GES führt Visit GO! by GES(SM) ein

Die bahnbrechende, globale Zugangskontrolltechnologie wurde kürzlich bei den Londoner Bürgermeisterwahlen zu ersten Mal angewendet

COVENTRY, England, 18. Mai 2021 /PRNewswire/ -- GES freut sich, Visit GO! von GES℠, eine bahnbrechende, globale Anwendung für das sichere Durchführen von Live-Events, einzuführen. Visit GO! ermöglicht es Organisatoren und Betreibern von Veranstaltungsorten, Besucher mit dem Wissen, dass sie entweder negativ auf COVID-19 getestet wurden oder aber geimpft sind, sicher in ihren Räumlichkeiten willkommen zu heißen. Visit GO! wurde am 11. Mai 2021 anlässlich der Bürgermeisterwahlen in London eingeführt.

Die Überprüfung wird mithilfe der unternehmenseigenen Zugriffskontrolle von GES durchgeführt, einer benutzerfreundlichen und fortschrittlichen Webanwendung für Mobilgeräte. „Dank der Zusammenarbeit mit Organisatoren und Kunden vor Ort ist die dringende Notwendigkeit klar geworden, den Impfstatus oder die Testergebnisse überprüfen zu können, um sichere Live-Veranstaltungen wieder zu ermöglichen. Visit GO! ermöglicht genau das, indem es den Teilnehmerausweis an den Gesundheitszustand knüpft. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Teilnehmer vor der Veranstaltung getestet werden können und so die Anzahl der erforderlichen Tests vor Ort reduziert werden kann", erklärte Gerard Conway, Leiter für Event Intelligence bei GES EMEA.

Paul Ormsby, EMEA Exhibitions Head of Health and Safety, erklärte anlässlich der Londoner Bürgermeisterwahl: „Mit dieser Technologie übertreffen wir nicht nur unsere Sorgfaltspflicht gegenüber den Mitarbeitern, sondern tragen auch dazu bei, ein sicheres Umfeld für alle zu schaffen. Anlässlich der Bürgermeisterwahl in London hat Visit GO! die Testergebnisse der GES-Mitarbeiter und unserer Partner validiert. Visit GO! hat sich als eine schnelle und nahtlose Sicherheitsmaßnahme bewährt und während dieser wichtigen Veranstaltung für die dringend benötigte Sicherheit aller Teilnehmer gesorgt."

Visit GO! ermöglicht es Betreibern von Veranstaltungsorten und Besuchern, sicher in physische Umgebungen zurückzukehren, indem sichergestellt wird, dass die Teilnehmer innerhalb eines bestimmten Zeitraums, der von der regionalen/lokalen/nationalen Richtlinien festgelegt ist, entweder negativ auf COVID-19 getestet oder aber geimpft wurden. Diese benutzerfreundliche Anwendung verwendet eine fortschrittliche Web-Technologie, die das Herunterladen umgeht und über eine URL auf Smart-Geräten aller Art verwendet werden kann. Die Anwendung ist mit einer Vielzahl von Testanbietern und Gesundheitsbehörden weltweit kompatibel. Visit GO! lässt sich nahtlos in die Event-Plattform Visit by GES integrieren. Weitere Informationen und unser Video finden Sie auf visitbyges.com .

Informationen zu GES

GES, ein Unternehmen der Viad Corp (NYSE: VVI), ist ein weltweit tätiger Partner für experimentelles Marketing und Logistik für die Messe- und Kongressbranche. GES bietet die richtige Mischung aus Erfahrung, innovativen Ideen, fundiertem Branchenwissen und strategischem Einblick. Der preisgekrönte Service von GES in Verbindung mit Unterkünften, Veranstaltungstechnik und innovativen Tools hilft Ihnen, Ihre Veranstaltung optimal durchzuführen – und macht alle Aspekte der Planung und Durchführung einfach und sorgenfrei. Unser engagiertes Team von hochqualifizierten Experten arbeitet Seite an Seite mit Kunden, um wirkungsvolle, kreative und datengesteuerte Lösungen für das Erlebnismarketing bereitzustellen und Ihrer Veranstaltung den vollen Wert zu verleihen. GES arbeitet mit führenden Marken und Messen zusammen und wurde mit vielen renommierten Branchenpreisen ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie auf www.ges.com .

Kontakt:

GES

Otilia Ayats-Mas

214.808.2654

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/458943/global_experience_specialists_logo.jpg

Related Links

http://ges.com



SOURCE GES