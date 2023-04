Geotab setzt neuen Standard im Flottenmanagement für Elektrofahrzeuge mit Data-Intelligence-Lösungen für über 300 elektrische Modelle

Der Telematikanbieter eröffnet sein Forschungs- und Innovationzentrum in High Wycombe, England, um die nachhaltige und saubere Zukunft des Transportsektors zu unterstützen

AACHEN, Deutschland, 13. April 2023 /PRNewswire/ -- Geotab , ein weltweit führendes Unternehmen für vernetzte Transportlösungen, unterstützt mit seinen umfassenden Telematik- und Data-Intelligence-Lösungen die Verwaltung von Elektrofahrzeugen. Die Plattform von Geotab liefert nahezu in Echtzeit Daten über Batterieladung, Reichweite, Energie- und Kraftstoffverbrauch sowie Ladevorgänge für über 300 verschiedene Elektrofahrzeugmarken und -modelle und ist damit weltweit führend im Bereich Telematik für Elektrofahrzeuge.

Geotab EV 300 makes and models

Geotab verkündet diesen einzigartigen Meilenstein anlässlich der offiziellen Eröffnung seines Innovations- und Forschungszentrums im englischen High Wycombe. Die Einrichtung, die bereits seit 2020 in Betrieb ist, widmet sich der Forschung und Datenauswertung, die für die umfassende Elektrifizierung des Transportsektors erforderlich ist. Vor Ort leisten Branchenexperten Pionierarbeit bei der Technologieentwicklung, um vernetzte Fahrzeuge aller Art zu unterstützen. Der Schwerpunkt des Kompetenzzentrums liegt auf innovativen Lösungen, die eine sauberere und nachhaltigere Zukunft für den Verkehr fördern.

„Wir wissen, dass die Qualität und der Umfang erfasster Fahrzeugdaten den Erfolg von Analysen maßgeblich beeinflussen können – sowohl bei der Unterstützung des Flottenbetriebs als auch bei Nachhaltigkeitsprogrammen. Deshalb ist der Zugang zu einer umfassenden Datengrundlage entscheidend", so Neil Cawse, CEO von Geotab. „Unser erstklassiger EV-Support ist ein Unterscheidungsmerkmal und wir sind stolz darauf, in diesem Bereich branchenweit führend zu sein."

Trotz des rasanten Wachstums der Elektroautoindustrie gibt es noch immer keine offiziellen Standards für Fahrzeuginformationen, was Flottenmanager vor besondere Herausforderungen stellt. Durch die firmeneigene Technologie und den Reverse-Engineering-Prozess bietet Geotab umfassende datengestützte Erkenntnisse. Diese liefern Flottenmanagern die Informationen, die sie benötigen, um fundierte Entscheidungen für die Elektrifizierung ihrer Flotten und Nachhaltigkeitsziele zu treffen, wie zum Beispiel Reichweite, Effizienz und Ladezustand der Fahrzeuge. Ohne Zugang zu diesen Daten können Flottenmanager mit Problemen wie Ineffizienz, unerwarteten Ausfällen, verringerter Produktivität und einer unbefriedigenden Erfahrung mit Elektrofahrzeugen konfrontiert werden.

Geotab agiert seit über 20 Jahren innovativ und entwickelt sich kontinuierlich weiter, um den sich ändernden Anforderungen der Branche gerecht zu werden. Das Unternehmen hat sich im letzten Jahrzehnt auf Elektrofahrzeuge spezialisiert. Die Fähigkeit von Geotab, reichhaltige und umfassende Daten für praktisch jede Marke und jedes Modell von Elektrofahrzeugen zu liefern, ist ein bemerkenswerter Meilenstein, der die harte Arbeit von Hunderten von Ingenieuren und Datenwissenschaftlern widerspiegelt.

„Unser hochmoderner Standort in High Wycombe ist Geotabs erste Automotive-Einrichtung in Europa. Der Erfolg unserer innovativen Technologie basiert zu großem Anteil auf den Erkenntnissen, die vor Ort gewonnen werden. Durch sie konnten wir diesen Meilenstein von 300 Marken und Modellen erreichen. Und auch unsere erfolgreiche Arbeit für den British Antarctic Survey, das nationale Polarforschungsinstitut des Vereinigten Königreichs, das uns zum ersten kommerziellen Telematikanbieter in der Antarktis macht, basiert zu großen Teilen auf den Erkenntnissen aus High Wycombe", so Edward Kulperger, Senior Vice President of Europe bei Geotab.

Zu den Aufgaben am Standort High Wycombe gehören das Reverse-Engineering von Fahrzeugen, optimale Installationsmethoden, das Testen und die Validierung neuer Hard- und Software von Geotab, das Design, die Spezifikation und das Testen von Kabelbäumen und Installationsverfahren. Hinzu kommen die Identifizierung und Kodierung von Fahrzeugdatenpunkten von neuen Fahrzeugen, aktualisierte oder zusätzliche Datenpunkte von Fahrzeugen, an denen bereits gearbeitet wurde, Produktsicherheitsprüfungen, die Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden sowie Mitarbeiterschulungen.

Geotab bietet eine Reihe von Tools für das Management elektrischer Flotten, darunter das Tool EV Suitability Assessment (EVSA) , das individuelle Fahrerprofile und -muster analysiert. So können Flottenverantwortliche ermitteln, welche Flottenfahrzeuge für die Elektrifizierung geeignet sind. Das Green Fleet Dashboard vergleicht die Leistung mit ähnlichen Flotten, einschließlich der Leistung, Nutzung und Kosteneinsparungen von E-Fahrzeugen. Darüber hinaus bietet Geotab eine Vielzahl von Online-Ressourcen für Flotten jeder Größe, die auf E-Fahrzeuge umstellen möchten. Dazu zählen zum Beispiel auch Analysen, die Flotten dabei helfen, die Lebensdauer von E-Fahrzeugbatterien und die Auswirkungen auf die Reichweite in der Praxis zu verstehen.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Geotab Flottenmanager bei der Umstellung auf Elektrofahrzeuge unterstützen kann, besuchen Sie https://www.geotab.com/de/fuhrparkmanagementloesungen/elektrofahrzeuge/ .

Über Geotab

Geotab ist ein weltweit führender Anbieter von vernetzten Transportlösungen. Das Unternehmen bietet Telematiklösungen für Fahrzeuge und Güter für über vierzigtausend Kunden in 150 Ländern. Seit mehr als 20 Jahren investiert Geotab in Datenforschung und Innovation, um Partner und Kunden – darunter Fortune-500-Unternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors – bei der Transformation ihrer Flotten und Abläufe zu unterstützen. Das Unternehmen analysiert über 3,5 Millionen Fahrzeuge und verarbeitet mehr als 55 Milliarden Datenpunkte täglich, sodass Kunden bessere Entscheidungen treffen, die Produktivität steigern, die Sicherheit ihrer Flotten erhöhen und Nachhaltigkeitsziele erreichen können. Die offene Plattform und der Marketplace von Geotab bieten Hunderte von Lösungsoptionen von Drittanbietern. Mit einem Team aus branchenführenden Data Scientists und KI-Experten nutzt Geotab das volle Potential von Daten, um Echtzeit- und prädiktive Analysen durchzuführen. Damit löst das Unternehmen nicht nur die Herausforderungen von heute, sondern bereitet seine Kunden gleichzeitig auf die Zukunft vor. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.geotab.com und folgen Sie Geotab unter @GEOTAB und auf LinkedIn , oder besuchen Sie den Geotab Blog.

Medienkontakt

Tony Brown

Communications Manager - Europe

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2053503/Geotab_Inc__Geotab_Drives_Industry_Standard_in_Electric_Vehicle.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2053502/Geotab_Inc__Geotab_Drives_Industry_Standard_in_Electric_Vehicle.jpg

SOURCE Geotab Inc.