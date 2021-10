The Glen Grant®, en alianza con Rolls Royce, organizan exclusivo evento de lanzamiento para celebrar el Dennis Malcolm Anniversary Edition de 60 años

Durante casi 22.000 días y noches, este whisky de malta ámbar cuidadosamente destilado ha madurado naturalmente en un barril de jerez Oloroso seleccionado a mano, que se llenó el 24 de octubre de 1960, el embotellado de destilería más antiguo a la fecha en los 181 años de historia de la marca. Un líquido extremadamente raro y precioso, The Dennis Malcolm 60th Anniversary Edition es un licor aromático de lujo con una elegancia que solo se puede lograr con tiempo y dedicación. El resultado es, simplemente, una obra maestra sublime. Con solo 360 decantadores disponibles, esta compleja alquimia de alcohol y tiempo es un espécimen raro y una experiencia verdaderamente única en la vida.

Antes de tener el placer de probar el raro y refinado licor de 60 años, los invitados pudieron disfrutar de los cócteles Glen Grant y degustar canapés acompañados de tragos puros o en las rocas de la galardonada gama principal de Glen Grant, incluidos los licores de 15 y 18 años.

El primero de los decantadores (Botella nro. 88) se vendió la semana pasada en una subasta durante una cena especial en el Hotel St Regis de Shanghái en China. La oferta ganadora fue la de la Sra. Luo Xiaorong, coleccionista de whiskys de Chengdú, que llegó a CNY 380.000 por la botella, lo que la convirtió en la venta de más alto precio en la historia de The Glen Grant.

"Con el lanzamiento de The Glen Grant®️ Dennis Malcolm 60th Anniversary Edition celebramos y rendimos homenaje a la carrera de un verdadero caballero escocés y artesano del whisky escocés reconocido a nivel mundial, un indudable campeón de la industria del whisky", destacó el coanfitrión Bob Kunze-Concewitz, director ejecutivo de Campari Group."Teniendo la artesanía en el corazón de Glen Grant, resultaba coherente asociarnos con una marca que encarna la calidad y el lujo británicos, por eso buscamos a Rolls Royce y su sala de exhibición en Mayfair. Este es un momento increíblemente emocionante para The Glen Grant, ya que hacemos nuestra entrada al mercado de lujo, y no podríamos pensar en un mejor lugar para presentar esta expresión extremadamente especial de nuestro portafolio".

Cada uno de los 360 decantadores, marcados de forma individual con un número único, fue elaborado en cristal soplado a mano, diseñado por el mundialmente reconocido Glencairn Studio, basándose en el diseño único de los esbeltos alambiques discontinuos de la destilería. Albergado en un elegante cofre de presentación elaborado con nueces sostenibles, solo el decantador requiere más de 15 horas de artesanía experta para cada creación para incluir intrincados detalles que simbolizan los aromas únicos de The Glen Grant. Cada cofre de presentación tiene grabada la firma del Maestro Destilador e incluye un certificado de autenticidad, firmado personalmente por Dennis Malcolm.

"Ha sido de gran alegría pasar mi vida trabajando en una industria y con un arte que me apasiona tanto. Al igual que Rolls Royce, nuestro socio de lanzamiento del Reino Unido, The Glen Grant siempre se ha destacado por la dedicación consistente a la artesanía y la calidad, y esto se ve reflejado en los altos estándares de lo que producimos. Esta calidad no se puede mantener sin las personas correctas, velando por la marca y asegurando que el cuidado y la atención lleguen a cada botella. Esta noche fue una noche para celebrar a todas las personas que han hecho de The Glen Grant la marca que es hoy".

The Glen Grant Dennis Malcolm 60th Anniversary Edition de 60 años tiene un precio de EUR 25.000,00 y estará disponible en determinados minoristas en mercados a nivel mundial a partir de octubre de 2021. El evento y el lanzamiento de esta nueva expresión representa un emocionante capítulo nuevo para The Glen Grant, que muestra la increíble carrera de seis décadas del Maestro Destilador en el escenario mundial.

Todas las imágenes del evento están disponibles AQUÍ.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1654620/GlenGrant1.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1654619/GlenGrant2.jpg

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1654618/GlenGrant3.jpg

FUENTE The Glen Grant

SOURCE The Glen Grant