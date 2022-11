GGE anuncia nomeação de um CEO de sua subsidiária dos EUA para liderar o esforço de explorar o setor de energia verde

HANZHONG, China, 14 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Green Giant Inc. (NASDAQ: GGE) ("GGE" ou a "Empresa"), anunciou hoje a nomeação de Junaid Ali como CEO de sua subsidiária integral Green Giant LLC para liderar seu esforço de explorar o setor de energia verde nos EUA.

Junaid Ali tem décadas de experiência no desenvolvimento de projetos de energia multimilionários que vão do setor de serviços públicos de energia a negócios de petróleo e gás em quatro continentes diferentes. Ele iniciou sua carreira na Cummins (NYSE:CMI) como engenheiro de projetos e, posteriormente, atuou como gerente de projetos dos negócios de geração de energia da empresa de 2006 a 2011. Em seguida, ele ingressou na APR Energy em 2011 como gerente sênior de projetos e tornou-se diretor de projetos em fornecimento de energia na General Electric (NYSE: GE) em 2015. Na GE, liderou projetos estratégicos do setor solar e industrial em nível de serviços públicos da GE Power Conversion, gerenciou uma equipe multidisciplinar para entregar projetos globais e foi selecionado para liderar o projeto com a NextEra Energy Resources. Depois da GE, Ali fundou a Prismecs LLC, uma empresa de serviços de energia industrial que oferece serviços completos de operação de engenharia e compras e manutenção para o setor de energia. Por meio da Prismecs LLC, Junaid Ali prestou serviços industriais e soluções de cadeias de suprimentos eficientes e econômicas.

Junaid Ali comentou: "Estou entusiasmado por compartilhar a visão comum com a gestão da GGE de reduzir o carbono e investir em qualquer tecnologia que leve à produção de energia limpa. Estou confiante de que minha sólida experiência no setor, juntamente com o status de empresa pública da GGE, oferecerá um retorno significativo aos acionistas da GGE."

A administração acredita que a experiência comercial, operacional e industrial de Ali o torna bem qualificado para liderar a subsidiária da GGE nos EUA para explorar seu negócio planejado de energia verde.

Declaração Prospectiva

Esse comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, que estão sujeitas a alterações. As declarações prospectivas estão sujeitas às disposições de "porto seguro" da Lei de Reforma de Litígios em Títulos Privados de 1995. Todas as "declarações prospectivas" relacionadas aos negócios da China HGS Real Estate Inc., que podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospectiva, como "acredita", "espera" ou expressões semelhantes, envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, o que pode fazer com que os resultados reais sejam diferentes. Esses fatores incluem, mas não estão limitados a: o mercado incerto para os negócios da Empresa, fatores macroeconômicos, tecnológicos, regulatórios ou outros fatores que afetem a rentabilidade dos negócios imobiliários; e outros riscos relativos aos negócios e riscos da Empresa relacionados à operação na China. Consulte o relatório anual da empresa no Formulário 10-K para o ano fiscal encerrado em 30 de setembro de 2021 e outros registros junto à SEC, para obter detalhes específicos sobre fatores de risco. Devido a esses riscos e incertezas, você fica advertido a não confiar excessivamente em quaisquer declarações prospectivas. Os resultados reais da Empresa podem diferir materialmente daqueles contidos nas declarações prospectivas. A Empresa não assume nenhuma obrigação de revisar ou atualizar suas declarações prospectivas para refletir eventos ou circunstâncias que possam surgir após a data desse comunicado.

Sobre a China Green Giant, Inc.

A Green Giant Inc. (NASDAQ: GGE, anteriormente China HGS Real Estate, Inc), fundada em 1995 e sediada na cidade de Hanzhong, na província de Shaanxi, é uma desenvolvedora imobiliária líder na região e detém a qualificação imobiliária de classe I nacional. Desde o início de 2022, a Empresa começou a pesquisar a possibilidade de diversificar seus negócios. Para mais informações sobre a Green Giant, acesse www.gge.com.

FONTE Green Giant Ltd

