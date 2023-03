GERDAU S.A. - INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SÃO PAULO, 1 de março de 2023 /PRNewswire/ --

Destaques do 4º trimestre de 2022

Ebitda Ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) atinge R$ 21,5 bilhões ao longo de 2022, com margem Ebitda de 26,1%.

Ebitda Ajustado da Operação de Negócio América do Norte soma R$ 10 bilhões em 2022, com margem Ebitda ajustada de 32,0%, ambos recordes anuais históricos.

Montante de dividendos destinado em 2022 pela Gerdau S.A. foi de R$ 6,1 bilhões (R$ 3,63 por ação), um recorde histórico para um ano.

A Companhia obteve a certificação de sua segunda operação como Empresa B. A Siderperu, operação de produção de aço da companhia no Peru, une-se à Gerdau Summit, que se tornam as duas primeiras produtoras de aço no mundo a serem Empresas B.

Informações adicionais

A Gerdau S.A. (NYSE: GGB, BM&Fbovespa: GGBR3, GGBR4) comunica que está arquivando hoje o documento contendo os Resultados do 4T22 na Securities and Exchange Commission (SEC) e na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e se encontra disponível em nosso site. Para acessar o referido documento clique em: https://ri.gerdau.com/divulgacao-e-resultados/central-de-resultados/.

O Guia de Modelagem referente ao 4T22 também se encontra disponível no site da Gerdau. https://ri.gerdau.com/informacoes-financeiras/guia-de-modelagem/

FONTE Gerdau S.A.

