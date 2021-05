GES lanza Visit GO! by GES(SM)

La innovadora tecnología de control de acceso global se implementó por primera vez en las recientes elecciones a la alcaldía de Londres

COVENTRY, Inglaterra, 18 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- GES está encantado de lanzar Visit GO! by GES℠, una aplicación global innovadora para permitir el retorno seguro de eventos en vivo. Visit GO! permite a los organizadores y locales acoger con confianza a las personas a sus instalaciones, con el conocimiento de que han recibido una prueba de COVID-19 negativa o han sido vacunados. Visit GO! se implementó por primera vez en las recientes elecciones a la alcaldía de Londres el 11 de mayo de 2021.

Esta verificación se logra mediante el uso de la tecnología de control de acceso patentada de GES, una aplicación web fácil de usar, compatible con dispositivos móviles y progresiva. "Trabajando con los organizadores y clientes del lugar, entendimos la urgente necesidad de verificar el estado de vacunación o los resultados de las pruebas para permitir aperturas seguras de eventos en vivo. Visit GO! se da cuenta de esto conectando el estado de salud con la insignia de un asistente. Una ventaja adicional es que los asistentes pueden hacerse la prueba antes de llegar al evento, reduciendo el número de pruebas in situ requeridas", dijo Gerard Conway, Director, Event Intelligence en GES EMEA.

Hablando sobre su implementación en las elecciones a la alcaldía de Londres, el Jefe de Salud y Seguridad de EMEA Exhibitions, Paul Ormsby, dijo: "Con esta tecnología, no sólo estamos excediendo nuestro deber de atención a los empleados, sino ayudando a garantizar un ambiente seguro para todos. En las elecciones a la alcaldía de Londres, Visit GO! validó los resultados de las pruebas del personal de GES y nuestros socios. Visit GO! proporcionó una medida de seguridad rápida y sin fisuras y proporcionó una tranquilidad muy necesaria a todos los participantes durante este importante evento."

Visit GO! permite a los lugares y visitantes regresar a los entornos físicos de forma segura, asegurándoles que los participantes han recibido un resultado negativo de la prueba de COVID-19 o han sido vacunados dentro de un plazo determinado, definido por su política regional/local/de país. Esta aplicación fácil de usar utiliza una tecnología web progresiva, evitando la necesidad de descargar y se puede utilizar en cualquier dispositivo inteligente a través de una URL. La aplicación es compatible con una amplia gama de proveedores de pruebas y agencias de salud en todo el mundo. Visit GO! se integra perfectamente con la plataforma de eventos Visit by GES. Para obtener más información y ver nuestro video, por favor vaya a visitbyges.com.

Acerca de GES

GES, una compañía Viad Corp (NYSE: VVI), es un socio global de marketing y logística experiencial para la industria de exposiciones y convenciones. GES ofrece la combinación correcta de experiencia, ideas frescas, profundo conocimiento de la industria junto con información estratégica. El galardonado servicio de GES, junto con alojamientos, tecnología de eventos y herramientas innovadoras, le ayudan a optimizar su evento, lo que hace que todos los aspectos de la planificación y ejecución sean sencillos y sin preocupaciones. Nuestro apasionado equipo de expertos altamente cualificados trabaja codo con codo con los clientes para ofrecer soluciones impactantes, creativas y basadas en datos en el marketing experiencial para capturar todo el valor de sus espectáculos. GES se asocia con marcas y espectáculos líderes y ha sido reconocido con muchos premios prestigiosos de la industria. Para obtener más información, visite www.ges.com.

