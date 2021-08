GIGABYTE fait preuve d'un leadership de renommée mondiale dans l'innovation des cartes mères

En 2021, GIGABYTE continue d'impressionner la planète. Axées sur les créateurs, les nouvelles cartes mères de la série Z590 VISION de l'entreprise ont remporté le prix Red Dot Award: Product Design 2021. Avec leur conception minimaliste révolutionnaire et des caractéristiques conviviales pour les créateurs, les cartes mères de cette série se sont démarquées et ont permis à l'entreprise de gagner le prestigieux prix qui célèbre l'excellence en innovation, en ingéniosité et en réalisation technique. En plus d'offrir une performance, une durabilité et une qualité supérieures de premier plan pour lesquelles sont reconnus les produits de GIGABYTE, ces cartes mères primées présentent une conception inégalée qui fait fureur chez les créateurs de contenu et les consommateurs proactifs.