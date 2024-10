GIGABYTE Event präsentiertKI-Innovationen mit revolutionären AI TOP-Produkten, den Z890 und X870 Mainboards

TAIPEH, 15. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, einer der weltweit führenden Computermarken, hat auf dem GIGABYTE Event die neuesten Entwicklungen im Bereich KI vorgestellt, Im Fokus standen die Fortschritte bei GIGABYTE AI TOP, das nun umfassendere, effizientere und leistungsstärkere KI-Funktionen in der Software- und Hardware-Integration bietet. Zudem wurden die neuen Mainboards der Intel Z890- und AMD X870-Serie vorgestellt, die leistungsstarke Performance mit KI-Technologie ermöglichen.

GIGABYTE Event Unveiled the AI Innovations with AI TOP Breakthroughs, Z890, and X870 Series Motherboards

Beginnend mit bedeutenden Updates zu GIGABYTE AI TOP vereinfacht die AI TOP Utility 2.0 das KI-Training durch die Unterstützung führender Sprachmodelle (LMMs) und bietet Schritt-für-Schritt-Workflows, von der Modellauswahl per RAG-Check über die Datensatzerstellung und Feinabstimmung bis hin zur Validierung in der Anwendung. Die Unterstützung der führenden Sprachmodelle können Nutzer ein LMM mit Text-, Bild- und Videodaten trainieren oder feinabstimmen, wodurch das KI-Modell nun in der Lage ist, nicht nur Texte, sondern auch Bilder und sogar kurze Videos zu generieren.

In Kombination mit der AI TOP-Hardware sind SSD, Netzteil und Gehäuse hinsichtlich Energieeffizienz, Langlebigkeit und Wärmeabfuhr optimiert, um auch intensive KI-Trainingsaufgaben zu bewältigen. GIGABYTE kündigt außerdem die AI TOP 100- und AI TOP 500-Setup-Kits an, die aus vorgefertigten Barebone-Systemen bestehen und sowohl für Einsteiger als auch für Profis geeignet sind. Die AI TOP-Setup-Kits bieten viel Flexibilität und Aufrüstbarkeit für die Zukunft und werden im vierten Quartal 2024 erhältlich sein.

Eine weitere wichtige Ankündigung betrifft die Mainboards der AORUS Z890-Serie. Entwickelt für die neuesten Intel® Core™ Ultra-Prozessoren, führen die Mainboards der AORUS Z890-Serie die D5 Bionic Corsa-Technologie ein, die KI-unterstütztes Übertakten für eine maximale DDR5-Speicherleistung ermöglicht. Zudem wurden die Mainboards der AORUS X870- und X870E-Serie vorgestellt, die mit einem optimierten VRM-Design ausgestattet sind, um die Leistung der AMD Ryzen™ X3D-Prozessoren maximal auszuschöpfen.

Diese neuen Generationen von Mainboards ergänzen zum ersten Mal die AI TOP-Hardware und umfassen das Z890 AORUS XTREME AI TOP, Z890 AORUS MASTER AI TOP und X870E AORUS XTREME AI TOP. Diese AI TOP-Mainboards sind nicht nur mit der AI TOP Utility kompatibel, sondern auch für Dual-GPU-Konfigurationen optimiert und mit modernster Thunderbolt 5-Technologie ausgestattet, um lokale KI-Trainingsmöglichkeiten zu verbessern.

Erleben Sie die KI-Innovationen von GIGABYTE 2024, bei denen eine Reihe von Produktneuheiten die GIGABYTE KI-Technologie integriert. Dieses umfassende Ökosystem ist darauf ausgelegt, den Anforderungen einer KI-gesteuerten Zukunft gerecht zu werden und bietet verbesserte Zugänglichkeit, Leistung und Vielseitigkeit für lokale KI-Anwendungen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte GIGABYTE Event unter: https://www.aorus.com/event/gigabyte-event

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2526773/GIGABYTE_Event.jpg