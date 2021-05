GES lance Visit GO! by GES(SM)

La technologie révolutionnaire de contrôle d'accès mondial a été mise en œuvre pour la première fois lors des récentes élections municipales de Londres

COVENTRY, Angleterre, le 18 mai 2021 /PRNewswire/ -- GES est heureuse de lancer Visit GO! by GES℠, une application mondiale révolutionnaire pour permettre le retour en toute sécurité d'événements en direct. Visit GO! permet aux organisateurs et aux sites d'accueillir en toute confiance des personnes dans leurs locaux, en sachant qu'elles ont reçu un test COVID-19 négatif ou qu'elles ont été vaccinées. Visit GO! a été mise en œuvre pour la première fois lors des récentes élections municipales de Londres, le 11 mai 2021.

Cette vérification est effectuée à l'aide de la technologie de contrôle d'accès propriétaire de GES, une application web simple d'utilisation, conviviale pour les appareils mobiles et progressive. « En collaboration avec les organisateurs et les clients des sites, nous avons compris qu'il était urgent de vérifier le statut vaccinal ou les résultats des tests pour permettre l'ouverture en toute sécurité des événements en direct. Visit GO! réalise cela en connectant l'état de santé au badge d'un participant. Un avantage supplémentaire est que les participants peuvent être testés avant d'arriver à l'événement, réduisant ainsi le nombre de tests nécessaires sur site », a déclaré Gerard Conway, Directeur, Intelligence événementielle chez GES EMEA.

S'exprimant sur sa mise en œuvre lors des élections municipales de Londres, Paul Ormsby, responsable de la santé et de la sécurité chez EMEA Exhibitions, a déclaré : « Grâce à cette technologie, nous allons non seulement au-delà de notre devoir de diligence envers les employés, mais nous contribuons également à garantir un environnement sûr pour tous. Lors des élections municipales de Londres, Visit GO! a validé les résultats des tests du personnel de GES et de nos partenaires. Visit GO! a permis de mettre en place une mesure de sécurité rapide et sans faille et a rassuré tous les participants lors de cet événement important.

Visit GO! permet aux sites et aux visiteurs de retourner dans des environnements physiques en toute sécurité, en étant rassurés sur le fait que les participants ont reçu un résultat négatif au test COVID-19 ou ont été vaccinés dans un délai donné, défini par leur politique régionale/locale/pays. Cette application conviviale utilise une technologie web progressive, évitant tout téléchargement, et peut être utilisée sur n'importe quel appareil intelligent via une URL. L'application est compatible avec un large éventail de fournisseurs de tests et d'organismes de santé dans le monde entier. Visit GO! s'intègre parfaitement à la plateforme d'événements Visit by GES. Pour en savoir plus, regardez notre vidéo à l'adresse visitbyges.com.

