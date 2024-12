GES schließt Verkauf an Truelink Capital ab

Partnerschaft stärkt Engagement für Wachstum und Innovation

LAS VEGAS, 31. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- GES, ein weltweit führendes Unternehmen in der Messe- und Veranstaltungsbranche, gab den Abschluss seines Verkaufs durch Viad Corp an Truelink Capital, ein in Los Angeles ansässiges Private-Equity-Unternehmen, bekannt. Diese transformative Transaktion versetzt GES in die Lage, als eigenständiges Unternehmen in Privatbesitz innerhalb des Portfolios von Truelink das Wachstum zu beschleunigen.

„Wir freuen uns sehr, 2025 gemeinsam mit Truelink ein neues Kapitel in unserer Unternehmensgeschichte aufzuschlagen", so Derek Linde, Chief Executive Officer von GES. „Unser talentiertes Team hat unseren Kunden auf der ganzen Welt im Jahr 2024 außergewöhnliche Veranstaltungserlebnisse geboten, während wir weiterhin eine starke Dynamik in unserem Geschäft verzeichneten. Wir freuen uns über die Möglichkeit, mit dem Truelink-Team zusammenzuarbeiten, um Innovationen zu beschleunigen und unsere branchenführende Fähigkeit zu erweitern, Kunden weltweit erstklassige Erlebnisveranstaltungen zu bieten."

Mit über 2.600 talentierten Teammitgliedern und starken, dauerhaften Beziehungen zu Geschäftspartnern auf der ganzen Welt blicken GES und seine Unternehmen auf eine jahrzehntelange Geschichte der Unterstützung der weltweit führenden Marken und Veranstaltungen in robusten Geschäftszweigen wie Gesundheitswesen, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Finanzdienstleistungen, Fertigung, Technologie und Einzelhandel in einer Vielzahl von Ausstellungs-, Veranstaltungs- und Erlebnismarketing-Kapazitäten zurück.

„Truelink freut sich auf die Zusammenarbeit mit Derek und seinem Führungsteam, um die Position von GES als Branchenführer zu stärken und die Erfolgsgeschichte des Unternehmens fortzusetzen", sagte Luke Myers, Mitbegründer und Managing Partner von Truelink. „Wir freuen uns, strategische Investitionen zu tätigen, um die Stärken von GES und Spiro in den Bereichen kreatives Design, Logistik und Eventproduktion zu stärken, die technikgestützten Angebote zu beschleunigen und die internationale Reichweite von GES vom ersten Tag an zu erweitern. Wir danken Viad für die außergewöhnliche Führung und Unterstützung während der Übergangsphase und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem GES-Führungsteam, um dem Unternehmen zu helfen, sein maximales Potenzial zu erreichen.

Informationen zu GES:

GES ist ein weltweit führender Anbieter von Ausstellungs- und Erlebnismarketing-Dienstleistungen für Event-Organisatoren und Markenvermarkter. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihr Publikum zu begeistern und das Kundenerlebnis zu verbessern, indem wir umfassende Lösungen für Ausstellungen, Erlebnisse, Strategie, Kreativität, Event-Management und Unterbringung, Meeting-Planung und Logistik sowie Registrierungs- und Engagement-Lösungen bereitstellen. GES umfasst ein dynamisches Kollektiv branchenführender Unternehmen mit ihren jeweiligen Spezialgebieten – GES Exhibitions, Spiro, onPeak, SHOWTECH und Visit. Ob in Form von Partnerschaften oder eigenständiger Arbeit – unsere Unternehmen arbeiten strategisch mit Marken und Eventveranstaltern zusammen, um Geschäftsziele in außergewöhnliche Erlebnisse zu verwandeln, die sinnvolle Kundenbeziehungen fördern und sich positiv auf das Geschäftsergebnis auswirken.

www.ges.com

www.thisisspiro.com

www.onpeak.com

www.showtech.ca

www.visitcloud.com

Informationen zu Truelink Capital

Truelink Capital ist eine mittelständische Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in Los Angeles. Truelink verbindet fundierte Branchenerfahrung in den Bereichen Industrie und technologiegestützte Dienstleistungen mit einem Engagement für den Aufbau von Partnerschaften, die durch eine operativ ausgerichtete Strategie langfristige Werte schaffen. Truelink arbeitet mit dem Management, Unternehmensverkäufern und Gründern zusammen, um das Wachstum durch die Durchführung von strategischen Initiativen und transformativen Zusatzakquisitionen zu beschleunigen.

