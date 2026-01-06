Girl Scouts of the USA inicia la temporada nacional de galletas dando la bienvenida a Exploremores™ a su línea de galletas y a Adobe como patrocinador nacional

Girl Scouts de todo el país se embarcan en la tan esperada temporada 2026 de galletas Girl Scout , canalizando sus habilidades empresariales a través de la creatividad y la exploración.

NUEVA YORK, 6 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hoy, Girl Scouts of the USA (GSUSA) inicia la temporada de galletas Girl Scout Cookie™ 2026 a nivel nacional y las Girl Scouts exploran más posibilidades a través del programa empresarial dirigido por niñas más grande del mundo.

"La temporada de galletas Girl Scout siempre es un momento de alegría y tradición, y este año promete ser increíblemente emocionante", comentó Wendy Lou, quien supervisa el programa de galletas. "Estamos encantadas de incorporar la nueva y deliciosa galleta Exploremores™ a la icónica línea de galletas que la gente conoce y ama. Con cada compra, los consumidores apoyan directamente la habilidad de sus Girl Scouts locales para explorar más oportunidades en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), actividades al aire libre y mucho más".

Exploremores™, una galleta rellena inspirada en el helado Rocky Road, se sumará a la legendaria línea para la temporada 2026 de galletas Girl Scout. Rellenas de deliciosos sabores a chocolate, malvavisco y crema con sabor a almendra tostada, las Exploremores reflejan el espíritu de exploración en el corazón de cada Girl Scout. Además de la nueva y divertida galleta, la línea de galletas para 2026 incluirá los favoritos de los fanáticos como Thin Mints®, Samoas®/Caramel deLites®, Peanut Butter Patties®/Tagalongs®, Adventurefuls® y mucho más.

El Girl Scout Cookie Program® (Programa de galletas Girl Scout) proporciona habilidades empresariales invaluables para las Girl Scouts de todo el país y financia experiencias, como proyectos de servicio, viajes de tropa y campamentos de verano. Desde una curiosa niña de preescolar asombrada por las medusas en el acuario local, hasta una estudiante de secundaria que encuentra el valor para hacer su primer viaje de una noche con su tropa, Girl Scouts saben que el camino hacia el descubrimiento comienza con la exploración. En cada temporada de galletas, Girl Scouts desarrollan importantes habilidades para la vida, como el establecimiento de metas, la toma de decisiones, la administración del dinero, las habilidades sociales y la ética de negocios a través del Girl Scout Cookie Program. Todos los fondos recaudados a través de la venta de galletas se quedan en los concilios y las tropas locales para impulsar las increíbles experiencias de las Girl Scouts durante todo el año. Ahora mismo, hay Girl Scouts en todo el mundo explorando quiénes son, qué pueden hacer y todo lo que pueden llegar a ser. Tu compra les ayuda a hacer del mundo un lugar mejor, una caja de galletas a la vez.

Cómo comprar galletas Girl Scout este año

Si conoces a una Girl Scout, ponte en contacto con ella.





Si no conoces a una Girl Scout, consulta tu concilio local o utiliza Girl Scout Cookie Finder e ingresa tu código postal. Allí podrás encontrar una tropa que venda en un puesto cercano, o podrás comprar galletas de tropas de todo el país para que te las envíen directamente. Este enlace también se puede utilizar para encontrar un puesto local, comprar galletas o donar galletas para causas comunitarias locales.





También puedes enviar la palabra COOKIES al 59618 para mantenerte al tanto de las noticias sobre las galletas Girl Scout. Obtén más información sobre los Términos y condiciones y la Política de privacidad.

Como patrocinador nacional del programa de galletas de este año, Adobe animará a las chicas a expresar su individualidad y pensar de forma creativa mientras persiguen sus metas durante esta temporada de galletas. A través de un video educativo nacional presentado en la plataforma Digital Cookie®, Adobe proporcionará a las Girl Scouts habilidades esenciales de comunicación en línea y diseño digital responsable. Al compartir estas herramientas creativas, Adobe ayuda a las Girl Scouts para que se conviertan en creadoras digitales y emprendedoras seguras de sí mismas.

La temporada de galletas Girl Scout es reconocida a nivel nacional de enero a abril, pero las fechas locales varían; visita www.girlscoutcookies.org para inscribirte y recibir notificaciones tan pronto como tu tropa local comience a vender en tu área. Las niñas desde de Kinder a 12.º grado pueden comenzar su viaje hacia la diversión, la amistad y las nuevas experiencias al unirse a la organización empresarial para niñas más grande del mundo en cualquier momento del año. ¡La vida es más divertida cuando exploras más! Descubre el futuro con Girl Scouts y únete a la organización dirigida por niñas más grande del mundo, o descubre cómo ser voluntaria en www.girlscouts.org/join.

Somos Girl Scouts of the USA

Las Girl Scouts hacen realidad sus sueños y trabajan juntas para construir un mundo mejor. A través de programas de costa a costa, las Girl Scouts de todos los orígenes y habilidades pueden ser ellas mismas sin pedir disculpas a medida que descubren sus fortalezas y se levantan para enfrentar nuevos desafíos, ya sea que quieran subir a la cima de un árbol o ser las mejores de su clase, atarse las botas para una caminata o abogar por la justicia climática, o hacer sus primeras mejores amigas. Respaldadas por voluntarias adultas, mentoras y millones de exalumnas, las Girl Scouts lideran el camino a medida que encuentran sus voces y hacen cambios que afectan los temas más importantes para ellas. Inscríbete, se persona voluntaria, reconéctate o dona.

Acerca de Adobe

Adobe está cambiando el mundo a través de las experiencias digitales. Para obtener más información, visita Aprender más.

