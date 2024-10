Glenn Fishwick rejoint le Groupe CSL au poste de directeur des services informatiques pour diriger l'innovation en matière de solutions de connectivité sécurisées

LONDRES, 1er octobre 2024 /PRNewswire/ -- CSL Group, un leader dans les solutions de connectivité IoT critiques, a le plaisir d'annoncer la nomination de Glenn Fishwick au poste de directeur des services informatiques (CTO). Glenn rejoindra les experts en connectivité pour apporter l'expérience et l'expertise qu'il a acquises chez Radius, où il a joué un rôle crucial dans la conduite de l'innovation technologique et du développement stratégique.

Au cours de sa carrière dans les secteurs de l'automobile, des télécommunications, des services financiers et de la technologie, Glenn a occupé des postes de direction et a fait preuve d'une grande expérience en matière d'avancées technologiques et d'excellence opérationnelle.

Au sein du groupe CSL, Glenn dirigera la stratégie et le développement technologiques de l'entreprise, en se concentrant sur l'amélioration de son portefeuille de solutions de connectivité sécurisées multisectorielles. Sa nomination souligne l'engagement du Groupe CSL en faveur de l'innovation et de l'adaptation de ses offres aux tendances de l'industrie et aux besoins des clients.

Ed Heale, PDG du Groupe CSL, a déclaré : « Je me réjouis de l'arrivée de Glenn au sein de CSL. Glenn a fait ses preuves en matière de fourniture et d'extension de la technologie et de la fonction technologique sous-jacente. Nous avons de nouveaux produits et de nouvelles plates-formes passionnants qui ont un attrait mondial et l'expertise de Glenn sera cruciale lorsque nous les proposerons à nos clients ».

L'innovation au sein du Groupe CSL

Le portefeuille diversifié de produits du Groupe CSL comprend des SIM IoT avancées, des routeurs sécurisés et des services gérés, tous pris en charge par une solide plateforme de gestion de la connectivité. Ces offres sont conçues pour répondre à l'évolution des demandes des clients dans les secteurs critiques, en garantissant une connectivité fiable et résiliente.

Glenn Fishwick a fait part de son enthousiasme à l'égard de sa nomination : « Je suis ravi de rejoindre le Groupe CSL à un moment aussi crucial pour l'industrie. L'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation et son leadership en matière de solutions de connectivité sécurisées offrent une opportunité incroyable de stimuler le progrès technologique et d'aider nos clients à rester connectés et sécurisés ».

À propos du groupe CSL

Le Groupe CSL est un fournisseur de premier plan de solutions de connectivité sécurisées, spécialisé dans la connectivité IoT pour les secteurs de l'incendie, de la sécurité, de la santé et des services publics. Grâce à ses SIM innovants, ses routeurs et ses services gérés, CSL Group permet aux organisations de maintenir une connectivité fiable et de haute qualité. En mettant l'accent sur des solutions à l'épreuve du temps, le Groupe CSL reste à l'avant-garde pour aider ses clients à traverser les transitions technologiques et les mutations de l'industrie.

Pour plus d'informations, consultez le site www.csl-group.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2519628/CSL_Glenn_Fishwick.jpg