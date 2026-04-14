La mayoría de las niñas dice que la edad adulta les da miedo: nuevos datos de Girl Scouts of the USA revelan lo que más necesitan

Las investigaciones muestran que las niñas de hoy buscan personas adultas y modelos a seguir que puedan brindarles apoyo para sentirse seguras de lo que les depara el futuro.

NUEVA YORK, 14 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Los nuevos datos de Girl Scouts of the USA (GSUSA) revelan que la idea de convertirse en adulto suena aterradora para más de la mitad (54 %) de las niñas de 5 a 13 años de edad. Esa sensación aumenta con la edad: el 41 % de las niñas de 5 a 7 años se sienten así, lo que sube al 62 % entre las niñas de 8 a 10 años y se mantiene en un 60 % entre las niñas de 11 a 13 años.

Afortunadamente, los modelos a seguir que brindan apoyo pueden desempeñar un papel clave a la hora de ayudar a las niñas a sentirse más preparadas para lo que está por venir, y las niñas tienen claro lo que importa en las mentoras. La mayoría (85 %) dice que admira a los demás por lo que pueden hacer, y no por cómo se ven (15 %).

"Estos datos confirman lo que ya comprendimos hace mucho tiempo: las niñas están llegando a la edad adulta en un mundo que cambia cada vez más rápido, y están cargando el peso de ese cambio mientras siguen tratando de ser niñas", explicó Bonnie Barczykowski, directora ejecutiva de Girl Scouts of the USA. "Por eso es tan importante que las niñas tengan personas adultas que las apoyen en sus vidas, como los voluntarios de las Girl Scouts, que puedan ayudarlas a desenvolverse en el mundo que las rodea, a desarrollar confianza y adquirir habilidades que permanezcan con ellas a medida que crecen".

En un momento en el que muchas niñas se sienten abrumadas por la idea de crecer, Girl Scouts of the USA ofrece orientación práctica para ayudar a los adultos y cuidadores a apoyar a las niñas a desarrollar confianza sobre su futuro:

Normalizar la incertidumbre y desarrollar confianza: las mentoras ayudan a las niñas a comprender que la edad adulta no requiere tener todas las respuestas, replanteando el futuro como una oportunidad en lugar de algo que temer.

las mentoras ayudan a las niñas a comprender que la edad adulta no requiere tener todas las respuestas, replanteando el futuro como una oportunidad en lugar de algo que temer. Enseñar habilidades prácticas para el mundo real: desde la educación financiera hasta la comunicación y la toma de decisiones, las mentoras les brindan a las niñas las herramientas que necesitan para afrontar los desafíos cotidianos con confianza.

desde la educación financiera hasta la comunicación y la toma de decisiones, las mentoras les brindan a las niñas las herramientas que necesitan para afrontar los desafíos cotidianos con confianza. Crear oportunidades para probar cosas nuevas: en entornos de apoyo y de bajo riesgo, las niñas pueden asumir roles de liderazgo, probar nuevas habilidades y fomentar la resiliencia a través de la experiencia.

en entornos de apoyo y de bajo riesgo, las niñas pueden asumir roles de liderazgo, probar nuevas habilidades y fomentar la resiliencia a través de la experiencia. Mostrar vías saludables y equilibradas hacia la edad adulta: las mentoras proporcionan ejemplos cercanos de cómo gestionar las responsabilidades, perseguir metas y mantener el bienestar en el mundo moderno.

las mentoras proporcionan ejemplos cercanos de cómo gestionar las responsabilidades, perseguir metas y mantener el bienestar en el mundo moderno. Destacar los valores, el impacto y el propósito por encima de la perfección: al reforzar lo que realmente importa, las mentoras ayudan a las niñas a centrarse en hacer contribuciones significativas y en definir el éxito según sus propios términos.

Girl Scouts of the USA se compromete a garantizar que las niñas no se sientan solas cuando piensen en su futuro. A través de experiencias y actividades prácticas, mentoras comprensivas y programas diseñados para ayudar a las niñas a descubrir sus propias fortalezas y su potencial, Girl Scouts crea un espacio para que prueben cosas nuevas, usen sus voces y alcancen su potencial. En un momento en el que crecer puede parecer abrumador, Girl Scouts sigue siendo un lugar estable y de confianza donde las niñas pueden desarrollar la resiliencia, la autoconfianza y las habilidades que necesitan para crear su propio futuro con optimismo y fortaleza.

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Somos Girl Scouts of the USA

Las Girl Scouts hacen realidad sus sueños y trabajan juntas para construir un mundo mejor. A través de programas de costa a costa, las Girl Scouts de todos los orígenes y habilidades pueden ser auténticamente ellas mismas y descubrir sus fortalezas y enfrentarse a nuevos desafíos, ya sea que quieran trepar hasta la copa de un árbol o ser las mejores de su clase, ponerse las botas para una caminata o abogar por la justicia climática, o hacer sus primeras mejores amigas. Respaldadas por voluntarias adultas, mentoras y millones de ex Girl Scouts, las Girl Scouts lideran el camino al encontrar su voz y hacer cambios que afectan las cuestiones más importantes para ellas. Únete a nosotras , conviértete en voluntaria , reconéctate o haz una donación .

Metodología de la encuesta

La encuesta de las Girl Scouts of the USA fue realizada entre el 3 y el 16 de junio de 2025 por Wakefield Research a 1000 niñas estadounidenses de entre 5 y 13 años, con un sobremuestreo hasta alcanzar un tamaño total de muestra de 500 niñas de raza negra de entre 5 y 13 años y 500 niñas hispanas de entre 5 y 13 años, mediante una invitación por correo electrónico y una encuesta en línea. Los datos han sido ponderados.

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FUENTE GIRL SCOUTS OF THE U.S.A.