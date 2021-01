Global Payroll Association Awards verkünden iiPay als Gewinner des Global Payroll Supplier of the Year 2020

DALLAS und CHELTENHAM, Vereinigtes Königreich, 12. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Integrated International Payroll (iiPay), ein Marktführer im Bereich der cloudbasierten globalen Gehaltsabrechnung, erhielt die große Ehre, von der Global Payroll Association (GPA) zum Gewinner des angesehenen Global Payroll Supplier of the Year 2020 gekürt zu werden. iiPay erhielt diese Auszeichnung, die auf den GPA-Prinzipien aufbaut, indem sie ihr Verständnis für die Herausforderungen innerhalb des Marktes, die Kundenzufriedenheit und die Bereitstellung innovativer Kundenlösungen unter Beweis stellten.

iiPay verdiente sich diese Auszeichnung aufgrund seiner starken Ethik, seine Kunden bei allem, was es tut, an die erste Stelle zu setzen. iiPay befindet sich in einer spannenden Phase des kontinuierlichen Wachstums und der Investition in die Unterstützung globaler Kunden durch exzellenten Service und marktführende technische Innovationen. iiPay wächst weiter und arbeitet mit seinen bestehenden Kunden zusammen, während gleichzeitig neue Kunden in schnellem Tempo hinzukommen. Diese Konzentration auf exzellenten Kundenservice und Innovation hat in den letzten drei Jahren zu einem durchschnittlichen Ertragswachstum von über fünfzig Prozent geführt.

„Die 2014 ins Leben gerufene Global Payroll Association ist ein One-Stop-Shop für globale und länderspezifische Gehaltsabrechnungsexperten. Die 2020 Global Payroll Awards haben eine Rekordzahl an Einreichungen erhalten und wir sind begeistert, die Anerkennung zu feiern, die jeder einzelne Gewinner für seinen Beitrag zur Payroll-Branche verdient", sagte Melanie Pizzey, CEO, Global Payroll Association.

„Wir sind stolz und fühlen uns geehrt, von der Global Payroll Association für eine so bedeutende und vorbildliche Auszeichnung als ‚Global Payroll Supplier of the Year' ausgewählt worden zu sein. Diese Auszeichnung würdigt unseren unermüdlichen Fokus darauf, die globale Gehaltsabrechnung für unsere Kunden zu verändern", so Curtis Holmes, Chief Operating Officer, iiPay. „Wir sind uns bewusst, dass eine exzellente Gehaltsabrechnung eine nie endende Aufgabe ist, und wir verpflichten uns zu kontinuierlichen Investitionen in Produktinnovationen, kontinuierliche Prozessverbesserungen und das talentierte Team, das jeden Tag unermüdlich für unsere Kunden arbeitet."

iiPay hat sich zum Ziel gesetzt, ein vertrauenswürdiger globaler Payroll-Partner für seine Kunden zu werden.

„Es war großartig zu hören, dass iiPay die Auszeichnung ‚Global Payroll Provider of the year' gewonnen hat, und sie ist hochverdient", sagte Rachel Cross, Superdry HR and Payroll Operations Manager. „Superdry hat im Mai 2019 eine Partnerschaft mit iiPay im Bereich der Gehaltsabrechnung begonnen, um die Art und Weise, wie unsere internationalen Kollegen bezahlt werden, zu vereinheitlichen, die bestehenden Prozesse zu vereinfachen und ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis zu erzielen. Wir sind stolz darauf, sagen zu können, dass wir gemeinsam alle Ziele des Projekts erreicht haben. Seit Beginn dieser Partnerschaft haben wir den Großteil unserer internationalen Gehaltsabrechnungen erfolgreich in iiPay integriert, sind nun sicherer denn je, dass unsere Kollegen pünktlich bezahlt werden und hatten in den herausfordernden letzten Monaten großartige Unterstützung, um die Auswirkungen der internationalen Gehaltsabrechnung zu verstehen. Wir freuen uns darauf zu sehen, was als nächstes kommt und unsere Partnerschaft mit iiPay weiter auszubauen."

iiPay bietet eine wirklich globale Lohn- und Gehaltsabrechnungslösung mit einer einzigen Technologieplattform, die die tägliche Serviceerbringung untermauert und ein effektives Compliance-Management, die Auszahlung von Zahlungen, Datenanalysen und eine einheitliche, standardisierte Employee-Self-Service-Erfahrung auf der ganzen Welt ermöglicht.

Informationen zu iiPay: iiPay ist ein serviceorientierter, globaler Anbieter von Lohn- und Gehaltsabrechnungen, der sich auf seine innovative, Cloud-basierte Technologie stützt. Die Technologielösung von iiPay ermöglicht Lohn- und Gehaltsabrechnungs-, Personal- und Finanzfachleuten durch fortschrittliche Datenmanagement-, Analyse- und Business-Intelligence-Funktionen den Zugriff auf und die Auswertung von globalen Daten zu jeder Zeit. Mit dem Fokus auf Ergebnisse reduziert iiPay die Komplexität, zentralisiert und vereinfacht länderübergreifende Lohn- und Gehaltsabrechnungsprozesse und stellt die Compliance in jedem Land für seine Kunden sicher. iiPay will mehr sein als ein Lohn- und Gehaltsabrechnungsanbieter; stattdessen strebt das Unternehmen danach, ein echter Partner und eine Erweiterung des Lohn- und Gehaltsabrechnungsteams seiner Kunden zu sein, anstatt ein externer Anbieter. iiPay bietet derzeit vollständig verwaltete globale Gehaltsabrechnungsdienste in mehr als 170 Ländern an. iiPays unermüdlicher Fokus auf Service- und Softwareverbesserungen und die kontinuierliche Erweiterung der Präsenz spiegeln die Vision des Unternehmens wider, die globale Gehaltsabrechnung zu vereinfachen und das Ziel „Pay the Planet" zu verfolgen.

