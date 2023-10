Global Education Holdings acquiert le MLA College

LONDRES, 3 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Global Education Holdings (GEDU), organisme d'enseignement supérieur au Royaume-Uni, a annoncé l'acquisition du MLA College (MLA) au Royaume-Uni. Le MLA College est un prestataire d'enseignement supérieur international et primé, spécialisé dans la délivrance de diplômes d'enseignement à distance au Royaume-Uni, principalement pour le secteur marin et maritime. Cette transaction marque une nouvelle étape importante dans l'expansion des ambitions mondiales et de la portée éducative de GEDU.

Fondé en 2012, le MLA College (anciennement connu sous le nom de Marine Learning Alliance Ltd) était initialement basé au sein de l'Université de Plymouth, l'institution partenaire du MLA. Aujourd'hui, le MLA est un établissement d'enseignement supérieur immatriculé en Angleterre conformément à l'article 4(5) de la loi de 2017 sur l'enseignement supérieur et la recherche (Higher Education and Research Act). Actuellement, le MLA travaille à l'obtention de ses propres pouvoirs de délivrance de diplômes et de son statut d'université.

L'objectif du MLA College est d'enrichir l'expérience des étudiants, d'étendre la pertinence de l'industrie, de fournir une éducation de classe mondiale et de favoriser une collaboration créative et des partenariats stratégiques avec d'autres établissements d'enseignement nationaux et internationaux et le secteur privé. « Au MLA College, nous pensons qu'investir dans l'éducation et l'apprentissage tout au long de la vie aidera à préparer les individus, les équipes et les entreprises à une économie mondiale en constante évolution. Nous représentons et croyons en une véritable éducation au-delà des frontières », a déclaré le professeur Basak Akdemir, PDG du MLA College.

Le MLA College, agissant en tant que partenaire éducatif du CIFAL (Centre international de formation des autorités et des dirigeants) de Londres, créé par l'UNITAR, a récemment lancé ses programmes de développement durable mondial qui permettent aux étudiants de contribuer activement aux objectifs de développement durable (ODD) de l'Organisation des Nations unies (ONU). Le CIFAL City of London, inauguré par le secrétaire général adjoint des Nations unies et le maire de la ville de Londres, vise à renforcer les capacités du secteur maritime pour créer un avenir durable. « En tant que fournisseurs d'éducation, il est de notre responsabilité de mettre au point des méthodes qui permettent à tous de bénéficier d'une éducation de qualité, conformément aux objectifs de développement durable des Nations unies », a affirmé le professeur John Chudley, recteur du MLA College.

À propos de GEDU : Le groupe Global Education opère dans les secteurs de l'enseignement supérieur, de l'apprentissage et des écoles de langues, et opère dans 12 pays, dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Allemagne, la France, l'Espagne, Malte, les Émirats arabes unis, l'Inde, l'Arabie saoudite et l'Australie.

Notre portefeuille couvre un large éventail de spécialités de l'enseignement supérieur qui ont une forte employabilité et garantissent une expérience étudiante de très haut niveau.

