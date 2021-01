Les Global Payroll Association Awards annoncent que iiPay est le lauréat du prix du fournisseur de paie mondial de l'année 2020

DALLAS et CHELTENHAM, Royaume-Uni, 12 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Integrated International Payroll (iiPay), un leader du marché de la paie mondiale basée sur le cloud, a reçu l'insigne honneur d'être sélectionné comme le gagnant du prestigieux prix « Global Payroll Supplier of the Year 2020 » décerné par la Global Payroll Association (GPA). iiPay a reçu cette récompense, qui s'appuie sur les principes de la GPA, en démontrant sa compréhension des défis du marché, de la satisfaction des clients et de la fourniture de solutions innovantes aux clients.

iiPay a obtenu ce prix grâce à son éthique rigoureuse, qui place ses clients au premier plan dans tout ce qu'elle fait, et cela représente un moment passionnant de croissance et d'investissement continus dans le soutien des clients mondiaux grâce à l'excellence du service et à l'innovation technique de pointe. iiPay continue à se développer et à établir des partenariats avec ses clients existants tout en ajoutant de nouveaux clients à un rythme rapide. L'accent mis sur l'excellence et l'innovation du service aux clients a permis d'obtenir un taux de croissance moyen des recettes supérieur à 50 % au cours des trois dernières années.

« Lancée en 2014, la Global Payroll Association est un guichet unique pour les professionnels de la paie au niveau mondial et national. Les Global Payroll Awards 2020 ont reçu un nombre record de candidatures et nous sommes ravis de célébrer la reconnaissance que chaque gagnant mérite pour sa contribution au secteur de la paie », a déclaré Melanie Pizzey, PDG de la Global Payroll Association.

« Nous sommes humbles et honorés d'avoir été choisis pour une récompense aussi distinguée et exemplaire que celle de « Global Payroll Supplier of the Year » par la Global Payroll Association. Ce prix est la reconnaissance de notre volonté constante de modifier l'expérience globale de la paie pour nos clients », a déclaré Curtis Holmes, directeur de l'exploitation de l'iiPay. « Nous sommes conscients que l'excellence de la paie est une quête sans fin et nous nous engageons à investir en permanence dans l'innovation des produits, l'amélioration continue des processus et l'équipe talentueuse qui travaille sans relâche au nom de nos clients chaque jour. »

iiPay s'engage à devenir un partenaire mondial de confiance pour ses clients dans le domaine de la paie.

« C'était formidable d'apprendre qu'iiPay avait remporté le prix du « Global Payroll Provider of the year » et c'est tout à fait mérité », a déclaré Rachel Cross, directrice des ressources humaines et des opérations de paie de Superdry. « Superdry a commencé son partenariat avec iiPay en mai 2019 pour travailler sur un projet visant à aligner la manière dont nos collègues internationaux sont payés, à simplifier les processus en place et à obtenir un meilleur rapport qualité-prix. Nous sommes fiers de dire qu'ensemble, nous avons atteint tous les objectifs du projet et, depuis le début de ce partenariat, nous avons intégré avec succès la majorité de nos paies internationales dans iiPay. Nous sommes maintenant plus certains que jamais que nos collègues seront payés à temps et nous avons bénéficié d'un soutien important au cours des derniers mois, qui nous ont permis de comprendre les implications des paies internationales. Nous sommes impatients de voir ce qui va suivre et de continuer à développer notre partenariat avec iiPay ».

iiPay fournit une solution de paie véritablement mondiale, avec une plate-forme technologique unique pour étayer la prestation de services au quotidien et permettre une gestion efficace de la conformité, des décaissements de paiement, de l'analyse des données et une expérience unique et normalisée de libre-service pour les employés dans le monde entier.

À propos d'iiPay : iiPay est un fournisseur de services de gestion de la paie à l'échelle mondiale, grâce à sa technologie innovante basée sur le cloud. La solution technologique iiPay permet aux professionnels de la paie, des ressources humaines et de la finance, d'avoir accès à des fonctionnalités avancées de gestion des données, d'analyse et de veille économique, permettant à l'utilisateur d'accéder à tout moment à n'importe quelle donnée mondiale et d'en faire rapport. Centrée sur les résultats, iiPay réduit la complexité, centralise et simplifie les processus de paie multi-pays et garantit la conformité dans chaque pays pour ses clients. iiPay se veut plus qu'un simple fournisseur de services de paie, elle s'efforce plutôt d'être un véritable partenaire et une extension de l'équipe de paie de son client, plutôt qu'un fournisseur externe. iiPay fournit actuellement des services de paie mondiaux entièrement gérés dans plus de 170 pays. L'accent mis sans relâche par iiPay sur l'amélioration des services et des logiciels, et l'expansion continue de sa présence, reflète la vision de l'entreprise de simplifier la paie mondiale et son ambition de « Payer la planète ».

Related Links

http://www.iipay.com/



SOURCE iiPay