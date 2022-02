GERDAU S.A. - INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

SÃO PAULO, 23 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- Gerdau S.A. (NYSE: GGB, BM&Fbovespa: GGBR3, GGBR4) -- Melhor EBITDA ajustado anual da história em 2021, atingindo R$ 23,2 bilhões, com margem EBITDA de 29,6%; lucro líquido soma R$ 13,9 bilhões, recorde anual histórico.

Montante de dividendos destinado em 2021 pela Gerdau S.A. foi de R$ 5,4 bilhões (R$ 3,14 por ação), um recorde histórico para um ano.

EBITDA ajustado da Operação de Negócio América do Norte soma R$ 2,2 bilhões, com margem EBITDA ajustada de 27,4%, ambos recordes históricos para um quarto trimestre.

Nível de endividamento alcança menor nível histórico, com a relação entre dívida líquida e EBITDA ajustado diminuindo de 1,25x para 0,30x na comparação com o quarto trimestre de 2020.

A Gerdau assumiu, este mês, uma meta de redução em suas emissões de gases de efeito estufa até 2031, saindo de 0,93 t CO2e para 0,83 t CO2e, um patamar que deixará a empresa com um volume de emissões menor que a metade da média mundial do setor do aço.

