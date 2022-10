Global Times: KPCh kończy kongres przepełniona „wiarą, że na nowej drodze wydarzą się kolejne, jeszcze większe cuda", a nowelizacja statutu Partii to „kamień milowy o znaczeniu historycznym"

PEKIN, 24 października 2022 r. /PRNewswire/ -- W sobotę w Pekinie zakończył się trwający tydzień 20. Narodowy Kongres Komunistycznej Partii Chin (KPCh), podczas którego podkreślono, że odnowienie chińskiego narodu, a zatem „obranie kierunku nieodwracalnych zmian historycznych" odbywa się pod przywództwem Towarzysza Xi Jinpinga sprawującego nadrzędną funkcję w Komitecie Centralnym Partii i jej strukturach, a także pod przewodnictwem myśli Xi Jinpinga na temat socjalizmu o chińskich cechach w nowej erze.

Jak stwierdził Kongres, powołanie Towarzysza Xi Jinpinga na funkcję przywódcy Komitetu Centralnego Partii i jej struktur, a także przewodnictwo myśli Xi Jinpinga na temat socjalizmu o chińskich cechach w nowej erze to najważniejsze osiągnięcia Partii w nowej erze, ale też czynniki decydujące o historycznych sukcesach i zmianach w Partii oraz w kraju.

Kongres wezwał wszystkich członków Partii do głębokiej refleksji and decydującym znaczeniem tego kluczowego osiągnięcia, bardziej świadomego wspierania przywódczej roli Towarzysza Xi Jinpinga w Komitecie Centralnym Partii i w jej strukturach, a także podkreślił konieczność wspierania scentralizowanego i zjednoczonego kierownictwa Komitetu Centralnego, pełnego wdrożenia myśli Xi Jinpinga na temat socjalizmu o chińskich cechach w nowej erze, a także gorliwego podążania za myślą, stanowiskiem politycznym i działaniami inicjowanymi przez Komitet Centralny Partii pod przewodnictwem Towarzysza Xi Jinpinga.

Chińscy analitycy podkreślili, że przyjęte przez Kongres rezolucje potwierdzają, iż Partia jest gotowa do nowej drogi, przyjęła bardziej kompleksowe i nowoczesne podejście do praworządności, rozwoju, kluczowej misji oraz porządku świata.

Zwracając się do 2338 delegatów zgromadzonych w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie na sobotniej sesji zamknięcia tygodniowego kongresu, Xi stwierdził, że Kongres KPCh osiągnął jednomyślność, przyjął gwarancje, wyznaczył kurs i wzmocnił morale. „Ten kongres wzniósł nasze sztandary, wzmocnił nas, wykazał się solidarnością i zaangażowaniem".

Kamień milowy o historycznym znaczeniu

„Wierzymy, że wszystkie, nakreślone przez Kongres decyzje i plany, a także wszystkie ich rezultaty odegrają kluczową rolę w przewodzeniu i będą przyświecać naszym dążeniom do zbudowania nowoczesnego państwa socjalistycznego we wszystkich jego aspektach, zwiększą tempo odnowy na wszystkich frontach, a także zagwarantują nowe zwycięstwa socjalizmu o chińskich cechach" – powiedział Xi na sesji zamknięcia.

„Przyjęty przez Kongres 19. Raport Komitetu Centralnego KPCh to ucieleśnienie mądrości Partii i obywateli. To deklaracja polityczna i program działania Partii, który ma zjednoczyć obywateli Chin ze wszystkich grup etnicznych i poprowadzić ich ku nowemu zwycięstwu socjalizmu o chińskich cechach. To nadrzędny dokument marksistowski" – powiedział po przyjęciu raportu.

Zgodnie z przyjętą rezolucją w sprawie nowelizacji statutu Partii: „Kongres jednomyślnie postanawia o włączeniu do statutu Partii nowych, będących pokłosiem 19. Kongresu Narodowego aspektów myśli Xi Jinpinga na temat socjalizmu o chińskich cechach w nowej erze, które odzwierciedlają kluczowe osiągnięcia w obszarze innowacji politycznych, praktycznych i instytucjonalnych, jakich Komitet Centralny Partii dokonał pod przewodnictwem Towarzysza Xi Jinpinga".

Kongres podkreślił, że podczas obchodów setnej rocznicy powstania Komunistycznej Partii Chin Towarzysz Xi Jinping uroczyście oświadczył w imieniu Partii i obywateli, że osiągnięto pierwszy cel stuletni zbudowania średnio zamożnego społeczeństwa we wszystkich jego wymiarach, a teraz pewnie wkraczamy w etap realizacji drugiego celu stuletniego przekształcenia Chin w nowoczesne państwo socjalistyczne we wszystkich aspektach. Jak stwierdzono w rezolucji, statut Partii znowelizowano tak, aby uwzględniał te osiągnięcia.

Zhang Shuhua, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych Chińskiej Akademii Nauk Społecznych powiedział Global Times w sobotę, że ostatnie rezolucje kompleksowo odzwierciedlają, a także sankcjonują wszystkie osiągnięcia polityczne, teoretyczne i ideologiczne, jakie KPCh wypracowała na przestrzeni minionego dziesięciolecia, od zakończenia 18. Narodowego Kongresu KPCh.

Zhang Xixian, wykładowca Szkoły Partyjnej Komitetu Centralnego KPCh w Pekinie powiedział Global Times w sobotę, że rezolucja w sprawie nowelizacji statutu Partii „to dla Partii punkt wyjścia do osiągnięcia drugiego celu stuletniego i wzmocnienia struktur partyjnych. To fundamentalny kamień milowy uwzględniający wymogi i wzorce rozwoju, kierunek i punkt końcowy, do którego Partia musi dotrzeć na drodze ku celowi, którego osiągnięcie zaplanowano na połowę tego stulecia".

Zgodnie z przyjętą rezolucją w sprawie nowelizacji statutu Partii, Kongres postanowił o ujęciu w statucie Partii nowych deklaracji, w tym dotyczących „pierwotnych aspiracji Partii i jej fundamentalnej misji oraz najważniejszych osiągnięć i doświadczeń zdobytych w ubiegłym stuleciu", a także „podstawowych gospodarczych systemów socjalistycznych, w tym systemu gwarantującego własność publiczną i promującego wspólny rozwój zróżnicowanych form własności, systemu zapewniającego podział dochodów oparty na wkładzie pracy, ale również zezwalającego na współistnienie innych form podziału dochodów, a także systemu socjalistycznej gospodarki rynkowej, z których wszystkie stanowią istotne filary socjalizmu o chińskich cechach".

Kongres postanowił też o dodaniu do statutu Partii deklaracji o „podtrzymaniu naszego ducha walki i wzmocnienia naszych umiejętności i zdolności do walki" oraz „stopniowej realizacji celu powszechnego dobrobytu", a także „kroczenia drogą socjalistycznej litery prawa o chińskich cechach; wypracowania szerszej, pełniejszej i bardziej kompleksowej demokracji obywatelskiej".

Analitycy wyrazili opinię, że wszystkie deklaracje, które zostaną wpisane do statutu Partii potwierdzają, iż KPCh wkroczyła na drogę rozwoju oraz odzwierciedlają lekcje, doświadczenia i przemyślenia, które Partia zebrała, przewodząc i pokonując wyzwania na przestrzeni minionego dziesięciolecia, a także kluczowe potrzeby obywateli Chin i nadrzędną misję Partii, którą ta zamierza w przyszłości realizować.

Uwzględnienie w rezolucji między innymi deklaracji o podtrzymaniu naszego ducha walki" jest klarownym wyrazem podejścia do wyzwań, z jakimi Partii przyszło zmierzyć się w ciągu ostatnich pięciu lat, a także tych, przed którymi stanie w przyszłości, powiedział Yang Xuedong, profesor nauk politycznych na Uniwersytecie Tsinghua.

„Chcąc osiągnąć ambitny cel zbudowania nowoczesnego państwa socjalistycznego we wszystkich jego wymiarach, a także odnowy narodu w skomplikowanych okolicznościach, musimy mieć świadomość, że walka będzie mozolna" – oświadczył w sobotę Yang w wypowiedzi dla Global Times.

Kongres postanowił też o uwzględnieniu w statucie Partii takich deklaracji, jak dotyczące „szerzenia lojalności politycznej w armii, wzmocnienia armii w drodze reform, poprzez wykorzystanie osiągnięć naukowo-technologicznych, a także szkolenie personelu oraz kierowania armią zgodnie z prawem; wyszkolenie obywatelskich sił zbrojnych na światowym poziomie; pełnego, lojalnego i zdecydowanego wdrożenia polityki jeden kraj – dwa systemy; stanowczego sprzeciwiania się i zwalczania separatystów dążących do wywalczenia >>niepodległości Tajwanu<<".

W rezolucji stwierdzono: „Zmiany te potwierdzają zobowiązanie Partii do budowy silnej armii o chińskich cechach, wypracowania zrównoważonego i stabilnego postępu we wdrażaniu polityki jeden kraj-dwa systemy, szerzenia pojednania narodowego, promowania stworzenia wspólnoty współdzielącej przyszłość oraz przewodzenia rozwojowi ludzkości".

Globalna wizja

KPCh nie tylko uważnie śledzi rozwój i przeznaczenie Chin, ale też realizuje bardziej kompleksową wizję, której celem jest dążenie do stworzenia lepszego świata dla wszystkich. Zgodnie z przyjętą rezolucją, Kongres postanowił o włączeniu do statutu Partii deklaracji o „utrzymaniu tak drogich ludzkości i współdzielonych przez nią wartości, jak pokój, rozwój, sprawiedliwość, równość, demokracja i wolność; oraz przyspieszenia tempa budowania otwartego, sprzyjającego włączeniu, czystego i pięknego świata cieszącego się długotrwałym pokojem, powszechnym bezpieczeństwem i dobrobytem".

Jak stwierdzono w rezolucji, zmiany te potwierdzają zobowiązanie Partii do stworzenia silnej armii o chińskich cechach, wypracowanie zrównoważonego i stabilnego postępu we wdrażaniu polityki jedno państwo-dwa systemy, szerzenia pojednania narodowego, promowania budowy wspólnoty współdzielącej przyszłość oraz przewodzenia rozwojowi ludzkości.

Wang Yiwei, dyrektor Instytutu Spraw Międzynarodowych przy Chińskim Uniwersytecie Renmin powiedział Global Times, iż rezolucja jest dowodem na to, że KPCh przyświecają nie tylko jej pierwotne aspiracje oraz misja zagwarantowania obywatelom Chin szczęścia i odnowy chińskiego narodu, ale także „szersza idea rozwinięcia rasy ludzkiej i dążenie do osiągnięcia >>wielkiej harmonii<< (w języku chińskim >>Datong<<, w chińskiej kulturze idealnego społeczeństwa wolnego od wojen i niesprawiedliwości) na świecie, ponieważ większa władza do większa odpowiedzialność".

W opinii ekspertów Chiny wkraczają, a właściwie już znalazły się w centrum areny międzynarodowej, a zatem KPCh musi szerzyć bardziej kompleksową ideę uwzględniania, a nie wykluczania różnorodnych wartości wyznawanych przez poszczególne państwa świata oraz budowania wspólnoty, do której należy przyszłość.

SOURCE Global Times