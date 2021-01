GIGABYTE präsentiert neues RTX 30-Serie Notebook-Lineup

„GIGABYTE hat die Grenzen der Notebook-Performance seit 2012 neu definiert, als wir das weltweit erste GTX-basierte Notebook vorstellten", sagt David Ding, VP of Sales and Marketing, GIGABYTE. „Wir sind immer wieder an die Grenzen dessen gegangen, was Laptops leisten können. Heute haben wir es wieder geschafft, indem wir Leistung über alles gestellt und etwas noch Beeindruckenderes geliefert haben!"