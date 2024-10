GITEX GLOBAL 2024 | Sommet mondial de l'optique de Huawei : accélérer la F5G-A, amplifier l'intelligence

DUBAÏ, EAU, 24 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Au cours du GITEX GLOBAL 2024, le Sommet mondial de l'optique de Huawei s'est déroulé avec succès à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Sous le thème « Accélérer la F5G-A, amplifier l'intelligence », le sommet a attiré plus de 300 experts du secteur, clients et partenaires de nombreux pays du monde entier. Lors du sommet, Huawei a présenté une série de produits F5G Advanced (F5G-A) pour le Moyen-Orient, l'Asie centrale et l'Afrique, en se concentrant sur les tendances « 3 entrées, 3 sorties ».

« Le Moyen-Orient et l'Asie centrale sont les pionniers en matière de croissance de l'économie numérique dans le monde », a déclaré Steven Yi, président de Huawei pour la région du Moyen-Orient et de l'Asie centrale. « Présent au Moyen-Orient et en Asie centrale depuis plus de 20 ans, Huawei n'a cessé de contribuer au développement économique et social local grâce à son infrastructure numérique, notamment ses réseaux optiques. À l'ère de l'intelligence, les réseaux optiques sont confrontés à de nouvelles opportunités de développement. Avec les avantages d'une très large bande passante, d'une grande fiabilité et d'un développement écologique, les réseaux optiques joueront un rôle plus important dans l'intelligence industrielle au sein des maisons, sur les campus, dans le réseau de production industrielle et dans les domaines de la détection. Huawei travaillera avec ses clients et partenaires pour promouvoir l'application des technologies optiques dans l'industrie et accélérer la transformation numérique et intelligente de diverses industries ».

Bob Chen, président de Huawei Optical Business Product Line, a souligné dans son discours d'ouverture que la prochaine décennie serait une décennie intelligente au cours de laquelle l'industrie de l'optique sera confrontée à de nouvelles opportunités de « 3 entrées, 3 sorties ». En ce qui concerne la connectivité intelligente, les maisons et les campus passent du gigabit au 10G à mesure que les fibres optiques remplacent les câbles en cuivre. Cette tendance a été baptisée « Arrivée de la fibre, sortie du cuivre ». En outre, sur les réseaux de communication industriels de secteurs tels que l'énergie électrique et les transports, le SDH évolue vers le fgOTN à un rythme croissant, connu sous le nom « Arrivée du fgOTN, sortie du SDH ». Quant à la détection intelligente, dans des scénarios tels que l'inspection des oléoducs et gazoducs et l'inspection des périmètres, les opérations manuelles sur site seront remplacées par des opérations effectuées à distance. Cela nécessitera une détection convergente telle que la vision et la détection par fibre, ce qui constitue une tendance appelée « Arrivée de la détection optique, sortie du travail difficile ».

En se concentrant sur les tendances « 3 entrées, 3 sorties », Huawei se consacre au développement de produits et de solutions innovants.

Dans le scénario des campus « Arrivée de la fibre, sortie du cuivre », Huawei a mis à jour sa solution FTTO 2.0 en lançant OptiXstar P884E, le premier terminal optique 10G à haute densité de l'industrie, atteignant une couverture 25G. Quatre terminaux et passerelles optiques Wi-Fi 7 de la série OptiXstar de Huawei sont disponibles pour les hôpitaux, les hôtels et les réseaux d'éducation afin de développer une nouvelle configuration standard pour les campus numériques et intelligents Wi-Fi 7.

Dans le cadre du scénario « Arrivée du fgOTN, sortie du SDH », Huawei a lancé OptiXtrans E6600/9600, le premier portefeuille de produits de transmission optique de l'industrie qui offre un support E2E pour la norme fgOTN, construisant des réseaux de communication solides et fiables pour des industries telles que l'énergie électrique et le transport.

Sur le thème « Arrivée de la détection optique, sortie du travail difficile », Gavin Gu, président d'Enterprise Optical Network Domain de Huawei, a prononcé un discours d'ouverture. M. Gu a souligné que Huawei a lancé la solution d'inspection des câbles optiques enterrés afin de mettre en œuvre l'alerte proactive des événements de dommages aux câbles, atteignant ainsi une précision d'alarme de 95 %, le pourcentage le plus élevé de l'industrie. Cela permet de garantir la sécurité des câbles de communication importants pour les fournisseurs de services Internet, les opérateurs et les gouvernements. En outre, Huawei a lancé la solution d'inspection périmétrique légère qui étend la capacité d'inspection périmétrique de la détection par fibre optique à des scénarios de campus à petite échelle tels que les sous-stations, les stations pétrolières et gazières et les centres de données.

À l'avenir, Huawei continuera à innover et à travailler avec l'ensemble des clients et partenaires mondiaux afin de saisir de nouvelles opportunités du « 3 entrées, 3 sorties » et à accélérer l'intelligence industrielle, afin d'obtenir des résultats avantageux pour tous à l'ère de l'intelligence.

