Getac'ın Yeni Generation B360 Laptops, Tamamen Dayanıklı Bilgi İşlem Performansı için Yeni Standart Belirliyor

Yeni Generation B360 ve B360 Pro güçlü Intel Core 12 . Generation i5/i7 işlemcilerinin yanı sıra, isteğe bağlı NVIDIA GeForce grafik kontrolörünün yanı sıra, önceki generation'a göre 2,8 kat daha hızlı bir ölçüt performansı sunar. 1

Generation i5/i7 işlemcilerinin yanı sıra, isteğe bağlı NVIDIA GeForce grafik kontrolörünün yanı sıra, önceki generation'a göre 2,8 kat daha hızlı bir ölçüt performansı sunar. Her iki cihaz da remote çalışanları için uygun bağlantı için Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ve isteğe bağlı 4 G LTE ve 5 G sub-6 sunar.

Yeni B360 kamu güvenliği, kamu hizmeti ve imalat gibi zorlu saha tabanlı endüstriler için tasarlanırken, yeni B360 Pro savunma profesyonelleri için idealdir.

TAIPEI, 19 Nisan 2023 /PRNewswire/ -- Getac Bugün her gün zorlu ortamlarda çalışan profesyonellere olağanüstü bağlanabilirlik, güvenilirlik ve bilgi işlem performansı sunan yeni generation B360 ve B360 Pro tam dayanıklı dizüstü bilgisayarlarının piyasaya sürüldüğünü duyurdu.

Üstün gerçek dünya performansı için geliştirilmiş özellikler

Yeni generation B360 ve B360 pro dizüstü bilgisayarlar zorlu koşullarda bile zor bilgisayar görevlerini basitleştirmek için çok çeşitli güncellemeler ve iyileştirmeler içerir.

Önemli özellikler arasında olağanüstü performans, hızlı yanıt süresi ve zengin görseller için entegre Intel Iris Xe grafik kartına sahip yükseltilmiş Intel Core 12. generation i5/i7 işlemci yer alır. Standart olarak 256 GB PCIe NVMe SSD (4 TB'a kadar seçenekle) geniş depolama alanı sağlarken, Getac Sunlight Readable Teknolojisine (1.400 nit) ve kapasitif dokunmatik ekrana sahip 13,3 " FHD LumiBond® ekran, günün her saati üretkenliği korumaya yardımcı olur.

B360 Pro, isteğe bağlı NVIDIA GeForce GTX1650 4 GB ayrık grafik denetleyicisi ve ayrıca üçüncü bir SATA SSD (6 TB'a kadar depolama kapasitesi için), üçüncü pil veya gerektiğinde bir DVD sürücüsü alabilen isteğe bağlı bir ortam bölmesi ile bunu daha da ileri götürür.

Gerçek dünya açısından bu, imalat endüstrisindeki performans izleme ve kalite kontrol gibi karmaşık görevleri daha hızlı, daha kolay ve daha güvenilir bir şekilde yerine getirir. Kamu güvenliği ve savunma profesyonelleri için B360 ve B360 Pro'nun hızlı analiz yetenekleri, durumsal farkındalığı ve emir komuta zincirinin hem üst hem de alt kademelerindeki veri paylaşımını artırmak için kullanılabilir.

Gerçek mobil bağlantı

Hem yeni B360 hem de B360 Pro, kullanıcıların remote veya yalıtılmış ortamlarda bile bağlanmasını sağlayan kapsamlı bağlantı seçenekleri de sunar. Bunlara standart olarak Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax ve Bluetooth 5,3'ün yanı sıra isteğe bağlı 4 G LTE veya entegre GPS'li 5 G Sub-6 dahildir.

Bu yüksek düzeyde bağlanabilirlik, sahada çalışan birçok profesyonel için günlük faaliyetlerde giderek daha kritik bir rol oynuyor. Örneğin çağrılara katılan gaz mühendisleri beklenen yüksek hizmetleri sağlamak için, nerede olurlarsa olsunlar, üsse doğrudan müşterilerin evlerinden güvenilir bir şekilde bağlanmalıdır. Benzer şekilde, önleyici bakım gerçekleştiren bakım görevlilerinin sahadaki sorunları hızlı bir şekilde çözmek için genellikle şemalar alması, PO'lar oluşturması, envanteri kontrol etmesi ve hatta canlı görüntülü sohbet yoluyla iş arkadaşlarıyla koordinasyon yapması gerekir.

Sahada azami verimlilik

Yeni B360 ve B360 Pro, önceki modellere kıyasla sahada çok daha fazla çok yönlülük sunar. Yeni özellikler arasında yükseltilmiş bir USB 3.2 bağlantı noktası, bir Thunderbolt TM 4 Type-C bağlantı noktası, yükseltilmiş bir HDMI 2.0 bağlantı noktası ve ayrıca bir mini SIM kart yuvasının eklenmesi yer alır. Her iki cihaz da çalışırken değiştirilebilen çift pil içerirken, B360 Pro'da gerekirse üçüncü bir pil seçeneği bulunur.

Bu özellikler, büyük saha hizmetleri ekiplerinin harici adaptörlere ihtiyaç duymadan çok çeşitli eski altyapıya bağlanmalarını sağlayarak 7/24 üretkenlik düzeylerini korumalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Çalışırken değiştirilebilir birden fazla pilin standart olarak dahil edilmesi, ekip üyeleri vardiya ortasında cihazların şarj olmasını beklerken boşa harcanan zamanı da önlemeye yardımcı olur.

Güvenilir, taşınabilir, güvenli

Tüm Getac cihazları gibi, yeni B360 ve B360 Pro da sahada mükemmel güvenilirlik için sıfırdan sağlam olarak üretilmiştir. Her iki cihaz da MIL-STD-810H, MIL-STD-461G ve IP66 sertifikasının yanı sıra 1,8 m'ye (6ft) kadar düşme direnci içerir.

Bu sağlam yapı kalitesine rağmen, 2,32 kg gibi etkileyici bir hafifliğe sahiptirler. Kompakt form faktörleri aynı zamanda sahada yürüyerek kolayca taşınabilecekleri veya bir araçta seyahat ederken bir bölmeye yerleştirilebilecekleri/saklanabilecekleri anlamına gelir.

Ek olarak, her iki cihaz da çok sayıda gelişmiş veri güvenliği özelliğine sahiptir. Bunlar arasında, hassas verilerin her zaman korunmasını sağlamak için çok faktörlü doğrulama seçenekleri (Windows Hello Webcam, HF RFID, akıllı kart ve parmak izi okuyucular), isteğe bağlı Absolute Persistence yazılımı ve kullanıcı tarafından değiştirilebilen PCIe NVMe SSD depolama alanı bulunur.

Kapsamlı bir Getac Select sağlam çözümü olarak mevcuttur

Yeni generation B360 ve B360 Pro, sektöre özgü bir dizi zorluğu çözmek için gerekli tüm donanım, yazılım, aksesuar ve çevre birimlerini içeren kapsamlı bir Getac Select® total çözümünün bir parçası olarak sunuluyor. Buna, Getac'ın tescilli Sürüş Güvenliği Yardımcı Programı, Cihaz İzleme Sistemi ve VGPS Utility Programı yazılımının yanı sıra bir dizi güvenli ofis ve araç yuvası dahildir.

Her iki cihaz da Getac'ın sektör lideri 3 yıllık Tampondan Tampona garantisiyle birlikte gelir ve daha fazla gönül rahatlığı için standart olarak kazara hasar kapsamına sahiptir.

Getac Technology Corporation Başkanı James Hwang, "B360 ve B360 Pro cihazlarımızın yeni generation'ı, müşterilerin iş güçlerinde hem sahada hem de saha dışında daha da yüksek üretkenlik seviyeleri elde etmelerine yardımcı olmak için tasarlandı" diyor. "Tamamen sağlam tasarım, güçlü teknik özellikler, kapsamlı bağlantı ve kompakt form faktörünün birleşimi, durum, konum veya hava koşulları ne olursa olsun zor görevlerin ilk sorulduğunda tamamlanmasını sağlamaya yardımcı olur."

Kullanıma Sunma

Yeni B360 ve B360 Pro Nisan'da piyasaya sunulacak. Daha fazla bilgi için lütfen www.getac.com adresini ziyaret edin

1. Intel Core 12. nesil i7 işlemcili B360G2 ile Intel Core 10. nesil i7 işlemcili B360G1'i karşılaştıran Getac Cinebench R20 performans testlerine göre.

Getac Hakkında

Getac Technology Corporation dizüstü bilgisayarlar, tabletler, yazılımlar, vücuda takılan kameralar, araba içi video sistemleri, dijital kanıt yönetimi ve kurumsal video analitiği çözümleri dahil olmak üzere sağlam mobil teknoloji ve akıllı video çözümlerinde dünya lideridir. Getac'ın çözümleri ve hizmetleri, zorlu ortamlarda ön saflarda çalışanlar için olağanüstü deneyimler sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bugün Getac 100'den fazla ülkedeki; savunma, kamu güvenliği, ambulans, yangın ve kurtarma, kamu hizmetleri, otomotiv, doğal kaynaklar, imalat, nakliye ve lojistik sektörlerini kapsayan müşterilere hizmet vermektedir. Daha fazla bilgi için http://www.getac.com adresini ziyaret edin. Getac Industry bloguna katılın veya şirketi LinkedIn ve YouTube'da takip edin.

Getac ve Getac logosu, Getac Holdings Corporation veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. Diğer markalar veya ticari markalar kendi sahiplerinin mülkiyetindedir. ©2023 Getac Technology Corporation.

