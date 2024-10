GES wird von Truelink Capital übernommen

Transaktion unterstützt beschleunigtes Wachstum

LAS VEGAS und LOS ANGELES, 21. Oktober 2024 /PRNewswire/ – GES, ein führender Anbieter in der globalen Ausstellungs- und Veranstaltungsbranche, gab heute bekannt, dass seine Muttergesellschaft, Viad Corp, und Truelink Capital, eine in Los Angeles ansässige Private-Equity-Firma, eine endgültige Vereinbarung getroffen haben, wonach Truelink das GES-Geschäft übernehmen wird. Die Akquisition wird voraussichtlich bis Ende 2024 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der geltenden und üblichen Abschlussbedingungen.

Derek Linde, President von GES, sagte: „Dies ist eine aufregende Zeit für GES. Das Geschäft hat eine enorme Dynamik, und unser Team sorgt für ein starkes Umsatzwachstum, eine Ausweitung der Gewinnspanne und einen guten Kundenservice. Der börsennotierte Mischkonzern Viad ist seit Jahrzehnten ein großartiges Zuhause für GES, und wir freuen uns, mit Truelink ein neues Kapitel als privates Unternehmen aufzuschlagen, das an unsere Fähigkeit glaubt, weiterhin Branchenführerschaft, Innovation und Wachstum zu bieten."

Mit mehr als 2.600 Mitarbeitern und Tausenden von aktiven Gewerkschaftspartnern auf der ganzen Welt können GES und seine Unternehmen auf eine jahrzehntelange Geschichte zurückblicken, in der sie die weltweit führenden Marken und Veranstaltungen in robusten Geschäftsbereichen wie Gesundheitswesen, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Finanzdienstleistungen, Fertigung, Technologie und Einzelhandel in einer Vielzahl von Event-Marketing-Kapazitäten unterstützen.

„GES ist eine vertrauenswürdige Marke mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung von erstklassigen Dienstleistungen für die globale Messe- und Erlebnismarketingbranche. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit diesem talentierten Team, um dem Unternehmen zu helfen, sein volles Potenzial auszuschöpfen", sagte Luke Myers, Mitbegründer und Managing Partner von Truelink.

Zu den übernommenen Unternehmen gehören GES Exhibitions, ein bedeutender Anbieter von globalen Messe- und Logistikdienstleistungen, Spiro, eine weltweit führende Erlebnisagentur, sowie onPeak, SHOWTECH und Visit, die Dienstleistungen in den Bereichen Unterbringung, Strom/Licht und Registrierung anbieten. Nach dem Abschluss der Transaktion wird GES ein eigenständiges Unternehmen in Privatbesitz innerhalb des Geschäftsportfolios von Truelink sein und weiterhin eine Reihe von erstklassigen und wertsteigernden Erlebnislösungen für Kunden anbieten.

Derek Linde, der derzeitige President von GES, wird nach dem Abschluss der Transaktion die Rolle des President und CEO übernehmen. Ihm zur Seite stehen Jeff Quade, President von GES NA Exhibitions, Jason Stead, President von GES EMEA Exhibitions, und Jeff Stelmach, President von Spiro, die auch nach der Transaktion die operativen Geschäfte leiten werden.

Linde weiter: „Wir sind weiterhin bestrebt, unseren Kunden auf der ganzen Welt außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten. Die Partnerschaft mit Truelink wird es uns ermöglichen, unseren Fokus auf Innovation zu verstärken und unsere Fähigkeiten über unsere differenzierte globale Plattform zu erweitern.

Informationen zu GES:

GES ist ein dynamischer Zusammenschluss von branchenführenden Unternehmen und ihren jeweiligen Spezialgebieten – GES Exhibitions, Spiro, onPeak, SHOWTECH und Visit –, die umfassende Lösungen in den Bereichen Erlebnis, Strategie, Kreativität, Veranstaltungsmanagement und Unterkunft, Tagungsplanung und Logistik sowie Registrierung und Engagement anbieten. Wir versetzen Marken in die Lage, ihr Publikum anzusprechen und das Kundenerlebnis zu verbessern, indem wir den unserer Meinung nach stärksten Kanal in einer immer stärker umkämpften Landschaft nutzen: Erlebnisorientiertes Marketing. Ob gemeinsam oder unabhängig voneinander, unsere Unternehmen arbeiten strategisch mit Marken und Event-Organisatoren zusammen, um geschäftliche Anforderungen in messbare Ergebnisse umzuwandeln, die sinnvolle Kundenbeziehungen und Auswirkungen auf den Gewinn fördern.

Informationen zu Truelink Capital

Truelink Capital ist eine mittelständische Private-Equity-Gesellschaft mit Sitz in Los Angeles. Truelink verbindet fundierte Branchenerfahrung in den Bereichen Industrie und technologiegestützte Dienstleistungen mit einem Engagement für den Aufbau von Partnerschaften, die durch eine operativ ausgerichtete Strategie langfristige Werte schaffen. Truelink arbeitet mit dem Management, Unternehmensverkäufern und Gründern zusammen, um das Wachstum durch die Durchführung von strategischen Initiativen und transformativen Zusatzakquisitionen zu beschleunigen.

