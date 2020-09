Gisele Bündchen faz parceria com o Insight Timer para incentivar milhões de pessoas a meditar de graça

Gisele usa o Insight Timer para meditar há mais de 4 anos e foi inspirada pela missão do aplicativo, um modelo de negócios consciente , a ensinar por meio dele, em um momento em que a meditação gratuita nunca foi tão importante. Embaixadora da Boa Vontade das Nações Unidas desde 2009, Gisele vem trabalhando há muito tempo para deixar a Terra um lugar melhor para as futuras gerações.

Para marcar o lançamento oficial da parceria, a primeira meditação guiada de Gisele, Esperança em tempos de incerteza, foi lançada hoje no aplicativo em inglês e português. Ela continuará a incluir meditações gratuitas em ambos os idiomas todo mês. As práticas abordarão questões experimentadas no mundo todo em resposta à pandemia (entre elas, níveis mais elevados de estresse e ansiedade, problemas com o sono) e também incluirão uma meditação para pais e filhos.

Ela usará o novo recurso de transmissão ao vivo do Insight Timer para se conectar em tempo real com seus seguidores, em outubro, em comemoração ao mês da conscientização sobre ansiedade e depressão. Durante as lives gratuitas, ela contará sua história sobre o impacto que a meditação teve em sua vida e dará dicas para fazer dela um hábito diário. Haverá uma sessão em inglês, no dia 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental, e no dia 19 de outubro, em português.

"Estamos orgulhosos de evoluir no nosso relacionamento com a Gisele, de usuária do Insight Timer a uma parceira que se conecta de maneira significativa com a nossa missão e comunidade no mundo todo", disse Christopher Plowman, diretor executivo do Insight Timer. "Com a paixão dela por compartilhar meditação e por ter seguidores internacionais, estamos entusiasmados em ter a Gisele alinhada com a nossa marca para levar a meditação gratuita ao planeta, especialmente durante estes momentos de grande estresse e ansiedade".

Diferente de qualquer outro aplicativo da área da saúde e bem-estar, o Insight Timer oferece aos seus 17 milhões de usuários acesso à sua biblioteca de meditação guiada (55.000 deles em 44 idiomas) gratuitamente. Com a Organização Mundial da Saúde e as Nações Unidas relatando aumento drástico nos índices mundiais de depressão e ansiedade, desde o início da pandemia da COVID-19, o acesso a recursos globais gratuitos como o Insight Timer é mais importante do que nunca.

"Escolhi [usar] o Insight Timer não apenas porque eles oferecem conteúdo diversificado e de alta qualidade para todos os gostos e necessidades, mas também porque oferecem a biblioteca gratuitamente, tornando-a acessível a mais pessoas", diz Gisele.

"A meditação transformou a minha vida de maneiras incríveis e fez surgir uma nova fase da minha vida, que me trouxe muito mais alegria e equilíbrio do que eu jamais havia sentido. Continua a ser uma influência poderosa e positiva na minha vida hoje, e estou muito feliz por esta parceria com o Insight Timer e por poder compartilhar essa ferramenta incrível com o maior número de pessoas possível", disse ela.

Sobre o Insight Timer

O Insight Timer é o maior aplicativo de meditação gratuito do mundo para ansiedade, estresse e sono. É o único dessa área que vem crescendo a partir de um modelo de negócios consciente, atraindo 17 milhões de usuários no mundo por meio do boca a boca e sem gastos com publicidade. O Insight Timer oferece 55.000 meditações gratuitas de alta qualidade, de mais de 8.000 professores em todo o mundo, incluindo Sua Santidade o Dalai Lama, Russel Brand, Elizabeth Gilbert, Tara Brach e Jack Kornfield. Sua biblioteca é diversificada e inclusiva, com meditações seculares, espirituais, religiosas e científicas, música e palestras em 44 idiomas diferentes. A comunidade é uma parte essencial da experiência, permitindo que os usuários criem playlists de suas meditações favoritas, participem de lives com seus professores e logo passem a meditar em tempo real com seus amigos e colegas. Desde 2014, o Insight Timer se tornou o aplicativo de meditação mais usado nos Estados Unidos e estabeleceu um público global engajado de 17 milhões de pessoas.

Sobre Gisele Bündchen

Gisele Bündchen é uma supermodelo, filantropa, ambientalista global e autora de best-seller. Ela usa sua plataforma global para aumentar a conscientização sobre a importância de proteger o planeta e todos os seres vivos para tornar o mundo um lugar mais saudável e feliz para seus filhos e futuras gerações. Nos últimos 10 anos, ela foi Embaixadora da Boa Vontade do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente e foi homenageada pela Universidade de Harvard e pela UCLA por seu compromisso de longa data com as causas ambientais. Bündchen aprendeu a meditar durante um período especialmente difícil, uma época em que ela agora olha para trás como "uma oportunidade disfarçada". Ela compartilha histórias pessoais e percepções que a ajudaram a viver de forma mais consciente e alegre em seu best-seller do New York Times, Aprendizados: Minha caminhada para uma vida com mais significado. Por ser praticante e entusiasta da meditação há muito tempo, ela acredita que todos somos seres divinos e que, quando aquietarmos nossas mentes, descobriremos que a maioria das respostas que buscamos está dentro de nós.

