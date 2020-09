Gisele Bündchen s'associe à Insight Timer pour inciter des millions de personnes à méditer gratuitement

Pour marquer le lancement officiel du partenariat, la première méditation guidée de Bündchen, Hope In Times Of Uncertainty (L'espoir en période d'incertitude) vient d'être publié aujourd'hui sur l'application en anglais et en portugais. Bündchen continuera de publier des méditations gratuites dans les deux langues tous les mois. Ses séances aborderont les problèmes rencontrés partout dans le monde en réponse à la pandémie (notamment des niveaux de stress et d'anxiété plus élevés, des troubles du sommeil) et incluront également une méditation pour les parents et leurs enfants.

Bündchen utilisera la nouvelle fonctionnalité intégrée de diffusion en direct d'Insight Timer pour se connecter en temps réel avec ses abonnés durant le mois d'octobre et commémorer le mois de la sensibilisation à l'anxiété et à la dépression. Lors de ses discussions en direct, Bündchen partagera sa propre histoire sur l'impact qu'a eu la méditation sur sa vie et offrira quelques conseils pour en faire une habitude quotidienne. À l'occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, elle animera une séance en anglais le 10 octobre qui sera suivie d'une autre séance en portugais le 19 octobre.

« Nous sommes fiers de l'évolution de notre relation avec Gisele qui a commencé en tant qu'utilisatrice d'Insight Timer pour devenir une collaboratrice profondément attachée à notre mission et à notre communauté mondiale », a déclaré le PDG d'Insight Timer, Christopher Plowman. « Son désir de partager la pratique de la méditation et son public international nous enthousiasment énormément. Nous sommes ravis que Gisele ait décidé de s'aligner sur notre marque pour offrir des méditations gratuites à toute la planète, surtout en ces périodes où le stress et l'anxiété ne cessent de croître », ajoute-t-il.

Contrairement à toute les autres applications du domaine de la santé et du bien-être, Insight Timer offre à ses 17 millions d'utilisateurs un accès gratuit à sa bibliothèque de méditation guidée (dont 55 000 séances en 44 langues). L'Organisation mondiale de la santé et les Nations Unies ayant signalé une augmentation spectaculaire des taux de dépression et d'anxiété partout dans le monde depuis l'émergence de la pandémie de la COVID-19, l'accès à des ressources mondiales gratuites comme celles d'Insight Timer n'a jamais été aussi crucial.

« J'ai choisi [de travailler avec] Insight Timer non seulement parce que l'application offre un contenu varié et de haute qualité pour tous les goûts et besoins, mais aussi parce que sa bibliothèque est gratuitement disponible, ce qui la rend accessible à plus de personnes », a déclaré Bündchen.

« La méditation a transformé ma vie de façon incroyable et m'a permis d'entamer une nouvelle étape dans ma vie qui m'a apporté une joie et un équilibre que je n'avais jamais éprouvés auparavant. Aujourd'hui encore, la méditation continue d'exercer une influence puissante et positive sur ma vie, et je suis ravie de ce partenariat avec Insight Timer qui va nous permettre de partager ce formidable outil avec autant de personnes que possible », a ajouté Bündchen.

Insight Timer est l'application gratuite la plus populaire du monde pour remédier à l'anxiété, au stress et aux troubles du sommeil. Il s'agit de la seule application du domaine de la santé et du bien-être ayant choisi d'évoluer sous un modèle d'entreprise consciente qui lui a permis d'attirer 17 millions d'utilisateurs par le bouche-à-oreille, sans rien dépenser en publicité. Insight Timer offre 55 000 méditations gratuites et de haute qualité assurées par 8 000 enseignants du monde entier, dont Sa Sainteté le Dalaï-Lama, Russell Brand, Elizabeth Gilbert, Tara Brach et Jack Kornfield. Le contenu de sa bibliothèque est varié et inclusif puisqu'il inclut des méditations laïques, spirituelles, religieuses et scientifiques accompagnées de musique et de discussions dans 44 langues. La communauté joue un rôle central dans l'expérience de l'application. En effet, les utilisateurs peuvent créer des listes de lecture de leurs morceaux préférés, rejoindre des sessions en direct avec leurs professeurs et, bientôt, méditer en temps réel avec leurs amis et collègues. Depuis 2014, Insight Timer est devenue l'application de méditation la plus utilisée aux États-Unis en attirant un public mondial motivé de 17 millions de personnes.

Gisele Bündchen est un top-modèle, une philanthrope, une environnementaliste mondialement reconnue et une auteure à succès. Elle se sert de sa plateforme mondiale pour sensibiliser les gens à l'importance de la sauvegarde de notre planète et de tous les êtres vivants, et ce pour faire du monde un endroit plus sain et plus heureux pour ses enfants et les générations futures. Au cours des 10 dernières années, elle fut ambassadrice de bonne volonté pour le Programme des Nations Unies pour l'environnement et a été honorée par l'Université de Harvard et UCLA pour son engagement de longue date envers les causes environnementales. Bündchen s'est initiée à la méditation en une période qui lui fut particulièrement difficile et qu'elle considère aujourd'hui comme « une opportunité déguisée ». Dans son best-seller du New York Times Lessons: My Path to a Meaningful Life, elle partage des histoires personnelles et des idées qui lui ont permis de mener une vie plus consciente et joyeuse. Ayant depuis longtemps pratiqué sa passion pour la méditation, Bündchen est convaincue que nous sommes tous des êtres divins, et que lorsque nous parvenons à calmer notre esprit, nous découvrirons que la plupart des réponses que nous cherchons se trouvent au fond de nous-mêmes.

