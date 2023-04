Geotab devient une référence dans la gestion des flottes de véhicules électriques avec une prise en charge de plus de 300 marques et modèles, grâce à des solutions de data intelligence

Geotab ouvre un centre d'innovation et de recherche automobile à High Wycombe, en Angleterre, pour des transports plus propres et plus durables.

PARIS, le 13 avril 2023 /PRNewswire/ -- Geotab Inc. (" Geotab ") - numéro un mondial des solutions de transport connecté, révolutionne la gestion des flottes de véhicules électriques grâce à ses solutions complètes de télématique et de data intelligence. La plateforme de Geotab fournit des données quasiment en temps réel sur la recharge de la batterie, l'autonomie, la consommation d'énergie et de carburant; et l'historique de recharge pour plus de 300 marques et modèles de véhicules électriques. Ce qui en fait le leader mondial de la télématique pour les véhicules électriques.

Geotab a annoncé cette étape importante à l'occasion de l'inauguration de son nouveau centre d'innovation et de recherche à High Wycombe, en Angleterre. Ces installations de pointe, actives depuis 2020, serviront à développer les outils de data intelligence nécessaires à l'électrification à grande échelle du secteur des transports. Le hub accueille les meilleurs professionnels de l'industrie qui développent des technologies de pointe pour les véhicules connectés. Ce centre d'excellence s'appuie sur des solutions innovantes pour développer des transports propres et durables.

"La qualité et la richesse des données des véhicules sont primordiales pour assurer des analyses efficaces dans la gestion des flottes et la mise en œuvre de programmes de développement durable. L'accès à des données complètes est donc essentiel", a ajouté Neil Cawse, PDG de Geotab. "Notre solution de gestion des VE est différenciatrice, et nous sommes fiers d'être un leader de cette industrie."

Malgré l'évolution rapide de l'industrie des VE, il manque des standards sur les informations des véhicules, ce qui complique l'exploitation des données par les gestionnaires de flottes. Grâce à la technologie et aux process de reverse engineering de Geotab, l'entreprise offre des données complètes qui fournissent aux gestionnaires de flotte les informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées sur l'électrification de la flotte et les objectifs de développement durable, notamment certains paramètres tels que, l'autonomie du véhicule, l'efficacité et l'état de recharge. Sans accès à ces données, les gestionnaires de flottes peuvent être confrontés à des problèmes tels que l'inefficacité, les pannes imprévues, la baisse de productivité et une expérience insatisfaisante à bord de véhicules électriques.

Geotab est à la pointe de l'innovation depuis plus de 20 ans. L'entreprise n'a cessé de se développer pour répondre à l'évolution des besoins de l'industrie et, au cours de la dernière décennie, elle s'est spécialisée dans les véhicules électriques. La capacité de l'entreprise à fournir des données complètes pour pratiquement toutes les marques et tous les modèles de véhicules électriques, est une étape importante qui reflète l'engagement de centaines d'ingénieurs et data scientists.

"Nos installations ultramodernes de High Wycombe sont les premières dédiées à l'automobile chez Geotab en Europe. Elles sont au fondement de la technologie innovante permettant la prise en charge des marques et modèles de véhicules électriques. Notre collaboration avec le British Antarctic Survey, l'institut national de recherche britannique en est l'illustration, faisant de Geotab, le premier fournisseur de services télématiques à être opérationnel en Antarctique", a déclaré Edward Kulperger, Senior Vice President Europe chez Geotab.

Les installations permettent de travailler sur le reverse engineering des véhicules, de développer des méthodes d'installation optimales, de mettre en œuvre des tests et la validation des nouveaux matériels et logiciels de Geotab. Elles permettent également la conception, la spécification et les tests des faisceaux, l'optimisation des procédures d'installation, l'identification et le codage des diagnostics embarqués des nouveaux véhicules. Dans ces installations, seront également mis à jour, les points de données ou l'ajout de données supplémentaires aux véhicules déjà testés, les contrôles de sécurité des produits, la collaboration avec les partenaires et les clients, et la formation des employés.

Geotab offre une gamme de solutions pour la gestion des flottes de VE, y compris un EVSA (audit d'électrification) , soit l'analyse des comportements sur la route des conducteurs afin d'identifier les véhicules de la flotte qui pourraient passer à l'électrique. Le tableau de bord Green Fleet compare les performances de flottes similaires, notamment celles des VE, les usages ainsi que les économies réalisées. Le Fleet Electrification Knowledge Center propose des analyses basées sur la donnée et des ressources pour les flottes de toutes tailles lors de la transition à l'électrique. Il propose également des analyses pour aider les gestionnaires de flottes à mieux appréhender la durée de vie des batteries des VE et les impacts de la température et de la vitesse du véhicule sur l'autonomie .

Pour en savoir plus sur la façon dont Geotab peut accompagner la transition de votre flotte à l'électrique, cliquez sur ce lien : https://www.geotab.com/fr/espace-presse/etude-geotab-electrification-flottes/

