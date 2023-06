GLOBAL LUXURY PROPERTY DEVELOPER DAMAC INTERNATIONAL APRESENTA UM PEDIDO DE APROVAÇÃO DE PLANEJAMENTO QUE INCORPORA O DESIGN DO MIAMI PROJECT CRIADO PELO ESCRITÓRIO DE ARQUITETURA ZAHA HADID ARCHITECTS

Apresenta duas variações de design à Comissão Municipal para aprovação

DUBAI, Emirados Árabes Unidos e MIAMI, 14 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A DAMAC International, uma desenvolvedora de propriedades de luxo conhecida por estabelecer padrões ambiciosos em design e inovação em todo o mundo, anuncia hoje que enviou seu pedido de aprovação de planejamento para a cidade da Surfside, incorporando o impressionante design do escritório Zaha Hadid Architects (ZHA).

Esta comissão marca o segundo projeto em Miami da premiada empresa britânica de arquitetura e design fundada pela falecida arquiteta premiada com o Pritzker-prize, Zaha Hadid.

1 A cloud-like curvaceous entrance welcomes residents to the luxury condominium 2 Angled cloud like and curvaceous designs welcome residents to the luxury condo

A ZHA desenvolveu duas variações de design para um condomínio beira-mar de luxo ultra-exclusivo com 12 andares e 57 residências na Avenida Collins, número 8777. A submissão ocorre menos de um ano após a aquisição da propriedade beira-mar de 1,8 acre em julho de 2022.

Cada projeto da ZHA é a assimilação muito específica de seu contexto único, cultura local, requisitos programáticos e engenharia inteligente, permitindo que a arquitetura e o tecido urbano ao redor se combinem perfeitamente, tanto na estratégia formal quanto na experiência espacial.

"Estamos honrados por termos sido escolhidos para este projeto muito especial. Embora nenhum trabalho de arquitetura remova a dor do passado, nem mesmo, um trabalho verdadeiramente ambicioso de arquitetura pode respeitar um local tão significativo", disse Chris Lepine, Diretor da ZHA. "É uma grande responsabilidade oferecer essa visão para a Surfside".

Como parte do pedido de planejamento à prefeitura, DAMAC optou por apresentar duas variações de um tema comum para análise. A submissão é baseada em interpretações alternativas das ordenanças de planejamento urbano. O primeiro possui entradas na fachada sul e o segundo possui elevações uniformes em todos os lados. A intenção é fornecer à cidade projetos que estejam conforme as ordenanças e atendam aos mais altos padrões de design possíveis em cada interpretação.

Ambos os projetos apresentam uma dualidade de edifícios gêmeos, com uma forma escultural modulada com crescentes aninhados que se fundem nos cantos. Esses elementos suaves e semelhantes a nuvens esticam, puxam e se contraem, imitando o fluxo e refluxo do oceano para animar a fachada. As varandas são dispostas em desalinho, nunca se alinhando verticalmente, para proporcionar variedade em cada andar e enfatizar o movimento horizontal. Extensões de varanda, elementos de sombreamento e curvas geométricas ajudam a garantir privacidade entre os condomínios e seus espaços adjacentes, com uma reinterpretação contemporânea dos elementos de privacidade, um detalhe característico das telas padronizadas do Miami Modernism (MiMO) que filtram a forte luz solar de Miami.

Os condomínios, com tamanhos que variam de 4.000 a 15.000 pés quadrados, oferecerão uma variedade de experiências de vida aos moradores. As comodidades da comunidade incluirão uma piscina na cobertura de 100 pés, que se estende sobre o átrio entre os braços norte/sul do edifício, com vistas diretas para o centro da cidade, além de uma piscina de exercícios coberta de 75 pés.

"É com prazer que apresentamos nossa solicitação de planejamento, apresentando as variações de design da Zaha Hadid Architects para a aprovação da Prefeitura", afirmou Niall Mc Loughlin, Vice-Presidente Sênior de Comunicações da DAMAC International. "Mais uma vez, eles superaram suas próprias expectativas com essas duas variações de design, habilmente entrelaçando forma e espaço para envolver os sentidos e criar uma experiência de ultra luxo inigualável e uma verdadeira sensação de lugar".

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2100012/DAMAC_International.jpg

Foto — https://mma.prnewswire.com/media/2100000/DAMAC_International.jpg

FONTE DAMAC International

