Getac colabora com organização sem fins lucrativos One Tree Planted para oferecer suporte à restauração florestal

Inspirada por clientes dos setores de segurança pública, recursos naturais e proteção ambiental, a colaboração vê as duas entidades trabalhando juntas para arrecadar fundos para causar impacto na sustentabilidade. Este programa apoiará o ecossistema que tem sofrido com incêndios florestais devastadores, em uma tentativa de restaurar a estabilidade climática. Todos os recursos arrecadados irão diretamente para projetos de reflorestamento em todo o mundo da One Tree Planted.

"A Getac está empenhada em ser ambientalmente responsável em nível global. Implementamos inovações de processos, aprimoramos a eficiência do uso de energia e promovemos o uso universal de materiais ecologicamente corretos, contando com os esforços de P&D nas principais tecnologias. Estamos entusiasmados em colaborar com a One Tree Planted para incentivar nossas partes interessadas internas e externas a valorizar o sucesso ambiental", disse Rick Hwang, presidente da Getac Technology Corporation. "A parceria está alinhada com nossas ações de redução das emissões de carbono, à medida que trabalhamos para incentivar nosso público a desempenhar um papel ativo na proteção da Terra."

"Somos gratos pelo apoio de empresas como a Getac, que são apaixonadas por causar um impacto positivo no meio ambiente. As árvores que plantaremos juntas criarão benefícios duradouros para o combate a incêndios florestais e para a estabilidade climática", disse Ashley Lamontagne, gerente de campanha florestal da One Tree Planted.

Antes da iniciativa deste ano, a Getac já defendia a proteção ambiental e a neutralidade de carbono, promovendo os processos de manufatura verde e o uso de materiais de produção sustentáveis. A empresa acredita que a promoção da sustentabilidade deve estar vinculada aos valores intrínsecos da tecnologia para maximizar os benefícios e atender às expectativas das partes interessadas. Tomando como exemplo a Getac Select® Solutions, ela foi projetada para funcionar em ambientes severos e extremos e desempenha um papel importante no apoio ao sucesso daqueles que trabalham com a conservação e proteção ambiental.

As soluções da Getac receberam inúmeras certificações ambientais, como EPEAT®, RoHS Directive, REACH Regulation e ENERGY STAR®, desempenhando papéis fundamentais para ajudar outras organizações globais a alcançar um impacto ambiental significativo, elevando os padrões do setor. A cada passo, a Getac espera avançar em direção à sustentabilidade ainda mais impactante e liderar outras empresas a fazerem o mesmo. Para mais informações, acesse a página Our Solutions, Your Success da Getac Solutions: https://www.getac.com/intl/getac-select-our-solutions-your-success-earth-day/

Sobre a Getac Technology Corporation

A Getac Technology Corporation é líder global em tecnologia móvel robusta, incluindo notebooks, tablets, software e soluções de vídeo. As soluções e serviços da Getac são desenvolvidos para viabilizar experiências extraordinárias para trabalhadores da linha de frente em ambientes desafiadores. Atualmente, a Getac atende clientes em mais de cem países, abrangendo os setores de defesa, segurança pública, ambulâncias, combate a incêndio e salvamento, serviços públicos, automotivo, recursos naturais, manufatura, transportes e logística. Para mais informações, acesse: http://www.getac.com. Participe do blog Getac Industry ou siga a empresa no LinkedIn e no YouTube.

Sobre a One Tree Planted

A One Tree Planted é uma organização sem fins lucrativos 501(c)(3) com a missão de tornar simples para qualquer pessoa ajudar o meio ambiente com o plantio de árvores. Seus projetos englobam o mundo todo e são desenvolvidos em parceria com comunidades locais e especialistas experientes para gerar um impacto para a natureza, as pessoas e a vida selvagem. O reflorestamento ajuda a reconstruir florestas após incêndios e inundações, a gerar empregos para impacto social e a restaurar a biodiversidade. Muitos projetos têm objetivos que coincidem, criando uma combinação de benefícios que contribuem para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Saiba mais em onetreeplanted.org.

