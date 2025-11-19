Herr Matt Plose tritt der CSL Group als Finanzvorstand bei

LONDON, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Die CSL Group, ein führender Anbieter von Critical IoT Connectivity-Lösungen, freut sich, die Ernennung von Matt Plose zum Finanzvorstand bekannt zu geben.

Herr Matt verfügt über umfangreiche Erfahrungen in zahlreichen Branchen und hat einen soliden Hintergrund sowie Fachkenntnisse im Bereich Daten- und Technologieunternehmen. Zuvor war er in leitender Position in Private-Equity-finanzierten Unternehmen sowie in Führungspositionen in großen multinationalen Organisationen tätig. Er engagiert sich leidenschaftlich für Veränderungen, um Wachstum voranzutreiben, und hat viel Erfahrung mit Fusionen und Übernahmen, Produkteinführungen und der Umstrukturierung von Unternehmen.

Matt äußerte sich wie folgt: „Ich freue mich sehr, Teil von CSL zu werden.Ich bin tief beeindruckt von der Wachstumsentwicklung des Unternehmens, die durch sein nachweisliches Engagement für Innovation und seine Kunden untermauert wird. Ich freue mich darauf, Teil des Teams zu sein und CSL dabei zu unterstützen, in den kommenden Jahren weiter schnell zu wachsen und seine Wachstumsziele zu erreichen."

Informationen zur CSL Group

Die CSL Group ist ein führender Anbieter von sicheren Konnektivitätslösungen, der sich auf IoT-Konnektivität für die Bereiche Brandschutz, Sicherheit, Gesundheit und Versorgung spezialisiert hat. Mit ihren innovativen SIM-Karten, Routern und Managed Services ermöglicht die CSL Group Unternehmen eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Konnektivität. Mit dem Fokus auf zukunftssichere Lösungen bleibt die CSL Group an vorderster Front, um Kunden bei technologischen Übergängen und Branchenveränderungen zu unterstützen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.csl-group.com.

