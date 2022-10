Global Times: KSČ uzatvára kľúčový zjazd s „dôverou vytvárať nové, väčšie zázraky" na novej ceste; novela stanov strany - „míľnik s historickým významom"

PEKING, 25. októbra 2022 /PRNewswire/ -- V sobotu sa v Pekingu úspešne skončil týždeň trvajúci 20. národný zjazd Komunistickej strany Číny (KSČ), a konštatoval, že ustanovenie základnej pozície súdruha Si Ťin-pchinga v Ústrednom výbore strany a v strane ako celku a vedúcej úlohy myšlienky Si Ťin-pchinga o socializme s čínskymi charakteristikami pre novú éru nastavilo obnovu čínskeho národa na „nezvratný historický kurz".

Ustanovenie hlavnej pozície súdruha Si Ťin-pchinga v Ústrednom výbore strany a v strane ako celku a vedúca úloha myšlienky Si Ťin-pchinga o socializme s čínskymi charakteristikami pre novú éru predstavuje pre stranu významný politický úspech v novej ére a je rozhodujúcim faktorom v historických úspechoch a zmenách v prospech strany a krajiny, uviedol zjazd.

Od všetkých členov strany sa vyžadovalo hlboké pochopenie rozhodujúceho významu tohto veľkého úspechu, svedomitejšie presadzovanie kľúčovej pozície súdruha Si Ťin-pchinga v Ústrednom výbore strany a v strane ako celku a presadzovanie autority Ústredného výboru a jeho centralizovaného, jednotného vedenia, plná implementácia myšlienky Si Ťin-pchinga o socializme s čínskymi charakteristikami pre novú éru, a pozorné nasledovanie Ústredného výboru strany so súdruhom Si Ťin-pchingom v myslení, politickom postoji a konaní., zdôraznil zjazd.

Čínski analytici uviedli, že uznesenia prijaté na zjazde ukazujú, že strana je plne pripravená na svoju novú cestu a má väčšie a modernejšie vízie a myšlienky o správe vecí verejných, rozvoji, kľúčových misiách a svetovom poriadku.

Zjazd KSČ splnil svoje ciele zjednotenia myslenia, upevnenia dôvery, vytýčenia kurzu a zvýšenia morálky, povedal v sobotu v Pekingu Si Ťin-pching 2 338 delegátom a špeciálne pozvaným delegátom prítomným na záverečnom zasadnutí týždeň trvajúceho zjazdu vo Veľkej sále ľudu. „Bol to zjazd, ktorý sme viedli na vysokej úrovni, spájali našu silu a podporovali solidaritu a oddanosť."

Míľnik s historickým významom

„Sme presvedčení, že všetky rozhodnutia a plány stanovené na zjazde a všetky jeho výsledky budú zohrávať významnú úlohu pri usmerňovaní a podpore nášho úsilia o vybudovanie modernej socialistickej krajiny vo všetkých aspektoch, budú podporovať národnú obnovu na všetkých frontoch a zabezpečia nové víťazstvá pre socializmus s čínskymi charakteristikami," povedal Si Ťin-pching na záverečnom zasadnutí.

„Správa 19. Ústredného výboru KSČ, ktorá bola prijatá na zjazde, je vykryštalizovaním múdrosti strany a ľudu. Je to politické vyhlásenie a akčný program pre stranu, aby spojila čínsky ľud všetkých etnických skupín a viedla ho pri zabezpečovaní nového úspechu socializmu s čínskymi charakteristikami. Je to usmerňujúci marxistický dokument," povedal v prijatom uznesení o správe.

Podľa prijatého uznesenia o novele stanov strany, „zjazd jednomyseľne súhlasí s tým, že nový vývoj myšlienky Si Ťin-pchinga o socializme s čínskymi charakteristikami pre novú éru od 19. národného zjazdu strany by mal byť začlenený do stanov strany, aby lepšie odrážal hlavný prínos ústredného výboru, ktorého jadrom je súdruh Si Ťin-pching, k presadzovaniu teoretických, praktických a inštitucionálnych inovácií strany."

Zjazd poznamenal, že na slávnostnom ceremoniáli pri príležitosti stého výročia Komunistickej strany Číny, súdruh Si Ťin-pching v mene strany a ľudu slávnostne oznámil, že sme dosiahli prvý cieľ storočnice, ktorým je vybudovanie stredne prosperujúcej spoločnosti vo všetkých aspektoch, a že teraz sebavedome kráčame k druhému cieľu storočnice, ktorým je vybudovať z Číny veľkú modernú socialistickú krajinu vo všetkých ohľadoch. Stanovy strany budú revidované tak, aby to odrážali, uvádza sa v uznesení.

Zhang Shuhua, riaditeľ inštitútu politických vied Čínskej akadémie sociálnych vied, v sobotu pre Global Times povedal, že najnovšie uznesenia komplexne odrážajú a ustanovujú všetky politické, teoretické a ideologické úspechy, ktoré KSČ dosiahla v poslednom desaťročí od 18. národného zjazdu KSČ.

Zhang Xixian, profesor na straníckej škole ústredného výboru KSČ v Pekingu, v sobotu pre Global Times povedal, že uznesenie o zmene stanov strany je „východiskovým bodom pre KSČ, aby sa mohla vydať na cestu k druhému cieľu storočnice a posilnila budovanie strany. Je to základný míľnik, ktorý zahŕňa požiadavky na rozvoj, vzory, smerovanie a osud strany na jej ceste k cieľu, ktorý sa má dosiahnuť v polovici tohto storočia."

Podľa prijatého uznesenia o zmene stanov strany, zjazd súhlasil so začlenením vyhlásení do stanov strany vrátane vyhlásení „Pôvodná túžba a zakladajúce poslanie strany, jej hlavné úspechy a historické skúsenosti za posledné storočie" a „Základné socialistické ekonomické systémy, vrátane systému, v ktorom je verejné vlastníctvo základom, a rôzne formy vlastníctva sa vyvíjajú spoločne, systém, v ktorom je základom rozdeľovanie podľa práce, zatiaľ čo popri ňom existujú viaceré formy rozdeľovania, a socialistické trhové hospodárstvo, sú dôležitými piliermi socializmu s čínskymi charakteristikami."

Zjazd tiež súhlasil s pridaním vyhlásení do stanov strany, ako je „Pokračovanie v našom bojovom duchu a budovanie našich bojových schopností" a „Postupné dosahovanie cieľa spoločnej prosperity pre všetkých", ako aj „Sledovanie cesty socialistického právneho štátu s čínskymi charakteristikami; rozvoj širšej, plnšej a silnejšej celoprocesnej ľudovej demokracie."

Analytici povedali, že toto všetko je odrazom napredovania KSČ s dobou, pretože všetky tieto vyhlásenia, ktoré budú pridané do stanov strany, v skutočnosti odrážajú poznatky, skúsenosti a pochopenie, ktoré strana nazbierala zo správy vecí verejných a prekonávania výziev za posledných 10 rokov, a tiež presne odzrkadľujú kľúčové požiadavky čínskeho ľudu a kľúčové poslania, ktoré sa strana snaží v budúcnosti splniť.

Napríklad zdôraznenie „napredovania nášho bojového ducha" v uznesení ukazuje jasný postoj k výzvam, ktorým strana čelila za posledných päť rokov a ktorým bude čeliť v budúcnosti, povedal Yang Xuedong, profesor politických vied na univerzite v Čching-chua.

„Keď čelíme zložitejšej situácii, musíme viesť náročnejší boj, aby sme dosiahli ambiciózne ciele, ako je vybudovanie modernej socialistickej krajiny vo všetkých aspektoch a uskutočnenie národnej obnovy," povedal Yang v sobotu pre Global Times.

Zjazd tiež súhlasil so začlenením vyhlásení do stanov strany, ako je „Posilniť politickú lojalitu v armáde, posilniť armádu prostredníctvom reformy, vedy a techniky a výcviku pracovníkov a viesť armádu v súlade so zákonom; pozdvihnúť ľudové ozbrojené sily na úroveň svetových štandardov; plne, verne a rozhodne vykonávať politiku Jedna krajina, dva systémy; rezolútne oponovať a odstrašovať separatistov usilujúcich sa o „nezávislosť Taiwanu".

„Tieto novely opätovne potvrdzujú záväzok strany vybudovať silnú armádu s čínskymi charakteristikami, dosahovať trvalý a stabilný pokrok s politikou Jedna krajina, dva systémy, napredovať v znovuzjednotení národa, podporovať budovanie ľudského spoločenstva so spoločnou budúcnosťou a viesť vlnu ľudského pokroku," uvádza sa v uznesení.

Globálna vízia

KSČ nielenže sleduje vývoj a osud Číny, ale má aj väčšiu víziu prispieť svojím úsilím k vytvoreniu lepšieho sveta pre celé ľudstvo. Podľa prijatého uznesenia zjazd súhlasil, aby sa do stanov strany zahrnulo vyhlásenie o „Zachovaní spoločných hodnôt ľudstva, ako sú mier, rozvoj, spravodlivosť, demokracia a sloboda, a napredovaní v budovaní otvoreného, inkluzívneho, čistého a krásneho sveta, ktorý sa teší trvalému mieru, všeobecnej bezpečnosti a spoločnej prosperite".

Wang Yiwei, riaditeľ inštitútu medzinárodných vzťahov na Renminskej univerzite v Číne, povedal pre Global Times, že to ukázalo, že KSČ sa neriadi len svojím pôvodným úsilím a poslaním usilovať sa o šťastie čínskeho ľudu a obnovu čínskeho národa, ale tiež to, že „má väčšiu predstavu o tom, ako sa usilovať o pokrok pre ľudskú rasu a snažiť sa o svet v zmysle „Veľkej harmónie" (v čínštine „Datong", v čínskej kultúre ideálna spoločnosť bez vojen a nerovnosti), pretože s väčšou mocou prichádza väčšia zodpovednosť.

Čína vstupuje alebo už vstúpila do centra medzinárodnej arény, takže KSČ musí mať väčšiu predstavu na vyššej úrovni, aby namiesto vylúčenia rôznych hodnôt, ktoré zdieľajú rôzne krajiny na celom svete, zahŕňala aj tieto hodnoty, a aby spoločne budovala ľudské spoločenstvo so spoločnou budúcnosťou, uviedli odborníci.

SOURCE Global Times