GIGABYTE lança laptops com tecnologia de IA de última geração com processadores Intel® Core™ de 14ª geração na CES 2024

TAIPEI, 8 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial de computadores, apresentou com orgulho seus laptops mais inteligentes na CES 2024 – AORUS 17X, AORUS 16X e GIGABYTE G6X. O trio demonstra o compromisso da GIGABYTE com a inovação em IA, tanto para o presente quanto para o futuro. Apresentando núcleos inteligentes concebidos especificamente para tarefas de IA no dispositivo, telas imersivas de ponta a ponta, sistemas de resfriamento avançados e um conjunto de aplicativos de IA inovadores da GIGABYTE, estes laptops definem um marco significativo como dispositivos de jogos eletrônicos com tecnologia de IA da GIGABYTE.

Os laptops apresentam processadores Intel® Core™ de 14ª geração e GPUs móveis da série GeForce RTX™ 40 da NVIDIA, feitos sob medida para desempenho ideal de IA. Para aproveitar todo o potencial destes núcleos inteligentes, os laptops para jogos eletrônicos com IA da AORUS aproveitam o Microsoft CoPilot e o NVIDIA TensorRT para melhor produtividade e inferência de aprendizagem profunda de alto desempenho, como Stable Diffusion. O aplicativo AI Nexus exclusivo da GIGABYTE hospeda um conjunto de utilitários, enquanto o AI Boost, com tecnologia de IA do Microsoft Azure, ajusta intuitivamente as configurações de CPU/GPU e ventilador com base nos perfis de jogo detectados, que simplificam a experiência de jogos eletrônicos. O AI Generator oferece uma experiência cativante de IA generativa mediante computação de IA de borda. O próximo AI Power Gear visa otimizar o consumo de energia, ao prolongar a vida útil da bateria e a longevidade do dispositivo.

Os laptops para jogos AORUS 16X e GIGABYTE G6X, com suas modernas dimensões de 16" e estética totalmente nova, prometem chamar a atenção na CES 2024. O AORUS 16X suporta tecnologia Advanced Optimus enquanto o GIGABYTE G6X conta com um comutador MUX dedicado. A melhoria do WINDFORCE Infinity Cooling garante a remoção eficiente de calor sob cargas de trabalho intensas através de diversos tubos de calor, ventiladores com maior potência e enormes dissipadores de calor, aprimorando significativamente a eficiência da dissipação de calor.

Reconhecendo o papel essencial das telas que cativam, a GIGABYTE produziu dois laptops de 16" com molduras superfinas de 4 lados, obtendo uma máxima relação tela / corpo de 91% para oferecer um amplo campo de visão. A experiência sensorial imersiva é ainda mais elevada com Dolby Vision® HDR e alto-falantes duplos com tecnologia Dolby Atmos®, que propiciam uma experiência visualmente impressionante e acusticamente rica.

Os laptops recém-lançados, junto com as ofertas AORUS 17/15 anunciadas anteriormente, intensificam a vasta linha de laptops para jogos eletrônicos com tecnologia de IA da GIGABYTE. Explore informações detalhadas sobre estes produtos inovadores em: https://bit.ly/GIGABYTE_2024_CES_Laptop

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2312897/GIGABYTE_Debuts_Next_Generation_AI_Gaming_Laptops_at_CES_2024.jpg

FONTE GIGABYTE