean Business . A campanha é um apelo urgente à ação para que as empresas estabeleçam metas alinhadas com 1,5°C e um futuro líquido zero para evitar os piores impactos das mudanças climáticas.

