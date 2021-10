Glen Grant® organise un événement de lancement exclusif en partenariat avec Rolls Royce pour célébrer l'édition Dennis Malcolm Anniversary 60 ans d'âge

Le lancement de cette boisson est une célébration et un hommage à la carrière de six décennies de Dennis Malcolm, distillateur chez The Glen Grant, connu comme étant l'un des plus anciens distillateurs d'Écosse. Ceux qui ont pu participer à l'événement comme le designer Joshua Kane, le PDG de Campari Bob Kunze-Concewitz et le rédacteur en chef de NetJets Farhad Heydari, ont eu la chance de goûter au liquide rare pour un toast porté par le maître distillateur Dennis Malcolm lui-même, après un discours de Bob Kunze-Concewitz, PDG de Campari Group.

Pendant près de 22 000 jours et 22 000 nuits, ce malt whisky ambré soigneusement distillé a maturé naturellement dans un fût de xérès Oloroso sélectionné à la main qui a été rempli le 24 octobre 1960. Il s'agit à ce jour de la plus ancienne mise en bouteille de la distillerie au cours de ses 181 ans d'histoire. Liquide extrêmement rare et précieux, The Dennis Malcolm 60th Anniversary Edition, est un spiritueux luxueux et parfumé, dégageant une élégance qui ne peut être atteinte qu'avec le temps et le dévouement. Le résultat est, tout simplement, un sublime chef-d'œuvre. Avec seulement 360 carafes disponibles, cette alchimie complexe de l'esprit et du temps est un spécimen rare et une expérience vraiment unique.

Avant d'avoir le plaisir de goûter à cet alcool rare et raffiné vieux de 60 ans, les invités ont profité des canapés et des apéritifs proposés par la marque The Glen Grant et tout en dégustant des whiskys secs ou avec glaçons de la gamme primée et de renommée mondiale The Glen Grant, notamment des spiritueux vieux de 15 et 18 ans.

La première des carafes (bouteille n° 88) a été achetée aux enchères lors d'un dîner spécial tenu à l'hôtel Shanghai St Regis en Chine la semaine dernière. L'enchère gagnante a été lancée par Mme Luo Xiaorong, une collectionneuse de whisky originaire de Chengdu, qui a enchéri 380 000 yuans pour la bouteille, ce qui en fait la vente la plus chère de l'histoire de The Glen Grant.

« Avec le lancement de The Glen Grant®️ Dennis Malcolm 60th Anniversary Edition, nous célébrons et rendons hommage à la carrière d'un véritable gentleman écossais et d'un artisan du whisky écossais mondialement reconnu, un champion inébranlable de l'industrie du whisky », a déclaré le co-animateur de la soirée, Bob Kunze-Concewitz, PDG de Campari Group. « Comme l'artisanat est au cœur de la marque The Glen Grant, il était tout à fait approprié que nous nous associions à une marque qui incarne la qualité et le luxe britanniques, et nous nous sommes donc tourné vers Rolls Royce et son showroom à Mayfair. C'est une période incroyablement excitante pour The Glen Grant, car nous faisons notre entrée sur le marché du luxe, et nous ne pourrions penser à un meilleur endroit pour présenter cette expression extrêmement spéciale de notre portefeuille. »

Marquées chacune d'un numéro personnalisé, les 360 carafes ont été fabriquées en verre de cristal soufflé à la main, conçues par le studio de renommée mondiale Glencairn, et sont basées sur le design des alambics élancés de la distillerie. Nichée dans un élégant coffret de présentation fabriqué en noyer durable, la carafe elle-même nécessite plus de 15 heures de travail d'expert pour chaque création, englobant des détails complexes qui symbolisent les arômes uniques de The Glen Grant. La signature du maître-distillateur est gravée dans chaque coffret de présentation, qui comprend également un certificat d'authenticité signé personnellement par Dennis Malcolm.

« Ce fut une telle joie de passer ma vie à travailler dans cette industrie et à exercer ce métier qui me passionnent tant. Tout comme Rolls Royce, notre partenaire de lancement au Royaume-Uni, The Glen Grant a toujours été synonyme de dévouement constant à l'artisanat et à la qualité, et cela se retrouve dans le haut niveau de qualité de nos produits. Cette qualité ne peut être maintenue sans les bonnes personnes, qui s'occupent de la marque et veillent à ce qu'un soin et une attention particuliers soient apportés à chaque bouteille. Cette soirée était dédiée à toutes les personnes qui ont fait de The Glen Grant la marque qu'elle est aujourd'hui. »

The Glen Grant Dennis Malcolm 60th Anniversary Edition 60 ans d'âge est vendu au prix de 25 000,00 € et sera disponible chez certains détaillants sur les marchés mondiaux à partir d'octobre 2021. L'événement de lancement et la sortie de la nouvelle expression marquent le début d'un nouveau chapitre passionnant pour The Glen Grant, mettant en valeur l'incroyable carrière de six décennies du maître distillateur sur la scène mondiale.

Toutes les photographies de l'événement sont disponibles ICI .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1654620/GlenGrant1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1654619/GlenGrant2.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1654618/GlenGrant3.jpg

SOURCE The Glen Grant