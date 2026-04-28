Girl Scouts lanza una nueva campaña nacional, "Despierta tu poder", que inspira a las niñas a definir quiénes son y liberar todo su potencial

NUEVA YORK, 28 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, Girl Scouts of the USA (GSUSA) anunció una nueva campaña nacional de marca, "Despierta tu poder." La campaña refleja la creencia de Girl Scouts of the USA de que el crecimiento más significativo comienza en nuestro interior y que cada niña merece la oportunidad de descubrirlo por sí misma.

A través de programas creados específicamente para niñas, las Girl Scouts desarrollan un fuerte sentido de sí mismas y la confianza para brillar, lo que demuestra que el impacto del Movimiento Girl Scouts se extiende más allá de los logros por sí solos. Las Girl Scouts liberan todo su potencial a través de programas dirigidos por niñas, desarrollando habilidades en actividades al aire libre, aventura, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, emprendimiento y habilidades empresariales, así como liderazgo.

La nueva campaña enfatiza esta verdad, respondiendo a lo que las familias valoran más hoy en día: entornos en los que las niñas se sienten apoyadas, reconocidas y libres de la presión de ser perfectas. Basada en las ideas de familias y comunidades de todos los orígenes, la campaña " Despierta tu poder." refleja un deseo universal entre padres y cuidadores de que sus niñas se sientan seguras, emocionalmente apoyadas e inspiradas a definir el éxito en sus propios términos. Además, el eje de la campaña " Despierta tu poder." es una poderosa película inspirada en una verdadera Girl Scout y contada en sus propias palabras, que se transmitirá a nivel nacional en la primavera.

"En un mundo que a menudo presiona a las chicas para que definan su futuro antes de que hayan tenido la oportunidad de descubrir quiénes son, Girl Scouts ofrece algo diferente", indicó la directora de marketing de GSUSA, Michelle Taylor. "No les decimos a las chicas quiénes deberían ser. Creamos el espacio y proporcionamos el apoyo y la hermandad que les ayuda a descubrir el poder que ya tienen en su interior y definir el éxito en sus propios términos".

Juntos, el nuevo posicionamiento de la marca y la campaña se centran en el poder que tiene cada niña en su interior, reafirmando el papel de Girl Scouts en ayudarla a descubrir, confiar y desarrollar ese poder a través de programas prácticos con mentores comprensivos. La campaña se desarrolló en colaboración con alma, una agencia de publicidad líder en cultura moderna.

"'Despierta tu poder. ' se aleja del desempeño y las expectativas externas, creando espacio para la curiosidad, la exploración y el autodescubrimiento", dijo el director creativo ejecutivo de alma, Daniel Correa. "La campaña está arraigada en la posibilidad de crecimiento y destaca la importancia de Girl Scouts para las niñas y sus familias hoy en día. Nuestra esperanza es que esta campaña brinde una visión al sistema de apoyo que Girl Scouts of the USA proporciona todo el año, el cual está diseñado para adaptarse a las distintas necesidades de las niñas en el punto donde se encuentren".

GSUSA proporcionará recursos de la campaña en inglés y español a sus 111 concilios de Girl Scouts en todo el país para su implementación en el mercado local. El Movimiento también invertirá en publicidad pagada en los medios para amplificar la campaña de la marca del 28 de abril al 30 de junio, incluidos anuncios de televisión en streaming a nivel nacional y posicionamientos de marca integrados en mercados selectos.

Somos Girl Scouts of the USA

Girl Scouts of the USA (GSUSA) ofrece programas diseñados específicamente para niñas, diseñados para evolucionar junto a ellas a medida que descubren sus fortalezas. De costa a costa y en todo el mundo, las Girl Scouts impulsan el cambio para hacer del mundo un lugar mejor. Con el respaldo de millones de ex alumnas de Girl Scouts y una red de voluntarios adultos y mentores dedicados, las niñas cuentan con las herramientas para desarrollar confianza y estar a la altura de nuevos desafíos. Únete a nosotros, sé voluntario, reconéctate o dona.

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FUENTE GIRL SCOUTS OF THE U.S.A.