GIGABYTE aproveita maré de sorte e lança mais dois monitores 4K para gaming com suporte para HDMI 2.1

TAIPEI, 12 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- Na recente corrida dos monitores 4K para gaming, a GIGABYTE teve um excelente início com o AORUS FV43U, o primeiro monitor 4K para jogos táticos do mundo com suporte para HDMI 2.1. Com sua combinação perfeita de qualidade de imagem 4K, taxa de atualização de nível esports, padrão HDMI 2.1 e muitas outras especificações de primeira linha, os cobiçados monitores imediatamente atraíram grande atenção desde o anúncio do lançamento e esgotaram no primeiro dia na Newegg. O FV43U também foi elogiado pelo veículo de comunicação de tecnologia de renome mundial Tom's Hardware e recebeu o prêmio "Escolha do Editor" por seu desempenho líder da categoria no departamento de gaming, que o chamou de "rei da categoria de 43 polegadas".