Getac expande seu portfólio de tablets intrinsecamente seguros baseados no Windows com lançamento do modelo F110-EX totalmente robusto

Tablet de última geração desenvolvido para uso em ambientes ATEX e IECEx Zona 2/22 perigosos

O novo dispositivo apresenta as mesmas especificações robustas do tablet F110 de última geração, incluindo processador Intel® Core™ de 11ª geração, armazenamento SSD PCIe NVMe e conectividade Wi-Fi 6

O lançamento expande o portfólio de tablets robustos baseados em Windows intrinsecamente seguros da Getac, oferecendo ainda mais opções aos clientes que trabalham em ambientes perigosos

A Getac anunciou hoje o lançamento do F110-EX de última geração, uma versão intrinsecamente segura de seu poderoso, mas versátil e totalmente robusta do tablet F110, visando profissionais que trabalham em/em torno de ambientes perigosos ATEX & IECEx Zona 2/22. O lançamento significa que a Getac agora oferece opções ATEX & IECEx para três de seus tablets robustos e populares baseados em Windows – UX10-EX, F110-EX e K120-EX – para clientes que buscam transformar digitalmente os principais aspectos de suas operações.

Desempenho poderoso

O F110-EX tem a mesma especificação robusta do recém-lançado F110 de última geração. Os recursos incluem um processador Intel® Core™ de 11ª geração com gráficos Iris® Xe integradas, armazenamento SSD PCIe NVMe como padrão, WLAN Wi-Fi 6 para velocidade de dados 3x mais rápida em relação às gerações anteriores, Bluetooth 5.2 e 4G LTE WWAN. Uma porta integrada ThunderboltTM 4 oferece uma conexão de 40 Gb/s para recursos expandidos de solução de ponta a ponta, enquanto sua tela LumiBond® 2.0 de 11,6" oferece brilho excepcional (1.000 nits) e praticidade de leitura em todas as condições climáticas

Design intrinsicamente seguro

Além disso, a F110-EX apresenta uma variedade de elementos de design intrinsecamente seguros que permitem atender aos rigorosos padrões de certificação ATEX e IECEx para uso em ambientes de risco zona 2/22. Isso inclui revestimentos de borracha em pinos-guia e peças metálicas expostas, conectores fechados e proteção de tela, ajudando a eliminar o risco de faíscas elétricas que podem potencialmente deflagar atmosferas explosivas.

Construída com resistência começando do zero

Como todos os dispositivos Getac, a F110-EX também é construída resistente começando do zero. A certificação MIL-STD-810H e IP66, a resistência à queda de uma altura de quatro pés enquanto estiver em uso e uma faixa de temperatura operacional de -21°C a +60°C (-6ºF a 140ºF) oferecem mais tranquilidade e ajudam a otimizar a produtividade do usuário.

A solução ideal para ambientes de trabalho perigosos

O desempenho robusto, o fator de forma compacto e o design intrinsecamente seguro tornam o F110-EX ideal para profissionais que trabalham em ambientes desafiadores e potencialmente perigosos, como os encontrados nos setores de mineração, petróleo e gás, produtos químicos e manufatura. Apresentamos a seguir uma série de possíveis casos de uso:

Mineração – Inspeções de segurança em minas

A segurança exerce um papel importante nas operações de mineração, onde a presença potencial de gases inflamáveis ou poeira pode representar grandes desafios. O design intrinsecamente seguro, a ampla faixa de temperatura operacional, a confiabilidade robusta e a longa duração da bateria tornam o F110-EX ideal para tarefas-chave, como inspeção do eixo da mina, ajudando a manter os trabalhadores seguros enquanto executam suas funções.

Petróleo e gás – Levantamento topográfico e coleta de dados

Coleta e análise de dados digitais é uma parte fundamental das operações de petróleo e gás modernas, ajudando a otimizar a produtividade, gerenciar ativos e evitar tempos de inatividade não planejados. A tela de 11,6" visível sob a luz solar, leitor opcional de código de barras/RFID, webcam FHD e câmera traseira 8MP do F110-EX simplificam a coleta de dados em campo, enquanto as opções opcionais de GPS e conectividade poderosa tornam as informações de envio/recebimento de locais remotos rápidas e fáceis.

Manufatura – Monitoramento na planta de produtos químicos e farmacêuticos

A fabricação de produtos químicos e farmacêuticos pode ser difícil para os equipamentos de TI, enquanto muitas instalações frequentemente apresentam o risco adicional de presença de gás explosivo ou poeira. A confiabilidade robusta e a poderosa conectividade do F110-EX ajudam a maximizar a eficiência operacional em todos os momentos, enquanto sua tecnologia intrinsecamente segura protege os funcionários contra riscos de explosão em ambientes ATEX e IECEx Zona 2/22.

"A segurança dos trabalhadores deve ser sempre uma prioridade e padrões rigorosos como ATEX & IECEx servem como uma forte referência para as empresas que operam em setores particularmente perigosos", disse Rick Hwang, presidente da Getac Technology Corporation. "Nossa ampla variedade de tablets totalmente robustos ATEX & IECEx Zona 2/22 demonstra nosso compromisso contínuo com a segurança dos trabalhadores, ao mesmo tempo que oferece aos clientes uma variedade de soluções que os ajudam a atender às suas próprias necessidades e desafios únicos."

O F110-EX também vem com garantia de todos os componentes de três anos da Getac, com cobertura de danos acidentais por padrão. Esta garantia líder do setor ajuda os clientes a manter a eficiência operacional, ao receber rapidamente seus dispositivos de volta em funcionamento e com backup sem se preocupar com custos adicionais ou tempos de inatividade prolongados caso o inesperado aconteça.

Sobre a Getac

A Getac Technology Corporation é uma subsidiária-chave da Getac Holdings Corporation (TWSE: 3005), parte do MiTAC-Synnex Business Group com uma receita anual de US$ 41,3 bilhões em 2020. A Getac foi fundada em 1989 como uma joint venture com a GE Aerospace para oferecer dispositivos eletrônicos para o setor de defesa. Atualmente, os negócios da Getac incluem notebooks robustos, tablets robustos, software e soluções de vídeo móvel para defesa, polícia, bombeiros, serviços públicos, automotivo, fabricação, transporte e logística. Para mais informações, acesse: http://www.getac.com. Participe do blog Getac Industry ou siga a empresa no LinkedIn, YouTube, Facebook e Twitter.

Getac e o logotipo da Getac são marcas registradas da Getac Holdings Corporation ou de suas afiliadas. Outras marcas ou marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. ©2021 Getac Technology Corporation.

