Le Global Grad Show dévoile 150 idées révolutionnaires pour changer le monde

DUBAÏ, UAE, 8 novembre 2021 /PRNewswire/ -- C'est aujourd'hui que sont dévoilés 150 projets universitaires très novateurs visant à améliorer les vies, à soutenir les communautés et à protéger la planète. Dans le cadre de la plus grande édition du Global Grad Show à ce jour, les candidatures présélectionnées, choisies parmi 2 600 soumissions provenant de 70 pays, soulignent les principales préoccupations partagées au niveau international, des soins aux nourrissons aux villes à consommation zéro, et illustrent l'ampleur des efforts - et l'approche combinée - nécessaires pour y répondre.

Le Global Grad Show, qui en est à sa septième édition, soutient les talents universitaires les plus prometteurs du monde dans le domaine de l'impact social et environnemental. Les projets présélectionnés sont le reflet de ce sur quoi les diplômés du monde entier se sont concentrés l'année dernière, mettant en lumière certains des principaux défis mondiaux et les idées les plus prometteuses pour les relever. Ces solutions, qui alternent entre théorie et pratique, complexité et simplicité, proviennent d'établissements tels qu'Oxford, l'Imperial College de Londres et les institutions de l'Ivy League, mais aussi d'universités d'Indonésie, du Mexique et d'Oman.

L'initiative, organisée en partenariat avec l'Autorité culturelle et artistique de Dubaï et A.R.M Holding, offre à tous les étudiants qui en font la demande la possibilité de participer au programme d'entrepreneuriat, un parcours de développement de quatre mois destiné à apporter une réflexion et des opportunités de création d'entreprise aux candidats qui souhaitent faire avancer leurs projets.

La vitrine virtuelle des 150 projets de l'édition de cette année est disponible sur www.globalgradshow.com .

