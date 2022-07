Global Child "Travel with Purpose" lanza una nueva temporada épica

"No importa su origen, país, raza o religión, tenemos mucho más en común de lo que nos diferencia… así que usted es un niño global, todos somos parte de la familia de la humanidad". Dice Augusto, que no deja de sonreír estos días. El ex presentador de NBC, convertido en capellán de la cárcel y autor, comenzó el proyecto hace siete años sin recursos, pero como él diría, "algunos buenos amigos y mucha fe".