GLOBAL TIMES ONLINE: enviados diplomáticos visitam a China Communications Construction Company

A atividade intitulada "Embaixadores frente a frente com a China Communications Construction Company (CCCC)" foi realizada em Pequim no dia 27 de fevereiro.

Um total de 111 enviados diplomáticos de países estrangeiros e representantes de organizações internacionais visitaram a CCCC, testemunhando as notáveis conquistas e capacidade da empresa na construção de infraestrutura no país e no exterior.

Como uma das primeiras e mais bem-sucedidas empresas chinesas a "tornar-se global", a empresa promoveu o desenvolvimento do Cinturão e Rota de alta qualidade e aprofundou a cooperação amigável com governos e empresas em vários países por meio da construção de estradas, pontes, portos e cidades, disse Wang Tongzhou, presidente da CCCC.

Enviados diplomáticos expressaram uma forte disposição de melhorar a cooperação com a China no futuro. Observando que a CCCC construiu muitos projetos importantes de infraestrutura, como o Porto de Águas Profundas de Gwadar no Paquistão, o embaixador paquistanês na China, Moin ul Haque, disse que o país está mais do que disposto a cooperar com a CCCC em projetos sociais e econômicos.

A China e as Filipinas desfrutam de complementaridade econômica, e este último espera mais cooperação entre os dois países para beneficiar uns aos outros e os dois povos, disse o embaixador filipino na China, Jaime A. FlorCruz.

Os enviados diplomáticos também visitaram as salas de exposição de tecnologia de iluminação e modernização urbana de uma subsidiária da CCCC e experimentaram pessoalmente tecnologias de iluminação inteligente.

"Estou profundamente impressionado com esta visita", disse o embaixador sul-africano na China, Siyabonga C. Cwele, acrescentando que novas tecnologias precisam ser utilizadas para melhorar a vida das pessoas no futuro.

Com a visão de tornar o mundo mais tranquilo, as cidades mais habitáveis e a vida mais colorida, a CCCC está disposta a trabalhar com vários países para construir mais projetos destinados a melhorar o bem-estar das pessoas e garantir que cada pessoa em cada país compartilhe de forma mais plena e justa os ganhos da cooperação, disse Wang.

