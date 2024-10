GIGABYTE dévoile ses innovations en matière d'IA avec des cartes mères AI TOP révolutionnaires, les modèles Z890 et X870

TAIPEI, 15 octobre 2024 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus grande marque d'ordinateurs au monde, a officiellement dévoilé la prochaine ère d'innovations en matière d'IA lors de l'événement GIGABYTE. L'entreprise s'est concentrée sur les percées de GIGABYTE AI TOP, présentant des capacités d'IA plus complètes, efficaces et puissantes dans les intégrations logicielles et matérielles. Gigabyte a également présenté les cartes mères Intel Z890 et AMD X870, conçues pour offrir des performances exceptionnelles grâce à la technologie de l'IA.

En commençant par des mises à jour significatives apportées à GIGABYTE AI TOP, l'utilitaire AI TOP 2.0 rationalise l'apprentissage de l'IA avec une prise en charge majeure des LMM, offrant des flux de travail étape par étape depuis la sélection du modèle par RAG Check, la création de l'ensemble de données et le réglage affiné jusqu'à la validation dans l'application. Avec le soutien des principaux LMM, les utilisateurs peuvent former ou affiner un LMM à l'aide d'ensembles de données de textes, d'images et de vidéos, ce qui rend le modèle d'IA plus apte que jamais à générer des images ou même de courtes vidéos au lieu de simples textes.

Associés au matériel AI TOP, le SSD, le PSU et le châssis sont optimisés en termes d'efficacité énergétique, de durabilité et de dissipation de la chaleur afin de gérer les lourdes charges de travail de formation à l'IA. GIGABYTE annonce également les kits d'installation AI TOP 100 et AI TOP 500, qui consistent en des systèmes pré-construits adaptés aux débutants comme aux professionnels. Les kits de configuration AI TOP offrent une grande flexibilité et une grande évolutivité pour l'avenir et seront disponibles au quatrième trimestre 2024.

Une autre annonce importante concerne les cartes mères de la série AORUS Z890. Conçues pour les derniers processeurs Intel® Core™ Ultra, les cartes mères Z890 AORUS introduisent la technologie D5 Bionic Corsa afin de permettre un surcadencement optimisé par l'IA pour une performance maximale de la mémoire DDR5. L'annonce concerne également les cartes mères X870 et X870E AORUS, dotées d'une conception VRM supérieure pour maximiser les performances des processeurs AMD Ryzen™ Série X3D.

Ces nouvelles générations de cartes mères rejoignent pour la première fois le matériel AI TOP : Z890 AORUS XTREME AI TOP, Z890 AORUS MASTER AI TOP et X870E AORUS XTREME AI TOP. Ces cartes mères AI TOP sont non seulement conçues pour être compatibles avec l'utilitaire AI TOP, mais elles sont également optimisées pour une configuration à double GPU et équipées de la technologie de pointe Thunderbolt 5, ce qui permet de renforcer les capacités d'apprentissage local de l'IA.

Assistez aux innovations en matière d'IA de GIGABYTE 2024, où une série de produits révolutionnaires seront dotés de la technologie GIGABYTE AI. Cet écosystème complet est élaboré pour répondre aux exigences d'un avenir axé sur l'IA, en offrant une accessibilité, des performances et une polyvalence accrues en matière de calcul local de l'IA. Pour plus d'informations, visitez le site de GIGABYTE Event à l'adresse suivante : https://www.aorus.com/event/gigabyte-event

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2526773/GIGABYTE_Event.jpg