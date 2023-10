Global Education Holdings erwirbt MLA College

LONDON, 3. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Global Education Holdings (GEDU), der Anbieter von Hochschulbildung im Vereinigten Königreich, gab die erfolgreiche Übernahme des MLA College (MLA) in Großbritannien bekannt. Das MLA College ist ein weltweit tätiger, preisgekrönter Hochschulanbieter, der sich auf die Vermittlung von Fernstudienabschlüssen im Vereinigten Königreich spezialisiert hat, vor allem für den Marine- und Schifffahrtssektor. Die Transaktion ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Ausweitung der globalen Ambitionen und der Reichweite von GEDU im Bildungsbereich.

Das 2012 gegründete MLA College (früher bekannt als Marine Learning Alliance Ltd) war zunächst an der University of Plymouth, der Partnerhochschule der MLA, angesiedelt. Heute ist die MLA eine registrierte Hochschuleinrichtung in England gemäß Abschnitt 4(5) des Higher Education and Research Act, 2017. Gegenwärtig arbeitet die MLA an der Erlangung der Befugnis zur Verleihung eines eigenen akademischen Grades und des Universitätsstatus.

Das Ziel des MLA College ist es, die Erfahrungen der Studierenden zu bereichern, die Relevanz für die Industrie zu erhöhen, eine erstklassige Ausbildung zu bieten und die kreative Zusammenarbeit und strategische Partnerschaften mit anderen nationalen und internationalen Bildungseinrichtungen und dem privaten Sektor zu fördern. „Wir vom MLA College sind der Meinung, dass Investitionen in Bildung und lebenslanges Lernen dazu beitragen, Einzelpersonen, Teams und Unternehmen auf eine sich entwickelnde globale Wirtschaft vorzubereiten. Wir vertreten und glauben an echte Bildung über Grenzen hinweg", sagt Prof. Basak Akdemir, CEO des MLA College.

Das MLA College, das in seiner Eigenschaft als Bildungspartner des von UNITAR eingerichteten CIFAL (International Training Centre for Authorities and Leaders) City of London fungiert, hat vor kurzem seine Programme für globale nachhaltige Entwicklung gestartet, mit denen die Studierenden einen aktiven Beitrag zu den nachhaltigen Entwicklungszielen (SDGs) der Vereinten Nationen (UN) leisten. Das CIFAL City of London, das vom stellvertretenden Generalsekretär der Vereinten Nationen und dem Oberbürgermeister der Stadt London ins Leben gerufen wurde, zielt darauf ab, Kapazitäten im maritimen Sektor aufzubauen, um eine nachhaltige Zukunft zu schaffen. „Als Bildungsanbieter liegt es in unserer Verantwortung, Methoden zu entwickeln, die eine qualitativ hochwertige Bildung für alle ermöglichen, im Einklang mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen", erklärt Prof. John Chudley, Rektor des MLA College.

Informationen zu GEDU: Die Global Education Group ist in den Bereichen Hochschulbildung, Lehrlingsausbildung und Sprachschulen tätig - mit Niederlassungen in 12 Ländern, darunter die USA, Kanada, das Vereinigte Königreich, Irland, Deutschland, Frankreich, Spanien, Malta, die Vereinigten Arabischen Emirate, Indien, Saudi-Arabien und Australien.

Unser Portfolio deckt ein breites Spektrum an Hochschulfächern ab, die sich durch eine hohe Beschäftigungsfähigkeit auszeichnen und eine sehr gute studentische Erfahrung bieten.

Kontakt:

Vanita Kerai

Leiterin der Marketingabteilung von

GEDU

E-Mail: [email protected]

Telefon: +44(0)7424536082



Website: gedu.global

SOURCE Global Education Holdings