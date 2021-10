The Glen Grant® organiza evento de lançamento exclusivo em parceria com a Rolls Royce para comemorar a Dennis Malcom Anniversary Edition Aged 60 Years

O lançamento celebra e presta uma homenagem à longa e lendária carreira de seis décadas do próprio Dennis Malcolm da Glen Grant, conhecido como um dos destiladores mais antigos da Escócia. Os participantes, como o designer Joshua Kane, Bob Kunze-Concewitz, CEO da Campari, e o editor da NetJets Farhad Heydari, tiveram a oportunidade de apreciar o líquido raro em um brinde liderado pelo próprio mestre destilador Malcolm, após um discurso de Bob Kunze-Concewitz, CEO do Campari Group.

Por quase 22 mil dias e noites, este malte uísque de cor âmbar cuidadosamente destilado amadureceu naturalmente em um barril Oloroso selecionado manualmente, abastecido em 24 de outubro de 1960, o engarrafamento mais antigo da destilaria, até hoje, nos 181 anos de história da marca. Um líquido extremamente raro e precioso, a edição do 60o aniversário de Dennis Malcolm é uma bebida luxuosa e aromática, que mostra uma elegância que só pode ser alcançada com tempo e dedicação. O resultado é, simplesmente, uma obra-prima sublime. Com apenas 360 decantadores disponíveis, esta complexa alquimia entre o destilado e o tempo é um espécime raro e uma experiência verdadeiramente única na vida.

Antes de terem o prazer de experimentar a rara e refinada bebida de 60 anos, os convidados apreciaram coquetéis de The Glen Grant e saborearam canapés, enquanto tomavam bebidas puras e com gelo da premiada série The Glen Grant conhecida mundialmente, incluindo os destilados envelhecidos 15 e 18 anos.

O primeiro dos decantadores (Garrafa nº 88) foi comprado em leilão durante um jantar especial no Shanghai St. Regis Hotel, na China, na semana passada. A oferta vencedora veio da Sra. Luo Xiaorong, uma colecionadora de uísques de Chengdu, que ofereceu 380 mil RMB pela garrafa, tornando-a a venda de valor mais alto na história da The Glen Grant.

"Com o lançamento da The Glen Grant® Dennis Malcolm 60th Anniversary Edition celebramos e homenageamos a carreira de um verdadeiro cavalheiro escocês e de um artesão de uísques escoceses com reconhecimento internacional, um campeão absoluto do setor de uísques", comentou o coorganizador do evento Bob Kunze-Concewitz, CEO do Campari Group. "Com a maestria como essência da The Glen Grant, era perfeitamente apropriado que fizéssemos parceria com uma marca que incorpora a qualidade e luxo britânicos e, então, procuramos a Rolls Royce e seu showroom em Mayfair. Este é um momento incrivelmente empolgante para a The Glen Grant ao entrarmos no mercado de luxo, e não poderíamos pensar em um lugar melhor para mostrar esta expressão extremamente especial de nosso portfólio."

Cada um com um número personalizado, todos os 360 decantadores foram feitos a partir de vidro de cristal soprado à mão, projetados pelo mundialmente renomado Glencairn Studio e são baseados no design dos exclusivos e altos alambiques da destilaria. Protegido por um estojo de elegante apresentação, elaborado com nogueira sustentável, a criação do decantador em si levou mais de 15 horas de habilidade artesanal especializada, com detalhes intricados que simbolizam os aromas únicos do The Glen Grant. Cada estojo de apresentação tem a assinatura do mestre destilador gravada em seu interior e inclui um Certificado de Autenticidade, assinado pessoalmente por Dennis Malcolm.

"Tem sido uma alegria passar a vida trabalhando em um único setor e com um ofício pelo qual sou apaixonado. Assim como nossa parceira de lançamento no Reino Unido, a Rolls Royce, a The Glen Grant sempre representou a dedicação consistente à habilidade e qualidade, e isso resulta no alto padrão do que produzimos. Esta qualidade não pode ser mantida sem as pessoas certas cuidando da marca e garantindo que o cuidado e a atenção sejam colocados em cada garrafa. Esta noite foi uma noite para celebrar todas as pessoas que fizeram da The Glen Grant a marca que é hoje."

A edição da Glen Grant do 60o aniversário de Dennis Malcolm, envelhecida 60 anos, custa 25 mil euros e, a partir de outubro de 2021, estará disponível em lojas selecionadas nos mercados globais. O evento de lançamento e divulgação da nova expressão marca um novo capítulo empolgante para a The Glen Grant, exibindo a incrível carreira de seis décadas do mestre destilador no cenário mundial

FONTE The Glen Grant

