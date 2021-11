Global Grad Show apresenta 150 ideias revolucionárias para mudar o mundo

3.681 graduados de 464 universidades em 70 países enviaram inscrições, transformando a 7ª edição do Global Grad Show a maior até hoje

Uma Alexa com coração ; software de última geração que decodifica doenças; materiais de construção e têxteis autorregeneráveis; robôs que regeneram ecossistemas terrestres e marítimos; volantes que monitoram a saúde; um dispositivo vestível para os pais se conectarem com bebês incubados; carros que filtram fumaça uma bola que detecta sinais de vida em um raio de cinco metros

- Global Grad Show: a vitrine completa de projetos de pós-graduação

- Soluções mais promissoras para desafios ambientais e sociais complexos sendo apresentadas

- Estudantes de 464 universidades, como Harvard, Stanford e Oxford, até faculdades locais no Butão, Jamaica e Congo enviam suas ideias

- Programa complementado pela rota de desenvolvimento de startups, que ajuda soluções de alto potencial a chegar ao mercado

- Os projetos refletem as preocupações coletivas com saúde mental e física, fornecimento de alimentos, vida na cidade, ética e bem-estar da comunidade

- O futuro do planeta na vanguarda dos líderes globais e das mentes dos cidadãos

- 150 projetos dos graduados mais brilhantes do mundo mostram o caminho para ajudar a solucionar problemas

DUBAI, UAE, 8 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- Hoje vemos o lançamento de 150 projetos acadêmicos altamente inovadores para melhorar vidas, suportar comunidades e proteger o planeta. Parte da maior edição do Global Grad Show até o momento, as inscrições pré-selecionadas, selecionadas entre 2.600 inscrições de 70 países, destacam as principais preocupações compartilhadas internacionalmente, do cuidado da saúde infantil às cidades com carbono zero líquido, e ilustram a escala dos esforços e a abordagem combinada necessária para enfrentá-las.

Agora, em seu sétimo ano, o Global Grad Show apoia os talentos acadêmicos mais promissores do mundo no campo do impacto social e ambiental. Os projetos classificados são um reflexo do que os graduados em todo o mundo se concentraram no ano passado, destacando alguns dos principais desafios do mundo e as ideias mais promissoras para abordá-los. Essas soluções podem alternar entre instituições teóricas e práticas, complexas e simples, e são provenientes de instituições como Oxford, Imperial College London e Ivy League a faculdades na Indonésia, México e Omã.

A iniciativa, realizada em parceria com a Dubai Culture & Arts Authority e a A.R.M Holding, oferece a todos os candidatos a oportunidade de participar do programa de empreendedorismo, uma rota de desenvolvimento de quatro meses para apresentar ideias de desenvolvimento de empreendimentos e oportunidades para candidatos que desejam levar seus projetos adiante.

A apresentação virtual com os 150 projetos da edição deste ano está disponível em www.globalgradshow.com.

