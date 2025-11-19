Matt Plose rejoint le groupe CSL au poste de directeur financier

LONDRES, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le groupe CSL, leader en solutions de connectivité IoT critiques, a le plaisir d'annoncer la nomination de Matt Plose au poste de directeur financier.

Matt possède une expérience considérable dans de nombreux secteurs, notamment dans les entreprises de données et de technologie, ayant précédemment occupé des postes de direction dans des entreprises financées par des fonds d'investissement privés, ainsi que des postes de direction dans de grandes organisations multinationales. Il est passionné par l'implémentation du changement pour stimuler la croissance et possède une grande expérience des fusions et acquisitions, des lancements de produits et de la réorganisation des activités.

Matt a déclaré : « Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre CSL. J'ai été très impressionné par la trajectoire de croissance de l'entreprise, soutenue par son engagement manifeste en faveur de l'innovation et de ses clients. Je me réjouis de faire partie de l'équipe et d'aider CSL à continuer à se développer à un rythme soutenu et à concrétiser ses ambitions de croissance au cours des années à venir. »

À propos du groupe CSL

Le Groupe CSL est un fournisseur de premier plan de solutions de connectivité sécurisées, spécialisé dans la connectivité IoT pour les secteurs de l'incendie, de la sécurité, de la santé et des services publics. Grâce à ses SIM innovants, ses routeurs et ses services gérés, CSL Group permet aux organisations de maintenir une connectivité fiable et de haute qualité. En mettant l'accent sur des solutions à l'épreuve du temps, le Groupe CSL reste à l'avant-garde pour aider ses clients à traverser les transitions technologiques et les mutations de l'industrie.

Pour plus d'informations, consultez le site www.csl-group.com.

