Gisele Bündchen schließt Partnerschaft mit Insight Timer - möchte Millionen ermutigen, kostenlos zu meditieren

Bündchen nutzt Insight Timer seit über vier Jahren zum Meditieren und fühlte sich von dem missionsgeleiteten bewusstheitsbasierten Geschäftsmodell der App inspiriert, über die App zu unterrichten – in einer Zeit, in der kostenlose Meditation noch nie so wichtig war wie heute. Bündchen, die seit 2009 Goodwill Ambassador für die UNO ist, setzt sich seit Langem dafür ein, die Welt für künftige Generationen zu einem besseren Ort zu machen.

Anlässlich des offiziellen Beginns tarts der Partnerschaft wurde Bündchens erste geführte Meditation – „Hope In Times Of Uncertainty" – heute in englischer und portugiesischer Sprache auf der App veröffentlicht. Bündchen wird weiterhin jeden Monat kostenlose Meditationen in beiden Sprachen hinzufügen. Die Übungen werden sich mit Themen befassen, die weltweit in Reaktion auf die Pandemie auftreten (u. a. mehr Angst und Unruhe, sowie Schlafstörungen). Auch wird es eine Meditation für Eltern und deren Kinder geben.

Bündchen wird die neue In-App-Live-Streaming-Funktion von Insight Timer nutzen, um im Oktober in Echtzeit Kontakt mit ihren Anhängern aufzunehmen und dabei den „Monat des Bewusstseins für Angst und Depression" (Anxiety and Depression Awareness Month) zu würdigen. Bei den kostenlosen Live-Gesprächen wird Bündchen darüber berichten, wie Meditation sich auf ihr Leben ausgewirkt hat – und wird Tipps geben, wie man Meditation zu einer täglichen Gewohnheit machen kann. Am 10. Oktober zum Weltweiten Tag der psychischen Gesundheit wird sie die Sitzung auf Englisch halten, am 19. Oktober auf Portugiesisch.

„Wir sind sehr stolz darauf, unsere Beziehung zu Gisele weiterentwickeln zu können. Angefangen als Nutzerin von Insight Timer, ist sie nun eine Partnerin, die sich unserer Mission und weltweiten Gemeinschaft bedeutsam verbunden fühlt", so Christopher Plowman, CEO von Insight Timer. „Mit ihrer Leidenschaft, Meditation bekannter zu machen, und ihren internationalen Anhängern, freuen wir uns enorm, dass Gisele sich unserer Marke anschließt, um kostenlose Meditation weltweit verfügbar zu machen – vor allem in dieser Zeit größeren Stresses und größerer Angst."

Im Gegensatz zu allen anderen Apps im Gesundheits- und Wellnessbereich bietet Insight Timer seinen 17 Millionen Nutzern kostenlosen Zugang zu seiner Sammlung für geführte Meditationen (55.000 davon in 44 Sprachen). Da die Weltgesundheitsorganisation und die UNO berichten, dass es seit Beginn der COVID-19-Pandemie weltweit zu einem dramatischen Anstieg der Fälle von Depressionen und Ängsten gekommen ist, ist der Zugang zu kostenlosen, globalen Ressourcen wie Insight Timer wichtiger denn je.

„Meine Entscheidung für [die Zusammenarbeit mit] Insight Timer hatte nicht nur damit zu tun, dass Insight Timer so vielfältige und hochwertige Inhalte für jeden Geschmack und Bedarf anbietet, sondern auch damit, dass sie die Sammlung kostenlos anbieten und damit mehr Menschen zugänglich machen", so Bündchen.

„Meditation hat mein Leben auf unglaubliche Weise verändert – hat mir eine neue Lebensphase eröffnet, die mir viel mehr Freude und Ausgeglichenheit gebracht hat, als ich sie zuvor erlebt hatte. Sie ist auch heute noch ein starker, positiver Einfluss in meinem Leben, und ich freue mich so sehr über diese Partnerschaft mit Insight Timer, um dieses verblüffende Tool so vielen Menschen wie möglich näherzubringen", so Bündchen.

Informationen zu Insight Timer

Insight Timer ist die weltweit größte App für kostenlose Meditationen gegen Angst, Stress und Schlafstörungen. Es ist die einzige App in diesem Bereich, die auf einem bewusstheitsbasierten Geschäftsmodell aufbaut. Durch Mundpropaganda und ohne jegliche Werbeausgaben hat sie bereits 17 Millionen Nutzer angezogen. Insight Timer bietet 55.000 kostenlose, hochwertige Meditationen von über 8.000 Lehrern aus aller Welt an, darunter von Seiner Heiligkeit, dem Dalai Lama; von Russell Brand, Elizabeth Gilbert, Tara Brach und Jack Kornfield. Die Sammlung ist vielfältig und umfassend – enthält säkulare, spirituelle, religiöse und wissenschaftliche Meditationen, Musik und Vorträge in 44 verschiedenen Sprachen. Die Gemeinschaft ist dabei zentraler Bestandteil der Erfahrung. Die Nutzer können Wiedergabelisten ihrer Lieblingstitel erstellen, an Live-Sitzungen mit ihren Lehrern teilnehmen und schon bald auch in Echtzeit mit Freunden und Kollegen meditieren. Seit 2014 hat sich Insight Timer zur meistgenutzten Meditations-App in den USA entwickelt – mit einem engagierten weltweiten Publikum von 17 Millionen Menschen.

Informationen zu Gisele Bündchen

Gisele Bündchen ist Supermodel, Philanthropin, weltweit aktive Umweltschützerin und Bestsellerautorin. Sie nutzt ihre globale Plattform, um das Bewusstsein dafür zu schärfen, wie wichtig es ist, unseren Planeten und alle Lebewesen zu schützen – um die Welt für ihre Kinder und für zukünftige Generationen zu einem gesünderen, glücklicheren Ort zu machen. In den letzten zehn Jahren ist sie als Goodwill Ambassador für das Umweltprogramm der UNO tätig gewesen und wurde von der Harvard University und der University of California, Los Angeles (UCLA) für ihr langjähriges Engagement für Umweltthemen geehrt. Bündchen lernte die Meditation in einer besonders schwierigen Zeit kennen – einer Zeit, auf die sie heute zurückblickt als „Chance, die nicht gleich als solche zu erkennen war". In ihrem „New York Times"-Bestsellerbuch „Lessons: My Path to a Meaningful Life" beschreibt sie persönliche Erlebnisse und Einsichten, die ihr geholfen haben, ein bewussteres und freudvolleres Leben zu führen. Als langjährige Meditationsübende und -begeisterte glaubt Bündchen, dass wir alle göttliche Wesen sind. Auch glaubt sie, dass wir – wenn wir unser Gemüt beruhigt haben – merken werden, dass wir die meisten gesuchten Antworten schon in uns tragen.

